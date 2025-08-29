Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui
GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.
Ý nghĩa của việc tặng quà lễ Vu Lan báo hiếu
Tặng quà ngày lễ Vu Lan là hành động chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa, thể hiện những giá trị văn hóa và đạo đức tốt đẹp. Món quà là biểu tượng của lòng hiếu thảo, là minh chứng cho sự quan tâm, chăm sóc của con cái dành cho cha mẹ.
Mỗi món quà được lựa chọn kỹ lưỡng đều thể hiện rằng bạn đã dành thời gian và tâm huyết để nghĩ về những điều tốt đẹp nhất cho đấng sinh thành. Đó không chỉ là giá trị vật chất, mà còn là giá trị tinh thần, là sự tôn vinh công ơn trời biển của cha mẹ.
Tranh thư pháp với dòng chữ 'Cha Mẹ' dát vàng
Đứng đầu danh sách những món quà cao cấp và ý nghĩa nhất không gì có thể sánh bằng một bức khánh vàng được chế tác thủ công tinh xảo, với hình tượng và câu chữ trang trọng. Không chỉ mang giá trị lưu niệm bền vững, nó còn chứa đựng giá trị tinh thần vô cùng to lớn, thể hiện sự trân trọng tuyệt đối của con cái với đấng sinh thành.
Bức khánh vàng với dòng chữ thư pháp "Cha" và "Mẹ" được chạm khắc nổi bật trên nền nhung đỏ thắm, cùng câu thơ ý nghĩa: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha" chính là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm giá trị và ý nghĩa.
Màu vàng của vàng 24K tượng trưng cho sự thịnh vượng, cao quý, bền vững, giống như tình yêu thương và lòng hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ, không bao giờ phai nhạt qua năm tháng.
Tặng mẹ trang sức phong thủy hỗ trợ sức khỏe và bình an
Trang sức là một phụ kiện làm toát nên vẻ đẹp sang trọng, quý phái cho người phụ nữ. Bạn có thể tặng mẹ một chiếc vòng tay, vòng cổ hoặc một chiếc nhẫn đính đá nhân ngày lễ Vu Lan đặc biệt này.
Nhiều vòng tay được đính đá quý hoặc thiết kế phong thủy, mang ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, bình an và tài lộc. Chọn vòng hợp mệnh mẹ giúp tăng năng lượng tích cực, thể hiện mong muốn mẹ luôn hạnh phúc.
Tặng mẹ món quà này như một lá bùa hộ mệnh tinh thần. Mang thông điệp luôn đồng hành cùng mẹ: Vòng tay ôm trọn cổ tay mẹ, tượng trưng cho sự gắn bó và đồng hành của bạn. Nó nhắc nhở mẹ rằng bạn luôn ở bên, dù ở bất kỳ đâu. Đây là biểu tượng của tình mẫu tử bền vững qua thời gian.
Tượng ông Thọ
Ông Thọ là một trong 3 vị tiên ông tượng trưng cho cuộc sống trường thọ lâu dài; với hình ảnh là một ông già có râu tóc bạc trắng, trán hói cao, trên tay cầm quả đào, với gương mặt hiền lành.
Bức tượng ông Thọ dát vàng 24k là lựa chọn ý nghĩa món quà gửi đến cha mẹ lời chúc luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, trong nhà nếu có một bức tượng ông Thọ thì được cho là lời cầu chúc sức khỏe dồi dào và an lành cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Nên đây là món quà rất có ý nghĩa trong ngày lễ Vu Lan để dành tặng cho cha mẹ của mình.
Cây trầu bà đế vương
Trong gia đình, mẹ luôn tần tảo mọi công việc từ nội trợ đến kiếm tiền, nuôi dưỡng chăm sóc con cháu, là người phụ nữ yêu gia đình nhất, chăm chỉ nhất.
Nên mẹ là người được bố và các con nuông chiều và "sợ" nhất. Mẹ giống như "Nữ Vương" quán xuyến mọi công việc trong nhà từ A đến Z, giúp bố và các con luôn khỏe mạnh, tự tin, năng lượng khi bước ra bên ngoài.
