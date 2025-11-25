Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-30/11/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30 30/11/2025
06:30 30/11/2025
Kp Tân Xuân 3, Kp Thanh Xuân, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, Phú Nhơn, Nhớn Phú, Bình Phú, Thọ Cang phường Long An, ấp 1,2,3,4 hướng Thọ Phú, ấp Đạo Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Một phần kp Thanh Xuân phường Long An tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Một phần kp Nhơn Phú, kp Bình Phú, kp Phú Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
HKD CS Tài Lộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Một phần dọc QL 1A kdc phường 5 thuộc KP Thanh Xuân, Kp Phú Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 30/11/2025
18:00 30/11/2025
Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, ấp Bình Cang 1 xã Thủ Thừa tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Công ty TNHH Long Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
15:30 26/11/2025
DNTN XX Bảy Luận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
TSTL Nguyễn Thị Lang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Một phần đường Đỗ Tường Từ, một phần đường Đinh Viết Cừu
Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Một phần Phường Long An; một phần xã Nhựt Tảo; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Toàn bộ Công ty Tole Tân Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Một phần Phường Long An; một phần Ấp Bình Cang 1, Ấp Bình Cang 2 - Xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Một phần Phường Long An; một phần Ấp Bình Cang 1 Xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 30/11/2025
12:00 30/11/2025
Toàn bộ Công Ty TNHH YP Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 30/11/2025
16:00 30/11/2025
Toàn bộ Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Toàn bộ Cty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa Long An, KCN Hòa Bình (sử dụng TBA 2x3000kVA), ấp 7 Xã Thủ Thừa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Toàn bộ HKD Tống Văn Hải và Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Hưng Phát Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Toàn bộ ĐDTT 22kV nhánh rẽ TBA 560kVA Hà Ngọc Sang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 25/11/2025
17:00 25/11/2025
HKD Lê Thị Tươi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 25/11/2025
09:00 25/11/2025
Cơ sở Vũ Minh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15 25/11/2025
10:00 25/11/2025
HKD Nguyễn Thị Rảm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15 25/11/2025
10:45 25/11/2025
Cty Đại Tín
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Hộ Võ Thành Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
14:00 25/11/2025
Nhà trọ Mạnh Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 25/11/2025
14:45 25/11/2025
HKD Nguyễn Thanh Lam Sơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 25/11/2025
15:30 25/11/2025
DNTN Kim Chi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
09:00 26/11/2025
Hộ Lê Ngọc Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:15 26/11/2025
10:00 26/11/2025
Cty Tân Quảng Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Ấp 4, xã Mỹ Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 25/11/2025
09:30 25/11/2025
Trạm T6 KDC Long Hậu Mở Rộng: (Đường D8, D11 KDC Long Hậu) Một phần ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH Oil Korea Việt Nam, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
14:20 25/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 25/11/2025
15:10 25/11/2025
Nhánh rẽ Công ty Hạ Tầng Hòa Bình, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20 25/11/2025
16:10 25/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH Công Nghệ VLP, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:20 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 26/11/2025
16:30 26/11/2025
Nhánh rẽ Tân Đại: (Đường Đê Bao Tân Đại từ Ngã Tư Quốc Tế đến Cty Xi Măng Fu-I), Một phần ấp Tân Quang 1, Tân Quang 2, ấp Tân Quí, Tân Hòa, Tân Đại, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 26/11/2025
09:30 26/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch vụ Vận Tải Xăng Dầu Quốc Minh, xã Mỹ Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Nhánh rẽ Cơ Sở Gỗ Lê Thanh Trường Sơn, xã Phước Vĩnh Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
15:00 26/11/2025
Nhánh rẽ Công ty TNHH San Hà, xã Tân Tập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Cảng Long An, xã Tân Tập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Trạm T1 KDC Tân Phú Thịnh: (Đường D1, D2, D3 KDC Tân Phú Thịnh) Một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
12:00 28/11/2025
Trạm T49 Vùng Hạ: (Từ đầu Cầu Cần Giuộc "mới" phía Phước Lại đến đầu Cầu Rạch Ván) Một phần ấp Lũy, xã Cần Giuộc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 29/11/2025
16:30 29/11/2025
Nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông: (Từ đầu Chợ Tân Tập đến UBND xã Phước Vĩnh Đông "cũ") Một phần ấp Tân Đông, Đông An, Đông Bình, Thạnh Trung, xã Tân Tập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 29/11/2025
11:30 29/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần ANPHA-AG, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Nhà Máy May Mặc Đức, xã Cần Giuộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00 26/11/2025
06:30 26/11/2025
Một phần ấp 5, 6, 7 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
12:00 27/11/2025
HKD Karaoke Hoàng Gia
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 28/11/2025
16:00 28/11/2025
Nhà Trọ Thái Cẩm Hà
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 29/11/2025
16:00 29/11/2025
Cty Cơ Khí Lê Mai
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:00 29/11/2025
16:00 29/11/2025
Một phần ấp 3 Phước Lợi, xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 30/11/2025
16:30 30/11/2025
Công ty thép Cẩm Nguyên, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 25/11/2025
09:30 25/11/2025
Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Một phần ấp 14, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
15:00 25/11/2025
Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
15:00 25/11/2025
Một phần ấp 22, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Một phần ấp 22, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
09:30 26/11/2025
Một phần ấp 19, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
09:30 26/11/2025
Một phần ấp 20, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Một phần ấp 18, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
15:00 26/11/2025
Một phần ấp 18, 20, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
15:00 26/11/2025
Một phần ấp 20, 21, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần ấp 20, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Một phần ấp 21, 24, xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
09:00 28/11/2025
Hộ nuôi tôm Lê Hồng Ân (50kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
16:00 28/11/2025
Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:15 28/11/2025
10:00 28/11/2025
Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (400kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15 28/11/2025
11:00 28/11/2025
Công ty TNHH MTV Nguyễn Hữu Thọ (3x25kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:15 28/11/2025
12:00 28/11/2025
HKD Nguyễn Trọng Nhân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 28/11/2025
14:30 28/11/2025
Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An (3x25kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45 28/11/2025
15:45 28/11/2025
HKD Lê Văn Bằng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Cà phê Sân Vườn + Karaoke Quê Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:15 28/11/2025
18:00 28/11/2025
Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T (1250kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
09:00 29/11/2025
HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (250kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
09:00 29/11/2025
CN Công ty Cổ Phần Hiệp Hòa Phát (320kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
11:00 29/11/2025
Một phần ấp 7, xã Rạch Kiến
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:30 29/11/2025
10:30 29/11/2025
HKD Nhà Trọ Bảo Anh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 29/11/2025
10:30 29/11/2025
Công ty TNHH Bê Tông Din My Long An (TBA 250kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 29/11/2025
12:00 29/11/2025
HKD Tiến Đạt (320kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 29/11/2025
12:00 29/11/2025
Công ty TNHH MTV XD TM Đại Phong (250kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/11/2025
14:30 29/11/2025
HKD Nguyễn Minh Khương (25kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 29/11/2025
14:30 29/11/2025
Công ty CP Công nghệ Việt Ân (3x25kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 29/11/2025
16:00 29/11/2025
HKD Hồ Quốc Tuấn (400kVA)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30 29/11/2025
17:30 29/11/2025
Công Ty CP SX TM DV H&N
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 26/11/2025
09:30 26/11/2025
Trạm bơm Thạnh Hòa – Một phần Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Trạm bơm điện Tổ 5 ấp Nguyễn Sơn – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 26/11/2025
15:00 26/11/2025
Trạm Hộ sản xuất Mai Thúy Hồng – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Trạm Xay xát Hứa Văn Kiên – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Trạm Kinh 2000 Bắc Phải – Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Trạm Kinh 2000 Bắc Trái 3 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Trạm Ấp 3 Bằng Lăng – Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Trạm Kinh Bằng Lăng 1 – Một phần Ấp Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 29/11/2025
16:00 29/11/2025
Trạm Cụm dân cư Bến Xe – Một phần Ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
