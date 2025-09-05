Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 5-7/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 5-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 5-7/9/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06/09/2025
07:00:00
06/09/2025
16:00:00
Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cai Lậy
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/09/2025
07:30:00
07/09/2025
16:30:00
Một phần ấp Ngãi Thuận, Thân Đạo, Thân Bình, Thân Hòa xã Châu Thành Một phần ấp Ấp 1 xã Long Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07/09/2025
07:30:00
07/09/2025
17:00:00
Một phần xã Hậu Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
