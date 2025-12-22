Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 22 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 22 – 28/12/2025

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường An 10, tổ 7, 8, 9, 10, 11, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường An 11, tổ 7, 8, 9, 10, 11, khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Nhơn Quới 1, tổ 14, 16, 17, 18, 19, khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Nhơn Quới 2, tổ 14, 16, 17, 18, 19, khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Thực Phẩm Phú Quí, tổ 12, ấp Phú Long, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Đại Việt Hương, tổ 6, KCN Hòa Phú, ấp Phước Hòa, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện ấp Phước Hòa, Phú Long, Hòa Hưng, Phú Lợi, Phú Hưng; một phần Lô B, C, D KCN Hòa Phú, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Các hộ sử dụng điện bên phía tay trái hướng từ Cầu Ông Me nhỏ đến Cầu Lộc Hòa, xã Phú Quới, - Các ấp Phước Hòa, Phước Bình, Phước Long; một phần Lô B, C, D KCN Hòa Phú, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu làm việc của XN May Vĩnh Tiến, trạm XN May Vĩnh Tiến 1, tổ 5, đường Hưng Đạo Vương, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhơn Trí 1, một phần tổ 6, ấp Nhơn Trí, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Đông Phú 3A, một phần tổ 8, ấp Đông Phú, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Đông Hậu 2B, một phần tổ 6, ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 22/12/2025 đến 10:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 1, một phần tổ 3+4, ấp 1, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 6, một phần tổ 8, ấp 6, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 14:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Lợi 1, một phần tổ 11, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Hưng 3A, một phần tổ 5, ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Hưng 2, một phần tổ 4, ấp Mỹ Hưng, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 22/12/2025 đến 10:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 2, một phần tổ 3, ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 22/12/2025 đến 11:45:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 2A, một phần tổ 4, ấp 2, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 14:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Khánh 2A, một phần tổ 13, ấp Tích Khánh, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 26/12/2025 đến 11:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Cống Đá, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trung Tâm 1, một phần tổ 6, ấp 5, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trung Tâm 2, một phần tổ 7, ấp 5, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/12/2025 đến 10:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thị Trấn 3, một phần tổ 8, ấp 3, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 26/12/2025 đến 11:55:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Khu 8, một phần tổ 9, ấp 6, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Lộc 1A, một phần tổ 13, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Lộc 2A, một phần tổ 14, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Phú 1A, một phần tổ 7, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Phú 4A, một phần tổ 8, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Phú 6, một phần tổ 10, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 26/12/2025 đến 11:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Phú 7A, một phần tổ 11, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tích Phú 7, một phần tổ 13, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 3 Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 9, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 3A Vĩnh Khánh 2, một phần tổ 6, ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp, ấp Hồi Thạnh, Hồi Lộc, Hồi Thọ, Hồi Phước, Hồi Tường, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Lợi, Kinh Mới, Hồi Xuân, Hồi Trinh, Ngãi Hòa, Kinh Số 1, xã Hòa Bình. Ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Bình





KHU VỰC: Ấp Đông Phú, Đông Hậu, An Thới - xã Ngãi Tứ - tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng thuộc trạm KHC xã Hậu Lộc; ấp 5, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Mỹ An, Ấp Giữa, An Phú, An Phú Tân, An Hòa, An Thạnh, Kỳ Son, Thông Nguyên, Tân Nguyên, Bình An, xã Ngãi Tứ; một phàn ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Phú Sơn C, ấp 6B, xã Song Phú; Các ấp: Mỹ Phú 1, Mỹ Phú 2, Mỹ Phú 3, Mỹ Phú 4, Mỹ Phú 5, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/12/2025 đến 17:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: 1, 2, 7, 8B, 9B, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Giữa, ấp Nhất, An Phong, Đông Thạnh, Bình Quí, Bình Ninh, Bình Hòa, Bình Phú, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: 1,2,3,4, Tường Lễ, Tường Nhơn, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện



Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Tra 1, thuộc một phần tổ 8, 9, 10 ấp Mỹ Khánh 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 8, thuộc một phần tổ 7, 8 ấp Thạnh Lý; Một phần tổ 6, 7, 9 ấp Thạnh Hoà, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Tiến 2, thuộc một phần tổ 17 ấp Thuận Tiến B; Một phần tổ 11, 13 ấp Thuận Tiến C, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Nghĩa 1A, thuộc một phần tổ 6, 7 ấp Thuận Thành B; Một phần tổ 1, 8 ấp Thuận Nghĩa B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 5, thuộc một phần tổ 6 ấp Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/12/2025 đến 10:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Cái Minh, thuộc một phần tổ 11, 12, 13, 14 ấp Thuận Tiến B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/12/2025 đến 10:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Nghĩa 3, thuộc một phần tổ 1, 2 ấp Thuận Nghĩa A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/12/2025 đến 10:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Uỷ ban xã Đông Thạnh, thuộc một phần tổ 3, 4, 5, 6 ấp Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Cống Xã Tàu, thuộc một phần tổ 23, 24, 26, 27 ấp Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Nghĩa 2, thuộc một phần tổ 3 ấp Thuận Nghĩa A; Một phần tổ 5, 6 ấp Thuận Nghĩa B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư Đông Thạnh B1, thuộc một phần tổ 4 ấp Đông Thạnh A; Một phần tổ 7, 8, 10, 11, 12, 13 ấp Đông Thạnh B, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Xóm Guốc 1, thuộc một phần tổ 9, 10, 16, 17 ấp Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Nghĩa 4, thuộc một phần tổ 2, 3 ấp Thuận Nghĩa A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư Đông Thạnh B, thuộc một phần tổ 2, 3, 9, 10, 13, 14 ấp Đông Thạnh B, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Quốc Lộ 1, thuộc một phần tổ 31, 34, 36, 37 ấp Thuận Tiến A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đường Trâu 1A, thuộc một phần tổ 7, 8, 23 ấp Thuận Tân B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phù Ly 1, thuộc một phần tổ 5, 6, 7, 8, 15, 18 ấp Phù Ly 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Xóm Guốc 2, thuộc một phần tổ 6, 11, 12, 14 ấp Thuận Thới, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận Tân 2B, thuộc một phần tổ 18, ấp Thuận Tân B; Một phần tổ 8, 9 khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nằm dọc theo 02 bên Quốc Lộ 54 đoạn từ ngã ba vào cầu Mỹ Hoà đến bến đò Rạch Tranh thuộc khu vực ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, Đông Hoà 1, Đông Hoà 2, Hoá Thành A, Hoá Thành 1, Hoá Thành 2, thuộc phường Đông Thành; Một phần ấp Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn. Các hộ sử dụng điện nằm dọc theo 02 bên Quốc Lộ 54 đoạn từ ngã ba vào cầu Mỹ Hoà đến bến đò Rạch Tranh thuộc khu vực ấp Đông Hưng 1, Đông Hưng 2, Đông Hưng 3, Đông Hoà 1, Đông Hoà 2, Hoá Thành A, Hoá Thành 1, Hoá Thành 2, thuộc phường Đông Thành; Một phần ấp Mỹ Thới 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 1 Mỹ Thới 1, thuộc một phần tổ 1, 2, 6, ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tái định cư Bình Minh 1A, thuộc một phần tổ 1, 4, 5 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình 1, thuộc một phần tổ 24, 29, 30, 31, 43, 45, 48, 49, 55 khóm Đông Bình A; Một phần tổ 5 khóm Đông An; Một phần tổ 31, 47 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 2 Mỹ Thới 1, thuộc một phần tổ 3, 4 ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Bình B5, thuộc một phần tổ 24 khóm Đông Thuận; Một phần khóm Đông Bình A, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm 2A Mỹ Thới 1, thuộc một phần tổ 4, 5 ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Lợi 3, thuộc một phần tổ 1, 2, 4 ấp Đông Hưng 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Khánh 