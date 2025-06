Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 23 – 29/6/2025: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường nằm trong diện cúp điện 12 tiếng/ngày

- Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã tư 550 về đến Ngã tư Vườn Tràm (Thuận An) - Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (Dĩ An) - Khách hàng sử dụng trạm biến áp Trường Quân sự Quân đoàn 4, Nhà hàng Phố Đôi 5, Nhà hàng Kim Phượng (Thuận An)

- Khu vực bên phải đường 22/12 từ Ngã tư 22/12 về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) - Khu dân cư Việt Sing (Thuận An)

28/06/2025 06:00:00

28/06/2025 18:00:00

- Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến KDC Phúc Đạt (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743B từ Nghĩa trang Lái Thiêu về đến Ngã tư 550 (Thuận An) - Khu dân cư 434 thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) - Một phần khu dân cư An Phú thuộc phường An Phú (Thuận An)