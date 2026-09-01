Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này.

GĐXH - Từ ngày 27/8, Cục Cảnh sát giao thông chính thức xử lý nghiêm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Dù quy định đã có từ lâu, động thái siết chặt kiểm soát và xử phạt nặng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng lái xe.

GĐXH - Từ ngày 27/8, chiến dịch xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc chính thức được đẩy mạnh. Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia đã chỉ rõ 5 tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng cứ cốt lõi giúp tài xế nhận diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tránh nguy cơ bị xử phạt oan trong các tình huống phức tạp như bị xe khác tạt đầu hay kẹt xe.