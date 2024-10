Lịch cúp điện Long An từ 22 – 27/10/2024: Cúp điện cả ngày dài với hàng loạt các khu dân cư và công ty

Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (trạm bơm nước KCN Phú An Thạnh)

23/10/2024 10:10:00

23/10/2024 11:30:00

Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh TBA 560 kVA (T8) - Long An, Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An 560 kVA (T8 KDC Phú An Thạnh), Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An T3 KDC Phú An Thạnh