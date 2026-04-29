Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 29/4 – 3/5/2026: Có nơi sáng sớm đã không còn điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 29/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 29/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 29/4 – 3/5/2026
KHU VỰC: thuộc đường Cao Thắng (từ giáp nhà số 87, 154 đến giáp trạm Y tế Khóm 6 Phường 8), Đường Phạm Hùng (từ giáp Cây xăng Tấn Tài 1 đến giáp Cầu Tân Thạnh).
THỜI GIAN: Từ 08:33:00 ngày 29/04/2026 đến 11:31:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phan Đình Phùng (từ giáp đường Mạc Đỉnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt), Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Viện, Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Lê Duẩn), Nguyễn Văn Trỗi (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phạm Ngũ Lão (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Phan Chu Trinh (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường 3/2), Nguyễn Hùng Phước, Hàm Nghi, Hoàng Diệu, Hồ Minh Luân, Nguyễn Trãi, 3/2, Đồng Khởi, Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường 3/2 đến giáp đường Phan Đình Phùng).
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/05/2026 đến 11:30:00 ngày 03/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt (từ giáp Cty Thái Tân đến giáp Cty May Nhà Bè), Khu vực Hẻm 60 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Đường Võ Văn Kiệt (từ giáp Cty May Nhà Bè đến giáp Cty Đôi Trâu),
THỜI GIAN: Từ 11:45:00 ngày 03/05/2026 đến 12:15:00 ngày 03/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 60, một phần KCN An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/05/2026 đến 16:20:00 ngày 03/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 03/05/2026 đến 17:00:00 ngày 03/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu Công Nghiệp An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 03/05/2026 đến 18:20:00 ngày 03/05/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 29/04/2026 đến 06:23:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
Lịch cúp điện Mỹ Tú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: 03 khách hàng: Hữu Thiên Lộc, Phan Linh Anh, Scoland
THỜI GIAN: Từ 09:13:00 ngày 29/04/2026 đến 14:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: một phần xã Lai Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Tân Qui, phường KHánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 08:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Tân Tĩnh, Pham Kiểu, Tân Hưng, phường Khánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/04/2026 đến 09:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Cảng Buối , Giầy Lăng, Hòa Khởi, phường KHánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Tân Nam, phường Vĩnh Phước, TPCT
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Tân Lâp, Tân Lâp A, Tân Tĩnh, Tân Hưng, Tân Thành A, Tân Thành B, phường Khánh Hòa , TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Kinh Ven, Khánh Na, Trà Niên, phường Khánh Hòa, TPCT
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/04/2026 đến 15:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực Trà Vôn A, Trà Vôn B phường Vĩnh Phước, TPCT
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Prey chóp xã Lai Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:24:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Một phần Ấp 3, ấp Trương Hiền - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 09:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thắng - xã Vĩnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/04/2026 đến 10:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tà Điếp C1 - xã Phú Lộc
THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 29/04/2026 đến 12:10:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trung Bình - xã Lâm Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 14:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Kiết Thống - xã Lâm Tân
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Ấp Mười Chiến - xã Long Phú - Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 15:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thạnh – xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thuận Hòa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Trần Đề
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 29/4 – 3/5/2026.
