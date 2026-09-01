Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này
GĐXH - Chính thức từ ngày 31/8, người sử dụng đất không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không đăng ký biến động đất đai có thể bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 1 – 6/9/2026: Cúp điện từ 6h30 đến 17h nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 1/9: Vàng nhẫn giảm bao nhiêu?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Vàng nhẫn 4 số 9 của một số công ty có giá thấp hơn hơn vàng miếng SJC lên đến 8 - 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn cả giá thế giới.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 1 – 6/9/2026: Khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dàiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mỹ phẩm đại hạ giá từ 25-50% nhân dịp đại lễ 2/9: 'Tín đồ' làm đẹp hào hứng săn saleSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Hòa cùng không khí mua sắm nhộn nhịp trên toàn quốc dịp lễ 2/9, thị trường mỹ phẩm và làm đẹp ghi nhận mức giảm giá sâu từ 25% đến 50%, trở thành điểm đến thu hút đông đảo chị em phụ nữ và các tín đồ làm đẹp.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 1 – 6/9/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 1/9Giá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 1/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 1 – 6/9/2026: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày để phục vụ sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Một loại quả dân dã của người Việt ngày càng ‘ghi điểm’ tại các thị trường khó tính trên thế giớiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Với hương vị thơm ngon, nhiều giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe nên loại quả này được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 31/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 31/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp bằng 3 mô hình mới mẻ nàySản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Bước qua tuổi 60, khi đã về hưu, nhiều người cảm thấy hụt hẫng, buồn chán, thậm chí cô đơn, chưa kể lương hưu thấp, tích lũy hạn chế khiến nhiều người tìm hướng kinh doanh để tăng thu nhập.