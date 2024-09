Lịch cúp điện Bình Dương tuần này (từ 4 – 8/9/2024): Cúp điện 12 tiếng/ngày ở một số khu dân cư

Lý do ngừng cung cấp điện

07/09/2024 06:00:00 07/09/2024 07:00:00 Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đế Công ty STI (Thuận An) - KCN Việt Hương khu A&B (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/09/2024 06:00:00 07/09/2024 07:00:00 Khu vực bên phải QL13 từ CC Habitat về đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương (Thuận An) - KCN Việt Hương khu C (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/09/2024 06:00:00 07/09/2024 18:00:00 Khu vực bên phải QL13 từ Ngã tư 22/12 về đến Suối Cát (Thuận An) Khu vực bên trái đường 22/12 từ Ngã tư 22/12 về đến Trường THCS Trí Đức (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/09/2024 06:00:00 07/09/2024 18:00:00 Khu vực bên phải QL13 từ Ngã tư 22/12 về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/09/2024 06:00:00 07/09/2024 18:00:00 Khu vực bên phải QL13 từ UBND phường Thuận Giao về đến Suối Cát (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/09/2024 06:00:00 07/09/2024 18:00:00 Khu sản xuất Bình Chuẩn thuộc phường Bình Chuẩn (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/09/2024 16:00:00 07/09/2024 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đế Công ty STI (Thuận An) - KCN Việt Hương khu A&B (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07/09/2024 16:00:00 07/09/2024 18:00:00 Khu vực bên phải QL13 từ CC Habitat về đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương (Thuận An) - KCN Việt Hương khu C (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08/09/2024 04:00:00 08/09/2024 05:00:00 Khu vực dọc theo đường Phan Đình Giót từ đường Bùi Thị Xuân ra đến đường ĐT 743 (Thuận An) Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Miếu Ông Cù về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/09/2024 04:00:00 08/09/2024 05:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Miếu Ông Cù về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) Khu vực 471 Trại Phong: từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía phải đến Ngã 4 Cây xăng Hạnh Nguyên, khu vực KCN 7 Mẫu-Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/09/2024 05:00:00 08/09/2024 06:00:00 Khu vực bên phải đường Bùi Thị Xuân từ trạm 110kV Thuận Giao ra đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) Khu vực dọc theo đường Trần Quang Diệu từ Ngã 6 An Phú đến dốc Ông Thập (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/09/2024 05:00:00 08/09/2024 06:00:00 Khu sản xuất An Phú, khu vực Công ty thép Pomina (Dĩ An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/09/2024 17:00:00 08/09/2024 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Phan Đình Giót từ đường Bùi Thị Xuân ra đến đường ĐT 743 (Thuận An) Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Miếu Ông Cù về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/09/2024 17:00:00 08/09/2024 18:00:00 Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 4 Miếu Ông Cù về đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) Khu vực 471 Trại Phong: từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía phải đến Ngã 4 Cây xăng Hạnh Nguyên, khu vực KCN 7 Mẫu-Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/09/2024 18:00:00 08/09/2024 19:00:00 Khu vực bên phải đường Bùi Thị Xuân từ trạm 110kV Thuận Giao ra đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) Khu vực dọc theo đường Trần Quang Diệu từ Ngã 6 An Phú đến dốc Ông Thập (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp