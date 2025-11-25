Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-30/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30 30/11/2025 06:30 30/11/2025 Kp Tân Xuân 3, Kp Thanh Xuân, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, Phú Nhơn, Nhớn Phú, Bình Phú, Thọ Cang phường Long An, ấp 1,2,3,4 hướng Thọ Phú, ấp Đạo Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Một phần kp Thanh Xuân phường Long An tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Một phần kp Nhơn Phú, kp Bình Phú, kp Phú Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 HKD CS Tài Lộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Một phần dọc QL 1A kdc phường 5 thuộc KP Thanh Xuân, Kp Phú Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 30/11/2025 18:00 30/11/2025 Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, ấp Bình Cang 1 xã Thủ Thừa tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Công ty TNHH Long Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 15:30 26/11/2025 DNTN XX Bảy Luận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 TSTL Nguyễn Thị Lang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Một phần đường Đỗ Tường Từ, một phần đường Đinh Viết Cừu Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Một phần Phường Long An; một phần xã Nhựt Tảo; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Toàn bộ Công ty Tole Tân Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Một phần Phường Long An; một phần Ấp Bình Cang 1, Ấp Bình Cang 2 - Xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Một phần Phường Long An; một phần Ấp Bình Cang 1 Xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 30/11/2025 12:00 30/11/2025 Toàn bộ Công Ty TNHH YP Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 30/11/2025 16:00 30/11/2025 Toàn bộ Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Toàn bộ Cty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa Long An, KCN Hòa Bình (sử dụng TBA 2x3000kVA), ấp 7 Xã Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Toàn bộ HKD Tống Văn Hải và Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Hưng Phát Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Toàn bộ ĐDTT 22kV nhánh rẽ TBA 560kVA Hà Ngọc Sang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 HKD Lê Thị Tươi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 25/11/2025 09:00 25/11/2025 Cơ sở Vũ Minh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15 25/11/2025 10:00 25/11/2025 HKD Nguyễn Thị Rảm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15 25/11/2025 10:45 25/11/2025 Cty Đại Tín Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Hộ Võ Thành Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 14:00 25/11/2025 Nhà trọ Mạnh Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 25/11/2025 14:45 25/11/2025 HKD Nguyễn Thanh Lam Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 25/11/2025 15:30 25/11/2025 DNTN Kim Chi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 09:00 26/11/2025 Hộ Lê Ngọc Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:15 26/11/2025 10:00 26/11/2025 Cty Tân Quảng Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Ấp 4, xã Mỹ Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 09:30 25/11/2025 Trạm T6 KDC Long Hậu Mở Rộng: (Đường D8, D11 KDC Long Hậu) Một phần ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Oil Korea Việt Nam, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 14:20 25/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 25/11/2025 15:10 25/11/2025 Nhánh rẽ Công ty Hạ Tầng Hòa Bình, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20 25/11/2025 16:10 25/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Công Nghệ VLP, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:20 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 26/11/2025 16:30 26/11/2025 Nhánh rẽ Tân Đại: (Đường Đê Bao Tân Đại từ Ngã Tư Quốc Tế đến Cty Xi Măng Fu-I), Một phần ấp Tân Quang 1, Tân Quang 2, ấp Tân Quí, Tân Hòa, Tân Đại, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 26/11/2025 09:30 26/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch vụ Vận Tải Xăng Dầu Quốc Minh, xã Mỹ Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Nhánh rẽ Cơ Sở Gỗ Lê Thanh Trường Sơn, xã Phước Vĩnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 15:00 26/11/2025 Nhánh rẽ Công ty TNHH San Hà, xã Tân Tập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Cảng Long An, xã Tân Tập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Trạm T1 KDC Tân Phú Thịnh: (Đường D1, D2, D3 KDC Tân Phú Thịnh) Một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 12:00 28/11/2025 Trạm T49 Vùng Hạ: (Từ đầu Cầu Cần Giuộc "mới" phía Phước Lại đến đầu Cầu Rạch Ván) Một phần ấp Lũy, xã Cần Giuộc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 29/11/2025 16:30 29/11/2025 Nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông: (Từ đầu Chợ Tân Tập đến UBND xã Phước Vĩnh Đông "cũ") Một phần ấp Tân Đông, Đông An, Đông Bình, Thạnh Trung, xã Tân Tập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 29/11/2025 11:30 29/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần ANPHA-AG, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Nhà Máy May Mặc Đức, xã Cần Giuộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Kiến Tường