5, thuộc một phần tổ 6, 7 ấp Mỹ Khánh 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Hưng (Bức xúc), thuộc một phần tổ 11, 20, 21, 22 ấp Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư Phù Ly, thuộc một phần tổ 10, 17, 19, 20 ấp Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Thuận An 2C, thuộc một phần tổ 2, 5, 8, 10 ấp Thuận Phú A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ Phước 1, thuộc một phần tổ 1 ấp Mỹ Phước 1; Một phần tổ 6, 7, 14 ấp Mỹ An; Một phần tổ 11 ấp Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phù Ly, thuộc một phần tổ 11 ấp Phù Ly 1; Một phần tổ 42, 43 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Rạch Tra 1A, thuộc một phần tổ 7, 8, 9, 10 ấp Mỹ Khánh 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Mỹ An, thuộc một phần tổ 1, 2, 3 ấp Mỹ Phước 1, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phù Ly 2, thuộc một phần tổ 13, 17 ấp Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Dân cư vượt lũ Khóm 7, thuộc một phần tổ 12 khóm 1, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Văn phòng làm việc Công ty TNHH xuấ nhập khẩu Jisteel tại tổ 26, Ấp Phú Thành, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/12/2025 đến 16:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hiếu Hiệp 7, thuộc Tổ số 09, Ấp Tân Khánh, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 475 Vũng Liêm, từ trạm 110kV Vũng Liêm dọc phía tay phải QL53 về đến cầu Bưng Trường, dọc đường Tỉnh 906 từ ngã ba Hiếu Phụng về đến Hựu Thành, thuộc toàn xã Hiếu Phụng, toàn xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 12:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tuyến 473 Vũng Liêm, từ Cầu Bưng Trường dọc phía tay phải QL53 về đến cầu Mây Tức, thuộc các ấp An Thành, ấp Bình Thành, ấp An Lạc Đông, ấp An Lạc Tây, ấp Trung Điền, ấp An Điền 1, ấp An Điền 2, ấp Xuân Minh 1, ấp Xuân Lộc, ấp Phước Lộc, ấp Trung Trạch, ấp An Trung, xã Trung Thành; ấp Giòng Ké, ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp Trường Hội, ấp Kinh, ấp Sậy Đồn, xã Trung Ngãi; ấp Hiếu Minh A, ấp Hiếu Minh B, ấp Hiếu Liên, ấp Hiếu Bình, ấp Hiếu Hậu, ấp Hiếu Nhân, ấp Hiếu Tín, ấp Hiếu Trung An, xã Hiếu Thành; ấp An Lạc 1, ấp An Lạc 2, ấp An Phước, ấp Trung Hòa, ấp An Hậu, ấp Hiếu Hiệp, ấp Tân Khánh, ấp Tân Quang, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 12, ấp An Lương A, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 21, ấp An Lương A, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Phú An, Hòa Phú, Thuận Long, Phú Thạnh 1, Phú Thạnh 2, Phú Thạnh 3, Phú Thạnh 4, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Thuận 1, Phú Thuận 2, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 9, ấp Phước Định 1, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 11, ấp Phước Định; tổ 4, ấp Bình Hòa 1, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Giòng Dài 4, tổ NDTQ số 4 ấp Giòng Dài, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh Mỹ Điền, tổ NDTQ số 3 ấp Mỹ Phú, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 16:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Toàn xã Tân L;ược, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/12/2025 đến 06:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:45:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty Thực Phẩm Tấn Phát

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty Thực Phẩm Dương Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty Thủy Sản Việt Hương 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm CS Nước Chấm Quỳnh Hương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm HKD Nguyễn Mộng Vàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Trang Trại Thanh Tín

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công ty TNHH Gia Hưng Phát

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.