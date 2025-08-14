Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 14-17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng để sửa chữa lưới điện

Thứ năm, 09:08 14/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 14-17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 14-17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng để sửa chữa lưới điện- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 14-17/8/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 12:30:00

Một phần Phường Trung An, Thới Sơn, Đạo Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần Tỉnh lộ 870B, phường Trung An, ĐT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 12:00:00

Một phần Ấp Tân Tỉnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 06:30:00

17/08/2025 18:00:00

Một phần phường Trung An, Thới Sơn, Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 07:00:00

17/08/2025 17:30:00

Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 07:30:00

17/08/2025 12:00:00

Một phần đường NKKN, Rạch Gầm, TTHN tỉnh, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần Tân Phước 5 xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tân Phước 2, Tân Phước 3 xã Tân Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Tân Phước 6, ấp Tân Phước 7 xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Lò Gạch, Ruộng Cạn Xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bắc xã Tân Điền, ấp Xóm Rẩy xã Gia Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 07:00:00

17/08/2025 18:00:00

Một phần xã Gia Thuận; toàn bộ xã Tân Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 07:00:00

17/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hòa Thơm xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 07:00:00

17/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hòa Thơm xã Tân Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 17:30:00

Một phần phường Sơn Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 17:30:00

Một phần phường Sơn Qui

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 17:30:00

Một phần phường Gò Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 17:30:00

Một phần Sơn Qui

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 06:00:00

17/08/2025 18:00:00

Một phần phường Bình Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 07:30:00

17/08/2025 17:30:00

Một phần phường Long Thuận.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 07:30:00

17/08/2025 17:30:00

Một phần phường Gò Công và Long Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 07:30:00

17/08/2025 17:30:00

Một phần phường Long Thuận.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/08/2025 13:30:00

17/08/2025 18:30:00

Một phần phường Gò Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 07:30:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Bình.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hòa Phú, Khương Ninh xã Long Bình.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng và toàn phần ấp Bình Cách, Thạnh Phong, Long Bình, Phú Quới xã Phú Thành. - Một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Long Hải, Hòa Phú, Quới An, Phú Trung xã Long Bình. - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp, Thạnh An xã Vĩnh Bình.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng và toàn phần ấp Bình Cách, Thạnh Phong, Long Bình, Phú Quới xã Phú Thành. - Một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Long Hải, Hòa Phú, Quới An, Phú Trung xã Long Bình. - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp, Thạnh An xã Vĩnh Bình. - Toàn phần xã: Tân Thới, Tân Phú Đông.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Long Hải, Hòa Phú, Quới An, Phú Trung xã Long Bình.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 08:00:00

14/08/2025 14:00:00

Một phần xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

Chuyển tải hạ thế

15/08/2025 08:00:00

15/08/2025 11:30:00

Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần xã Tân phước 3

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 06:00:00

16/08/2025 18:00:00

Mất điện một phần xã Tân Phước 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần xã Tân Phước 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14/08/2025 07:00:00

14/08/2025 17:00:00

Một phần xã Tân Thuận Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 11:30:00

Một phần xã Tân Thuận Bình, Chợ gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 11:30:00

Một phần xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 07:00:00

15/08/2025 16:30:00

Một phần xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/08/2025 13:30:00

15/08/2025 17:00:00

Một phần xã Chợ gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 07:00:00

16/08/2025 10:00:00

Một phần xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/08/2025 10:00:00

16/08/2025 17:00:00

Một phần xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

15/08/2025 07:30:00

15/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Long Tường xã Châu Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/08/2025 07:30:00

16/08/2025 10:00:00

Một phần ấp Phú Lợi C, Phú Khương C xã Lương Hòa Lạc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 06:00:00

17/08/2025 18:00:00

Một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành Một phần các ấp: Hòa Ninh, Hòa Bình, Hòa Phú, An Thị 1, An Thị 2, An Thị 3, Mỹ Thọ, Mỹ An B, Mỹ An A, Mỹ Khương, Mỹ Trường, Tịnh Mỹ, Nhựt Tân, Bình Cách, Tân Mỹ, Song Thạnh xã Mỹ Tịnh An

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17/08/2025 06:30:00

17/08/2025 18:00:00

Một phần xã Long Định, Bình Trưng, Long Hưng và Vĩnh Kim.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

17/08/2025 07:30:00

17/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hoà Phú xã Cái Bè

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

16/08/2025 06:30:00

16/08/2025 17:00:00

Toàn phần xã Tân Thới, Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp và một phần xã Phú Thuận - Tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điệnLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điệnLịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều tuyến đường và khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 13 – 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 12 - 17/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại

Giá cả thị trường - 35 giây trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng tới 800.000 đồng/lượng.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 14 - 17/8/2025: Những khu dân cư nào Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình... sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày?

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Xe gầm cao SUV hạng B giá 293 triệu đồng đẹp như Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 293 triệu đồng đẹp như Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B sở hữu giá bán rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, chỉ 293 triệu đồng.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm sốc, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn, quyết hạ đo ván xe điện

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 13/8/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 13/8/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

Chung cư tại phường Ba Đình, Hà Nội tăng giá ra sao sau sáp nhập?

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội có nhiều biến động, giá chung cư tại phường Ba Đình tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao sau sáp nhập.

Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 13 – 17/8/2025: Cập nhật những khu vực cả ngày không có điện dùng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng sánh ngang Mazda 2, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe hatchback hạng B giá 235 triệu đồng vừa ra mắt đang khiến dân tình săn đón hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand I 10 vì quá đẹp.

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Xe ga 125cc giá 33 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển, trang bị ngang SH Mode, chi trả như Vision

Giá cả thị trường
Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

Giá cả thị trường
Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng A 5 chỗ giá 300 triệu đồng đẹp sang, to ngang Mazda CX-5, rẻ hơn Kia Morning và Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường
Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 480 triệu đồng đẹp sang chảnh có cả bản hybrid sánh ngang Toyota Corolla Cross, rẻ chỉ như Toyota Vios có gì đặc biệt khi ra mắt ở Malaysia?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top