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00 26/11/2025 06:30 26/11/2025 Một phần ấp 5, 6, 7 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 12:00 27/11/2025 HKD Karaoke Hoàng Gia Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Nhà Trọ Thái Cẩm Hà Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 29/11/2025 16:00 29/11/2025 Cty Cơ Khí Lê Mai Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:00 29/11/2025 16:00 29/11/2025 Một phần ấp 3 Phước Lợi, xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 30/11/2025 16:30 30/11/2025 Công ty thép Cẩm Nguyên, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 09:30 25/11/2025 Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Một phần ấp 14, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 15:00 25/11/2025 Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 15:00 25/11/2025 Một phần ấp 22, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Một phần ấp 22, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 09:30 26/11/2025 Một phần ấp 19, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 09:30 26/11/2025 Một phần ấp 20, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Một phần ấp 18, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 15:00 26/11/2025 Một phần ấp 18, 20, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 15:00 26/11/2025 Một phần ấp 20, 21, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần ấp 20, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần ấp 21, 24, xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 09:00 28/11/2025 Hộ nuôi tôm Lê Hồng Ân (50kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:15 28/11/2025 10:00 28/11/2025 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (400kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15 28/11/2025 11:00 28/11/2025 Công ty TNHH MTV Nguyễn Hữu Thọ (3x25kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:15 28/11/2025 12:00 28/11/2025 HKD Nguyễn Trọng Nhân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 28/11/2025 14:30 28/11/2025 Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An (3x25kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45 28/11/2025 15:45 28/11/2025 HKD Lê Văn Bằng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Cà phê Sân Vườn + Karaoke Quê Hương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:15 28/11/2025 18:00 28/11/2025 Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T (1250kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 09:00 29/11/2025 HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (250kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 09:00 29/11/2025 CN Công ty Cổ Phần Hiệp Hòa Phát (320kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 11:00 29/11/2025 Một phần ấp 7, xã Rạch Kiến Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:30 29/11/2025 10:30 29/11/2025 HKD Nhà Trọ Bảo Anh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 29/11/2025 10:30 29/11/2025 Công ty TNHH Bê Tông Din My Long An (TBA 250kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 29/11/2025 12:00 29/11/2025 HKD Tiến Đạt (320kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 29/11/2025 12:00 29/11/2025 Công ty TNHH MTV XD TM Đại Phong (250kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 29/11/2025 14:30 29/11/2025 HKD Nguyễn Minh Khương (25kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 29/11/2025 14:30 29/11/2025 Công ty CP Công nghệ Việt Ân (3x25kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 29/11/2025 16:00 29/11/2025 HKD Hồ Quốc Tuấn (400kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30 29/11/2025 17:30 29/11/2025 Công Ty CP SX TM DV H&N Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 26/11/2025 09:30 26/11/2025 Trạm bơm Thạnh Hòa – Một phần Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Trạm bơm điện Tổ 5 ấp Nguyễn Sơn – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 26/11/2025 15:00 26/11/2025 Trạm Hộ sản xuất Mai Thúy Hồng – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Trạm Xay xát Hứa Văn Kiên – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Trạm Kinh 2000 Bắc Phải – Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Trạm Kinh 2000 Bắc Trái 3 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Trạm Ấp 3 Bằng Lăng – Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Trạm Kinh Bằng Lăng 1 – Một phần Ấp Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 29/11/2025 16:00 29/11/2025 Trạm Cụm dân cư Bến Xe – Một phần Ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 12:00 25/11/2025 Một phần ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00 25/11/2025 12:00 25/11/2025 Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Khuôn viên Khu Di Tích xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 13:30 27/11/2025 Khuôn viên Cty nước đá Nguyễn Văn Tèo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 27/11/2025 15:00 27/11/2025 Khuôn viên cty Hợp Thành xã Mỹ Quý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 28/11/2025 14:00 28/11/2025 Khuôn viên Cty Hoàn Cầu 7 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Khuôn viên HGĐ Bùi Thanh Mai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ á

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Một phần ấp Công Trường - xã Tân Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Một phần ấp Đông Hoà - xã Tân Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Lịch cúp điện Tân Hưng

Lịch cúp điện Tầm Vu

