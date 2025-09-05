Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 5-7/9/2025: Hòa Thành, Bến Cầu bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 5-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 5-7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 5-7/9/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Gò Dầu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thái Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Biên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06/09/2025 06:00:00 06/09/2025 06:30:00 Khu phố Long Thành, Long Kim phường Hòa Thành; khu phố Long Thời phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06/09/2025 08:00:00 06/09/2025 17:00:00 Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

