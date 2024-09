Lịch cúp điện Bình Dương từ 16 – 22/9/2024: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu dân cư, có nơi kéo dài 12 tiếng/ngày

Lý do ngừng cung cấp điện

16/09/2024 05:00:00 16/09/2024 06:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Văn Tiết từ Ngã tư Bình Hòa về đến Ngã 3 Cây Liễu (Thuận An) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

16/09/2024 05:00:00 16/09/2024 06:00:00 Khu vực bên trái Quốc Lộ 13 từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã 4 Đất Thánh (Thuận An) Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

16/09/2024 07:40:00 16/09/2024 16:00:00 Lưới hạ áp trạm Cầu Xe Lửa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/09/2024 07:41:00 16/09/2024 16:00:00 Lưới hạ áp trạm Nhà Đỏ 2 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22/09/2024 04:00:00 22/09/2024 05:00:00 Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Nghĩa trang Lái Thiêu về đến ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường số 1, 1B, 2, 2A, 3 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 04:00:00 22/09/2024 05:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du, Bùi Hữu Nghĩa (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Vườn Tràm về đến Ngã 3 Tico (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 04:00:00 22/09/2024 05:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du, Bùi Hữu Nghĩa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 05:00:00 22/09/2024 06:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 05:00:00 22/09/2024 06:00:00 Khu vực bên phải đường QL13 từ Cầu Vĩnh Bình về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) Khu công nghiệp Việt Hương Khu C (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 05:00:00 22/09/2024 06:00:00 Khu vực bên phải đường QL13 từ Cầu Vĩnh Bình về đến Ngã 4 Cầu Ông Bố (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 06:00:00 22/09/2024 17:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Nghĩa trang Lái Thiêu về đến Ngã tư Cầu Ông Bố (Thuận An) Khu vực dọc theo đường số 2, 2B, 4, 5, 6 Khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Khu vực bên trái Tỉnh lộ 43 từ Ngã 3 Đồng An về đến Bệnh viện Hoàn Hảo (Thuận An) Khu vực dọc theo đường Bình Hòa 16 (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 17:00:00 22/09/2024 18:00:00 Khu vực bên phải đường ĐT 743B từ Nghĩa trang Lái Thiêu về đến ngã tư 550 (Thuận An) Khu vực dọc theo đường số 1, 1B, 2, 2A, 3 khu công nghiệp Đồng An (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 17:00:00 22/09/2024 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du, Bùi Hữu Nghĩa (Thuận An) Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Vườn Tràm về đến Ngã 3 Tico (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 17:00:00 22/09/2024 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn Du, Bùi Hữu Nghĩa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 18:00:00 22/09/2024 19:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Ngã 4 Cầu Ông Bố về đến Ngã tư 550 (Thuận An) Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/09/2024 18:00:00 22/09/2024 19:00:00 Khu vực bên phải đường QL13 từ Cầu Vĩnh Bình về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) Khu công nghiệp Việt Hương Khu C (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp