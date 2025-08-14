Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 14-17/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khách hàng để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 14-17/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 14-17/8/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 16/08/2025 06:30:00 16/08/2025 12:30:00 Một phần Phường Trung An, Thới Sơn, Đạo Thạnh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 17:00:00 Một phần Tỉnh lộ 870B, phường Trung An, ĐT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 12:00:00 Một phần Ấp Tân Tỉnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 06:30:00 17/08/2025 18:00:00 Một phần phường Trung An, Thới Sơn, Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:30:00 Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 12:00:00 Một phần đường NKKN, Rạch Gầm, TTHN tỉnh, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần Tân Phước 5 xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Phước 2, Tân Phước 3 xã Tân Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Phước 6, ấp Tân Phước 7 xã Tân Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Lò Gạch, Ruộng Cạn Xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Bắc xã Tân Điền, ấp Xóm Rẩy xã Gia Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 18:00:00 Một phần xã Gia Thuận; toàn bộ xã Tân Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hòa Thơm xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:00:00 17/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hòa Thơm xã Tân Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:30:00 14/08/2025 17:30:00 Một phần phường Sơn Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/08/2025 07:30:00 14/08/2025 17:30:00 Một phần phường Sơn Qui Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 17:30:00 Một phần phường Gò Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 17:30:00 Một phần Sơn Qui Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 18:00:00 Một phần phường Bình Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:30:00 Một phần phường Long Thuận. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:30:00 Một phần phường Gò Công và Long Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:30:00 Một phần phường Long Thuận. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17/08/2025 13:30:00 17/08/2025 18:30:00 Một phần phường Gò Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:30:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Bình. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Vĩnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hòa Phú, Khương Ninh xã Long Bình. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 06:30:00 16/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng và toàn phần ấp Bình Cách, Thạnh Phong, Long Bình, Phú Quới xã Phú Thành. - Một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Long Hải, Hòa Phú, Quới An, Phú Trung xã Long Bình. - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp, Thạnh An xã Vĩnh Bình. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 06:30:00 16/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Bình Nhựt, Bình Hưng và toàn phần ấp Bình Cách, Thạnh Phong, Long Bình, Phú Quới xã Phú Thành. - Một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Long Hải, Hòa Phú, Quới An, Phú Trung xã Long Bình. - Một phần ấp Thạnh Yên, Thạnh Phú, Thạnh Hiệp, Thạnh An xã Vĩnh Bình. - Toàn phần xã: Tân Thới, Tân Phú Đông. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 06:30:00 16/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hòa Thạnh, Thạnh Lợi, Xóm Thủ, Long Hải, Hòa Phú, Quới An, Phú Trung xã Long Bình. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 08:00:00 14/08/2025 14:00:00 Một phần xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp Chuyển tải hạ thế 15/08/2025 08:00:00 15/08/2025 11:30:00 Một phần xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần xã Tân phước 3 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 06:00:00 16/08/2025 18:00:00 Mất điện một phần xã Tân Phước 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 17:00:00 Mất điện một phần xã Tân Phước 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 14/08/2025 07:00:00 14/08/2025 17:00:00 Một phần xã Tân Thuận Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 11:30:00 Một phần xã Tân Thuận Bình, Chợ gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 11:30:00 Một phần xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 07:00:00 15/08/2025 16:30:00 Một phần xã An Thạnh Thuỷ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15/08/2025 13:30:00 15/08/2025 17:00:00 Một phần xã Chợ gạo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 07:00:00 16/08/2025 10:00:00 Một phần xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16/08/2025 10:00:00 16/08/2025 17:00:00 Một phần xã Tân Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 15/08/2025 07:30:00 15/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Long Tường xã Châu Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16/08/2025 07:30:00 16/08/2025 10:00:00 Một phần ấp Phú Lợi C, Phú Khương C xã Lương Hòa Lạc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:00:00 17/08/2025 18:00:00 Một phần KCN Tân Hương, ấp Tân Thạnh xã Tân Hương Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành Một phần các ấp: Hòa Ninh, Hòa Bình, Hòa Phú, An Thị 1, An Thị 2, An Thị 3, Mỹ Thọ, Mỹ An B, Mỹ An A, Mỹ Khương, Mỹ Trường, Tịnh Mỹ, Nhựt Tân, Bình Cách, Tân Mỹ, Song Thạnh xã Mỹ Tịnh An Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17/08/2025 06:30:00 17/08/2025 18:00:00 Một phần xã Long Định, Bình Trưng, Long Hưng và Vĩnh Kim. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 17/08/2025 07:30:00 17/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hoà Phú xã Cái Bè Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 16/08/2025 06:30:00 16/08/2025 17:00:00 Toàn phần xã Tân Thới, Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp và một phần xã Phú Thuận - Tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

