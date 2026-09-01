Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này

Thứ ba, 13:00 01/09/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Chính thức từ ngày 31/8, người sử dụng đất không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không đăng ký biến động đất đai có thể bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng.

Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này - Ảnh 1.

Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này.

Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này - Ảnh 2.Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ 27/8: Tài xế chia sẻ loạt 'bí kíp' để tránh bị phạt nguội

GĐXH - Từ ngày 27/8, Cục Cảnh sát giao thông chính thức xử lý nghiêm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Dù quy định đã có từ lâu, động thái siết chặt kiểm soát và xử phạt nặng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng lái xe.

Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này - Ảnh 3.Lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Khi nào tài xế có căn cứ khiếu nại quyết định xử phạt?

GĐXH - Từ ngày 27/8, chiến dịch xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc chính thức được đẩy mạnh. Dưới góc nhìn pháp lý, chuyên gia đã chỉ rõ 5 tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng cứ cốt lõi giúp tài xế nhận diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tránh nguy cơ bị xử phạt oan trong các tình huống phức tạp như bị xe khác tạt đầu hay kẹt xe.

 

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