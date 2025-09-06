Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếu

Cách tham gia cúng thí thực – cúng cô hồn tháng 7 âm lịch tại chùa và cúng sao cho đúng để gia đình bình an GĐXH – Cúng thí thực và cúng cô hồn tháng 7 âm lịch là nghi thức quan trọng mang lại bình an cho gia đình. Tìm hiểu cách thực hiện đúng và tham gia lễ cúng tại chùa để tích phước.

Cúng online hút khách mùa báo hiếu

Vu Lan Rằm tháng 7 âm lịch là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình không thể về quê, nhất là khi phần mộ ở xa. Thay vào đó, dịch vụ cúng giỗ, tảo mộ online ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để "thay mặt" con cháu chăm sóc mộ phần.

Dịch vụ cúng giỗ online trong dịp lễ Vu Lan ngày càng được nhiều người lựa chọn. Ảnh chụp tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên.

Ông Nguyễn Đức Minh (Ninh Bình) có phần mộ người thân tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên ở Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Năm nay vì bận việc, gia đình ông đã đặt dịch vụ cúng giỗ online. "Dù không thể thay thế việc trực tiếp dâng hương, nhưng đây vẫn là cách tối ưu giúp phần mộ luôn sạch sẽ, hương khói đủ đầy. Nhân viên gửi hình ảnh, video lại cho chúng tôi, nên ở xa cũng cảm thấy an lòng", ông chia sẻ.

Thực tế, những gia đình có nhu cầu như gia đình ông Minh hiện nay trong xã hội rất lớn. Dịch vụ cúng giỗ online giúp nhiều gia đình an lòng khi nhân viên thắp hương chu đáo cho người thân của mình. Vào dịp Vu Lan năm nay, dịch vụ này càng được nhiều người lựa chọn giúp con cháu giảm thời gian, chi phí đi lại khi phần mộ của người thân ở xa.

Dịch vụ cúng giỗ online giúp nhiều gia đình ở xa thấy an tâm khi được nhân viên chăm sóc chu đáo phần mộ của người thân vào dịp Vu Lan.

Theo bà Nguyễn Ngọc Trâm – Trưởng ban Hậu cần (Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên), mùa Vu Lan năm nay ghi nhận hơn 400 lượt đặt cúng giỗ online, cùng gần 300 gia đình trực tiếp đến viếng. "Khách thường đặt nhiều vào các ngày 1, 7 và 15/7 âm lịch. Mỗi ngày chúng tôi phục vụ tối đa 30 phần lễ" – bà cho biết.

Các gói dịch vụ được niêm yết giá công khai, từ 299.000 đồng cho tới 2 triệu đồng gồm dọn dẹp mộ, thắp hương, bày mâm lễ chay, cắm hoa, dâng đồ cúng thân thiện môi trường. Khách hàng chỉ cần chọn lễ vật trên website hoặc fanpage, sau đó sẽ nhận hình ảnh và video báo cáo kết quả.

Hiện tại, khách có thể lựa chọn hơn 40 danh mục lễ phẩm: từ hoa sen, hoa cúc, giò chả, gà luộc cho đến mâm cơm chay. Nhiều gia đình còn thích xem trực tiếp cảnh nhân viên cúng qua video, như một cách "tham dự từ xa".

Mâm lễ cúng được chuẩn bị chu đáo, giá từ 299.000 đến 2 triệu đồng theo nhu cầu

Đạo hiếu cốt vẫn ở tâm thành

TS Vũ Thế Khanh - Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho rằng, nếu có điều kiện, con cháu nên trực tiếp về mộ phần để tỏ lòng thành kính. Nhưng khi bất khả kháng, dịch vụ cúng online cũng mang ý nghĩa nhân văn. Quan trọng nhất vẫn là tấm lòng hiếu kính chứ không phải hình thức cỗ bàn. Cỗ bàn có linh đình mà lòng không chân thành, việc làm đó cũng không mang lại ý nghĩa.

Theo ông, một mâm cơm vọng cha mẹ ngay tại nhà, hay gửi di ảnh vào chùa để hương khói cũng là cách báo hiếu. Điều cốt lõi của đạo hiếu ở xã hội nào vẫn chính là tâm thành, chứ không phải mâm cao cỗ đầy.