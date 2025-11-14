Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14-16/11/2025: Cuối tuần, nhiều khu dân cư vẫn bị cúp điện 10-11 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 14-16/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14-16/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 14-16/11/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Khu làm việc của Cty Viettel Vĩnh Long, đường 3/2, phường Long Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Phía tay phải hướng từ Vòng Xoay Tân Hạnh đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long; Các ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Thuận, Tân Thạnh, Tân Thới, phường Tân Hạnh; Các ấp: Phước Bình, Phước Hiệp, An Hiệp, KDC An Hiệp, Chợ An Hiệp, Phước Yên, Phú Long, Phú Lợi, Phú Thạnh, Phước Bình, Phước Lợi, Hòa Thạnh, Cả Chinh, Vườn Xoài, Cườm Nga, Xẻo Mít, Bầu Gốc xã Phú Quới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Phía tay phải hướng đường Quốc Lộ 1 từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long đến Cầu Phú An; Các ấp: Phước Yên, ấp Phú Long, ấp Phú Thạnh, ấp Phước Bình, ấp Phước Lợi, ấp An Hiệp, ấp Hòa Thạnh, ấp Cả Chinh, ấp Phú Lợi, ấp Vườn Xoài, Cườm Nga, Xẻo Mít, Bầu Gốc xã Phú Quới Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 14/11/2025 16:30:00 ngày 14/11/2025 Các ấp: Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Lợi, Kinh Mới, xã Hòa Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc một phần tổ 6 đến tổ 13, tổ 25 khóm Đông Lợi; Tổ 1, tổ 8 khóm Đông Hậu; Tổ 6 đến tổ 18 khóm Đông Thuận; Tổ 8 khóm Đông Hậu, phường Đông Thành; Toàn bộ các hộ sử dụng điện và các Doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp Bình Minh, thuộc khóm Mỹ Hưng 1, khóm Mỹ Lợi, phường Cái Vồn Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 17:00:00 ngày 16/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 22KV Trung Hiệp, thuộc các Ấp Mướp Sát, Ấp Rạch Ngay, Ấp Rạch Chim, Ấp Chợ Mới, Ấp Rạch Rô, Ấp Bà Phận, Ấp Bà Đông, Ấp Rạch Dung, Ấp Quang Đức, Ấp Trung Hưng, Ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp; ấp Quang Bình, ấp Quang Minh, xã Quới An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 15/11/2025 16:30:00 ngày 15/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Rạch Đồn Điền 1 và trạm Rạch Đồn Điền 2, tổ 10 ấp Phước Hanh A, tổ 13, 14, 18 và tổ 19 ấp Phước Hanh B, Phường Phước Hậu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 11:00:00 ngày 16/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú Thuận 3 và TBA Phú Thuận 3A , tổ 15,17 và tổ 18, ấp Phú Thuận , xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 14/11/2025 16:00:00 ngày 14/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Đìa Môn 1 trụ 471CC/199 - tuyến 471 Cổ Chiên, tổ NDTQ số 5, ấp Thanh Thủy, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/11/2025 16:00:00 ngày 15/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Chi Nhánh Mang Thít trụ 471CC/204 - tuyến 471 Cổ Chiên, tổ NDTQ số 11, ấp Phước Thủy, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 16/11/2025 16:00:00 ngày 16/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Cầu Địa Môn trụ 471CC/213 - tuyến 471 Cổ Chiên, tổ NDTQ số 1, ấp Phú An, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 15/11/2025 17:00:00 ngày 15/11/2025 Toàn xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 16/11/2025 15:00:00 ngày 16/11/2025 Xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện