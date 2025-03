Lịch cúp điện Long An từ ngày 18 - 23/3/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Toàn bộ Xã Hướng Thọ Phú, KP Thanh Xuân, Bình phú, Nhơn Phú, phú Nhơn, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Toàn bộ xã Nhơn Thạnh Trung; Kp Nhơn Hoà 1, Nhơn Hoà 2, Thọ Cang, Phú Nhơn - Phường 5; xã Bình Tâm tp tân an. Một phần xã Bình Qưới huyện châu thành tỉnh long an

Một phần Ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Một phần khu phố Bình Đông 1, phường 4, Khu Phố Thủ Tữu 1, Nhơn Cầu, Nhơn Hậu 1, Nhơn Hậu 2, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An

21/03/2025 08:00:00

21/03/2025 17:00:00

Một phần phường 7, đường châu thị kim, xã An Vĩnh Ngãi TP. Tân An, tỉnh Long An