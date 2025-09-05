Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 5-7/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện cuối tuần

Thứ sáu, 10:51 05/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 5-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 5-7/9/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị cúp điện cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 5-7/9/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/09/2025

07:00:00

06/09/2025

16:00:00

Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/09/2025

 07:30:00

07/09/2025

16:30:00

Một phần ấp Ngãi Thuận, Thân Đạo, Thân Bình, Thân Hòa xã Châu Thành Một phần ấp Ấp 1 xã Long Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07/09/2025

07:30:00

07/09/2025

17:00:00

Một phần xã Hậu Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điệnLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Cùng chuyên mục

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5-7/9/2025: Hòa Thành, Bến Cầu bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5-7/9/2025: Hòa Thành, Bến Cầu bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Sản phẩm - Dịch vụ - 45 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường - 49 phút trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng trong nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng tăng lên 129,5 triệu đồng/lượng.

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe SH Mode, mẫu xe vốn nổi tiếng với tình trạng "đội giá", bất ngờ hạ nhiệt xuống mức thấp kỷ lục.

Khách hàng Nghệ An phàn nàn hóa đơn điện tháng 8 tăng vọt, ngành điện nói gì?

Khách hàng Nghệ An phàn nàn hóa đơn điện tháng 8 tăng vọt, ngành điện nói gì?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dân ở Nghệ An phản ảnh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng “chóng mặt”, dù có nhiều ngày mưa bão, tình trạng mất điện kéo dài. Tuy nhiên, ngành điện khẳng định không có sai sót trong ghi chỉ số điện và tính toán tiền điện của khách hàng.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki ‘chất’ hơn cả Visionh chỉ với số tiền tương đương Honda Wave Alpha.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 4/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 4/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu

Hà Nội: Phát hiện gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng nhập lậu

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 4/9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT – CA TP Hà Nội) cho biết đã phát hiện và ngăn chặn gần 2.000 sản phẩm điện gia dụng không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu nhập lậu khi số hàng này đang trên đương lưu thông.

5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Nhà riêng tại khu vực nào có giá 'mềm' hơn?

5 phường mới thuộc quận Hà Đông cũ: Nhà riêng tại khu vực nào có giá 'mềm' hơn?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc nhà riêng.

Từ tháng 12/2025, chương trình khuyến mại 100% áp dụng toàn quốc, người dân thỏa sức mua sắm tiết kiệm

Từ tháng 12/2025, chương trình khuyến mại 100% áp dụng toàn quốc, người dân thỏa sức mua sắm tiết kiệm

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa có Quyết định về việc tổ chức "Chương trình khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 – Vietnam Grand Sale 2025", bắt đầu từ ngày 1/12/2025 đến 18/1/2026, trên phạm vi toàn quốc.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm mạnh, rẻ chạm đáy, trở thành hatchback hạng A rẻ nhất, Hyundai Grand i10 lo bị vượt doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm mạnh, rẻ chạm đáy, trở thành hatchback hạng A rẻ nhất, Hyundai Grand i10 lo bị vượt doanh số

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất cực rẻ đầu tháng 9/2025, có thể trở thành 'vật cản' lớn nhất của Hyundai Grand i10 trên con đường đến ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc cỡ A.

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ
Xuất hiện ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,5%

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,5%

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top