Nếu bạn tặng mẹ là cây trầu bà đế vương, với ý nghĩa ẩn dụ coi bà như "nữ vương" quyền lực nhất trong nhà, mẹ biết được sẽ rất cảm động.
Lan hồ điệp tặng cha
Tặng lan hồ điệp cho cha là một lựa chọn tinh tế vì ý nghĩa tượng trưng cho sự kính trọng, vẻ đẹp nam tính và thanh lịch, dễ chăm sóc, và tượng trưng cho sức khỏe.
Ý nghĩa tượng trưng cho sự kính trọng là thông điệp sâu sắc nhất mà lan hồ điệp truyền tải trong dịp này. Lan hồ điệp là loài hoa vốn gắn liền với sự ngưỡng mộ và tôn vinh, giúp bạn bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của cha. Món quà này trở thành một biểu tượng thanh lịch cho sự hiếu thảo và tình cảm chân thành dành cho đấng sinh thành.
Cây hạnh phúc dành cho cha mẹ
Cây hạnh phúc rất phù hợp để tặng cha mẹ nhân dịp lễ Vu Lan vì tượng trưng cho tình cảm gia đình gắn bó, mang tán lá tròn hài hòa dễ chịu và đặc tính dễ chăm sóc, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đây là cách bày tỏ tình cảm chân thành mà không cần đến những lời nói hoa mỹ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giápỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.
Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.
Loại quả gây nhiễu loạn trường khí trên ban thờ nhưng lâu nay mọi người vẫn thắp hươngỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Hoa quả là lễ vật quan trọng, không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày quan trọng như giỗ, lễ Tết… Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy dân gian, bạn cũng cần lưu ý không phải loại quả nào cũng có thể thắp hương lên bàn thờ.
Đồ vật này trong nhà càng cũ kĩ càng mang lại sự giàu cóỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Một số vật dụng nếu được gìn giữ lâu năm, chăm sóc đúng cách thì càng lâu đời lại càng tích tụ nhiều năng lượng tích cực, giúp thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho gia đình.
Cây cảnh đẹp tên là cây Bao Thanh Thiên và cách đặt cây trong nhà để tô điểm và bảo vệ gia đình khỏi điều xấuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để tận dụng tối đa sức mạnh phong thủy của cây Bao Thanh Thiên, bạn cần chọn đúng vị trí đặt cây trong nhà. Việc này không chỉ giúp cây phát huy tác dụng mà còn đảm bảo không gian sống của bạn luôn được hài hòa và cân đối.
Hướng dẫn cách bỏ bát hương cũ chuẩn phong thủy, không phạm đại kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xử lý bát hương cũ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, giữ gìn phong tục truyền thống và cầu mong bình an cho gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cách xử lý khi bát hương cũ.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.
Nếu bát hương xuất hiện một trong những dấu hiệu sau, chứng tỏ điềm báo may mắn và sự giàu có đang ập đến nhà bạnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tín ngưỡng thờ cúng, bát hương được xem là biểu tượng linh thiêng, nơi kết nối giữa con người và thế giới tâm linh. Một bát hương mang lại tài lộc không chỉ thể hiện sự thành tâm mà còn phải đảm bảo nhiều yếu tố phong thủy và tâm linh.
3 nơi quan trọng trong nhà cần giữ hương thơm để thu hút tài lộc và phú quýỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Người xưa tin rằng theo phong thủy, một ngôi nhà giàu sang, hưng thịnh thường có ba nơi tỏa ra hương thơm đặc trưng.
Cần lưu ý gì khi làm cầu thang xoắn kính trong phong thủy?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Trong thiết kế kiến trúc, cầu thang xoắn kính có thể được sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như nhà ở, khách sạn, nhà hàng hay các công trình kiến trúc hiện đại, giúp tạo điểm nhấn thu hút và nâng tầm thẩm mỹ cho nội thất.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.