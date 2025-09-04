Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 4-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 4-7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 4-7/9/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 08:00:00 04/09/2025 11:00:00 Ấp 2B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 07:30:00 04/09/2025 16:30:00 Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06/09/2025 08:00:00 06/09/2025 16:00:00 Một Phần ấp Tân Thành, xã Tân Phước Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07/09/2025 07:30:00 07/09/2025 10:00:00 Xã Vĩnh Thuận Đông, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 04/09/2025 08:00:00 04/09/2025 09:00:00 Một phần ấp 03 xã Lương Tâm, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp