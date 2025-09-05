Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 5-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Ôn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06/09/2025 08:00:00 06/09/2025 11:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 3C và trạm Công ty Bảo Hà Mê Kong, một phần ấp Long Khánh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

