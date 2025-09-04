Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 4-7/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 4-7/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-7/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 4-7/9/2025
Lịch cúp điện Rạch Giá
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
04/09/2025
07:00:00
04/09/2025
17:00:00
Một phần kênh Cựu Chiến BInh (rạm Cựu Chiến Binh 5) và một phần kênh Tràm (trạm Kinh Tràm 3).
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hòn Đất
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Quốc
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện An Biên
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
