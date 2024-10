Lịch cắt điện Hải Phòng từ 22 – 27/10/2024: Nhiều quận trung tâm mất điện từ sáng sớm

Vĩnh Bảo

22/10/2024

13h45

14h00

TBA khách hàng bán tổng (Bãi 15,16,17,18, Cống 1, Đồng Tâm, Dương Tiền, Dương Tiền 1, Liên Am 4, Trấn Hải, Vĩnh Dương, Vĩnh Tiến 1,2,3,4,5, Bãi 15,16,17,18 ) TBA khách hàng gồm ( Đỉnh Vàng 1,2, Đỗ Văn Vịnh, Kỳ Khởi, Lợi Sóng, May Bảo Long, May Bình Minh, Minh Châu, Trạm ven biển số 2, Việt Đức, Vĩnh Hòa , TBA công cộng gồm ( Xóm 13, Tam Cường 1,5,6, Ngãi Am 1,2,3,4 , Lôi Trạch, Hàm Dương 1,2, Đò Hàn, Cổ Am 1,2,3,4,5, Cao Minh 1,2,4,5,6,7,9,10,11 )