Lịch cúp điện An Giang tuần này (từ ngày 24 – 28/12/2025): Điểm danh những khu dân cư liên tục bị cúp điện để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 24 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 24 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 24 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực bến đò Ô Môi) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực bến đò Mỹ Hòa Hưng) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 12:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực ngọn Gòi Lớn Dưới) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực TĐC Tây Đại Học) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực bến đò Sáu Lã) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực bệnh viện TPLX, TT Y Tế, đường Hải Thượng Lãng Ông) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Siêu thị Điện máy Chợ lớn, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ung Văn Khiêm từ đầu đường đến cầu sắt Xẻo Trôm phía bên phải) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Nguyễn Văn Linh, KDC Tây Đại học, DC Tiến Đạt, DC Tỉnh Đoàn, DC AB, DC Tầm Bót, ĐHAG, Trường CĐ Y Tế) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 08:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Nguyễn Văn Linh, KDC Tây Đại học, DC Tiến Đạt, DC Tỉnh Đoàn, DC AB, DC Tầm Bót, ĐHAG, Trường CĐ Y Tế) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cầu Tầm Bót đến đầu đường Dương Diên Nghệ phía bên trái) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực khu nhà ở xã Hội KCN Bình Hòa) - tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: 1 khách hàng xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 09:26:00 ngày 24/12/2025 đến 10:07:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Đốc
KHU VỰC: Một số khu vực thuộc địa bàn phường Châu Đốc: - Đường Cử Trị, một phần đường Doãn Uẩn từ Cử Trị đến Thủ Khoa Nghĩa. - Xí nghiệp Điện Nước và Cấp nước Châu Đốc. 697 – 0
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 13:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Xí nghiệp Điện Nước và Cấp nước Châu Đốc.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Một phần phường Long Phú
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 18:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân An, Vĩnh Xương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 18:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Mỹ, xã Tây Phú và một phần ấp Trung Phú 3, xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Bùi Hữu Hoàng trụ 472-474TS/267A tuyến 472TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hữu và ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Tây A, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tại trạm Công ty CP Hiệp Ngọc trụ 479TS/88/15 tuyến 479TS.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/12/2025 đến 10:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Công ty CP Hiệp Ngọc trụ 479TS/88/16 tuyến 479TS.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Phú
KHU VỰC: Trạm biến áp Trạm Bơm Hai Tổng Đông Kênh 4 Cũ xã Vĩnh Thạnh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm biến áp Trạm Bơm Ngọn Hai Hòa xã Vĩnh Thạnh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm biến áp Trạm Bơm Ba Ke Đông Kênh 4 Cũ xã Vĩnh Thạnh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm biến áp Trạm Bơm Tư Em Đông Kênh 4 Cũ xã Vĩnh Thạnh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Gia Bảo)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Nguyễn Thị Lùng, Cơ Sở Xay Xát Hiệp Thời (La Thành Đông), Hộ Kinh Hiệp Thời, Cơ Sở Xay Xát Hiệp Thời)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Ấp Bình Hòa, Bình Yên)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Khu Dân Cư Vĩnh Bình)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Huệ Đông Kênh 4 Cũ).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/12/2025 đến 17:00:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: TB HTX Phú Thạnh 8 (TB Gò Ba Gia) 1x160KVA (ĐL) trụ 478PT/230/21 tuyến 478PT
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/12/2025 đến 10:39:00 ngày 24/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Nguyễn Thanh Nhã trụ 476PT/157 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:10:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Nguyễn Đức Nhã trụ 476PT/157/01 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trường THCS Tân Hòa trụ 476PT/181/01 tuyến 476PT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:10:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
Không có lịch ngưng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Tịnh Biên
KHU VỰC: - TBA CSSX Lê Thị Kiều Hạnh, xã An Cư tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T2 Vĩnh Trung, xã An Cư tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Tập đoàn Hoa Sen, xã An Cư tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Khóm 1 Chi Lăng, xã An Cư tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T8B Chi Lăng, Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T8 Chi Lăng, Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Trường THPT Chi Lăng, Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA NMNĐ Bành Thiện Huệ, Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T9A Chi Lăng, Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Sư đoàn 330, Phường Chi Lăng tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Sư đoàn 330, Phường Chi Lăng tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Cty Trần Gia, Xã Núi Cấm tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Cty Xây lắp AG, Xã Núi Cấm tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T1 An Hảo, xã Núi Cấm tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T1 KDC Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T7A Tân Lợi, xã Núi Cấm tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Trần Văn Dũng, phường Thới Sơn tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Dương Tấn Phúc, Phường Thới Sơn tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Nhà máy gạch Lợi Phát Tài, Xã An Cư tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Cty XD Khang Thịnh Phát, phường Thới Sơn tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Hội Chữ Thập Đỏ Bệnh Viện, Phường Thới Sơn tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA CSSX nước Huy Viên, Phường Thới Sơn tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA TB XNĐN Tịnh Biên, Phường Thới Sơn tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA ĐBP 949 Tịnh Biên, Phường Tịnh Biên tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA T4 Vĩnh Thượng, Xã An Cư tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Trạm cấp nước An Cư, xã An Cư tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T4 Vĩnh Thượng, Xã An Cư tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T12A Nhà Bàng, Phường Thới Sơn tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T5 Nhà Bàng, Phường Thới Sơn tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T5A Nhơn Hưng, Phường Thới Sơn tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA T3 Tà Lá- Xuân Tô, Phường Tịnh Biên tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - TBA Cty Mai Mai Thanh, Phường Tịnh Biên tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Cty Phương Chí, Phường Tịnh Biên tỉnh An Giang.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Phú
KHU VỰC: Khu vực xã Khánh Bình - An Giang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
