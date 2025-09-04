Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện

Thứ năm, 10:05 04/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 4-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-7/9/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

04/09/2025

07:00:00

04/09/2025

17:00:00

Một phần kênh Cựu Chiến BInh (rạm Cựu Chiến Binh 5) và một phần kênh Tràm (trạm Kinh Tràm 3).

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hòn Đất

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quốc

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện An Biên

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điệnLịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3 - 7/9/2025: Một số khu vực thuộc Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền, Cờ đỏ bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 3-10/9/2025: Hưng Mỹ, Năm Căn, Trần Văn Thời khu vực nào bị cúp điện nhiều nhất sau nghỉ lễ 2/9

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 3-7/9/2025: Chi tiết những khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 3-7/9/2025: Chi tiết những khách hàng bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 3 – 7/9/2025: Cúp điện một số khu vực để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 3 – 7/9/2025: Cúp điện một số khu vực để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị ngang SH Mode, pin siêu bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp cổ điển trang bị ngang SH Mode, pin siêu bền, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh vừa ra mắt với mức giá chỉ 25 triệu đồng, rẻ hơn Vision trong khi trang bị không kém cạnh SH Mode.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn lên vùng giá mới

Giá vàng hôm nay 4/9: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn lên vùng giá mới

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục tăng sau khi đã tăng thêm gần 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một ngày. Giá vàng nhẫn trơn cũng dồn dập lập đỉnh cao mới.

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm cực mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất giảm cực mạnh, rẻ nhất từ trước tới nay, có loại còn thấp hơn cả niêm yết

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 2025 mới nhất ở đại lý đang vô cùng hấp dẫn, có loại thậm chí còn thấp hơn cả niêm yết, điều hiếm thấy trong lịch sử xe máy Honda.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 4 – 7/9/2025: Khu vực nào nằm trong diện cúp điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm mạnh, rẻ chạm đáy, trở thành hatchback hạng A rẻ nhất, Hyundai Grand i10 lo bị vượt doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất giảm mạnh, rẻ chạm đáy, trở thành hatchback hạng A rẻ nhất, Hyundai Grand i10 lo bị vượt doanh số

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất cực rẻ đầu tháng 9/2025, có thể trở thành 'vật cản' lớn nhất của Hyundai Grand i10 trên con đường đến ngôi vị 'vua doanh số' phân khúc cỡ A.

Bỏ 164 triệu đồng mua được SUV hạng A: Ngang Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10, chỉ bằng Honda SH vừa ra mắt ở Ấn Độ

Bỏ 164 triệu đồng mua được SUV hạng A: Ngang Toyota Raize, rẻ hơn Morning và Grand i10, chỉ bằng Honda SH vừa ra mắt ở Ấn Độ

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe SUV hạng A được hãng xe Pháp ra mắt không chỉ gây áp lực cho các đối thủ cùng phân khúc, mà còn đe dọa cả mẫu xe ga hạng sang Honda SH bởi mức giá chỉ rẻ bằng nửa Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé

Bảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 30/8, một số người dân gửi xe ô tô tại lòng lề phố Ngô Quyền (đoạn gần đối diện trụ sở Thành ủy Hà Nội) đã phải chi đến 100.000 đồng/lượt và không được cung cấp vé gửi xe.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Giá đất ở tại quận Hà Đông cũ: phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Kiến Hưng đang có biến động mạnh?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Xem nhiều

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Kia Seltos giảm giá gần 100 triệu đồng, trở thành SUV hạng B rẻ nhất thị trường, chỉ ngang Toyota Vios

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Seltos mới nhất đang vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ, giúp Kia Seltos trở nên cạnh tranh hơn trong cuộc đọ sức với các đối thủ trong phân khúc.

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 24 triệu đồng trang bị động cơ hybrid đẹp không kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Xe ô tô giá chỉ 131 triệu đồng: Xinh xắn, đi phố cực hợp, rẻ hơn Morning, Hyundai Grand i10, ngang giá Honda SH

Giá cả thị trường
Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ kịch sàn trước khi iPhone 17 ra mắt

Giá cả thị trường
Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé

Hà Nội: Gửi ô tô sát trụ sở Thành ủy ngày cuối tuần bị thu 100.000 đồng/lượt không xuất vé

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top