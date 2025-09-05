Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện cuối tuần

Thứ sáu, 13:50 05/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 5-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025: Chi tiết lịch cúp điện tuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 5-7/9/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trà Ôn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06/09/2025

08:00:00

06/09/2025

11:30:00

Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Mỹ 3C và trạm Công ty Bảo Hà Mê Kong, một phần ấp Long Khánh, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 5/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 5/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

Ngày 04/09/2025, Vietjet vừa được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế, vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, rẻ vô địch, chỉ bằng sedan hạng A, Hyundai Accent, Honda City dễ thua doanh số

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang vô cùng hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 9/2025 sau khi nhận ưu đãi giảm 100% phí trước bạ.

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội: Doanh thu hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng vọt dịp Quốc khánh 2/9

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ tính riêng tháng 8/2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

SUV hạng B giá 321 triệu đồng của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - SUV hạng B của Honda được ví như Honda City, cạnh tranh Kia Seltos có mức giá rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10, vốn thuộc phân khúc cỡ A.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5-7/9/2025: Hòa Thành, Bến Cầu bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5-7/9/2025: Hòa Thành, Bến Cầu bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất bán rẻ hơn dòng iPhone 16 cả chục triệu, trong đó iPhone 15 vẫn được coi là dòng máy cân bằng giữa giá bán và trang bị đáng mua nhất đầu tháng 9.

Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

Có 3 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương hay Kiến Hưng?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới được hình thành từ quận Hà Đông cũ đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng trong nước đã đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay ở mức 134,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cũng tăng lên 129,5 triệu đồng/lượng.

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng trang bị ngang Lead, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki ‘chất’ hơn cả Visionh chỉ với số tiền tương đương Honda Wave Alpha.

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ

Bảo vệ người tiêu dùng
Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng miếng cao kỷ lục, vàng nhẫn ra sao?

Giá cả thị trường
Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Xe SH Mode giảm giá sốc, thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có trong lịch sử

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có chờ iPhone 17 sắp ra

Giá cả thị trường

