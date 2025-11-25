Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng

Thứ ba, 08:42 25/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 25-30/11/2025: Từ 6h sáng nhiều khu dân cư đã không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 25-30/11/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30 30/11/2025

06:30 30/11/2025

Kp Tân Xuân 3, Kp Thanh Xuân, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, Phú Nhơn, Nhớn Phú, Bình Phú, Thọ Cang phường Long An, ấp 1,2,3,4 hướng Thọ Phú, ấp Đạo Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Một phần kp Thanh Xuân phường Long An tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Một phần kp Nhơn Phú, kp Bình Phú, kp Phú Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

HKD CS Tài Lộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Một phần dọc QL 1A kdc phường 5 thuộc KP Thanh Xuân, Kp Phú Nhơn phường Long An tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 30/11/2025

18:00 30/11/2025

Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, ấp Bình Cang 1 xã Thủ Thừa tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Công ty TNHH Long Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

15:30 26/11/2025

DNTN XX Bảy Luận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

TSTL Nguyễn Thị Lang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Một phần đường Đỗ Tường Từ, một phần đường Đinh Viết Cừu

Chuyển tải hạ thế

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Một phần Phường Long An; một phần xã Nhựt Tảo; Ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa - tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Toàn bộ Công ty Tole Tân Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Một phần Phường Long An; một phần Ấp Bình Cang 1, Ấp Bình Cang 2 - Xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Một phần Phường Long An; một phần Ấp Bình Cang 1 Xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 30/11/2025

12:00 30/11/2025

Toàn bộ Công Ty TNHH YP Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 30/11/2025

16:00 30/11/2025

Toàn bộ Ấp 4, Ấp 5, Ấp 6, Ấp 7, Ấp 8, Ấp 9 Xã Tân Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Toàn bộ Cty TNHH SX-TM Tân Thành Hòa Long An, KCN Hòa Bình (sử dụng TBA 2x3000kVA), ấp 7 Xã Thủ Thừa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Toàn bộ HKD Tống Văn Hải và Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Hưng Phát Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Toàn bộ ĐDTT 22kV nhánh rẽ TBA 560kVA Hà Ngọc Sang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

17:00 25/11/2025

HKD Lê Thị Tươi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 25/11/2025

09:00 25/11/2025

Cơ sở Vũ Minh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15 25/11/2025

10:00 25/11/2025

HKD Nguyễn Thị Rảm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15 25/11/2025

10:45 25/11/2025

Cty Đại Tín

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Hộ Võ Thành Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

14:00 25/11/2025

Nhà trọ Mạnh Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15 25/11/2025

14:45 25/11/2025

HKD Nguyễn Thanh Lam Sơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 25/11/2025

15:30 25/11/2025

DNTN Kim Chi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

09:00 26/11/2025

Hộ Lê Ngọc Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:15 26/11/2025

10:00 26/11/2025

Cty Tân Quảng Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Ấp 4, xã Mỹ Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

09:30 25/11/2025

Trạm T6 KDC Long Hậu Mở Rộng: (Đường D8, D11 KDC Long Hậu) Một phần ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH Oil Korea Việt Nam, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

14:20 25/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH Đông Dương Sài Gòn, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 25/11/2025

15:10 25/11/2025

Nhánh rẽ Công ty Hạ Tầng Hòa Bình, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20 25/11/2025

16:10 25/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH Công Nghệ VLP, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:20 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tân Thái Thịnh, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 26/11/2025

16:30 26/11/2025

Nhánh rẽ Tân Đại: (Đường Đê Bao Tân Đại từ Ngã Tư Quốc Tế đến Cty Xi Măng Fu-I), Một phần ấp Tân Quang 1, Tân Quang 2, ấp Tân Quí, Tân Hòa, Tân Đại, Vĩnh Hòa, xã Tân Tập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 26/11/2025

09:30 26/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch vụ Vận Tải Xăng Dầu Quốc Minh, xã Mỹ Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Nhánh rẽ Cơ Sở Gỗ Lê Thanh Trường Sơn, xã Phước Vĩnh Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

15:00 26/11/2025

Nhánh rẽ Công ty TNHH San Hà, xã Tân Tập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH Phát Triển Đô Thị Cảng Long An, xã Tân Tập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Trạm T1 KDC Tân Phú Thịnh: (Đường D1, D2, D3 KDC Tân Phú Thịnh) Một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

12:00 28/11/2025

Trạm T49 Vùng Hạ: (Từ đầu Cầu Cần Giuộc "mới" phía Phước Lại đến đầu Cầu Rạch Ván) Một phần ấp Lũy, xã Cần Giuộc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 29/11/2025

16:30 29/11/2025

Nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông: (Từ đầu Chợ Tân Tập đến UBND xã Phước Vĩnh Đông "cũ") Một phần ấp Tân Đông, Đông An, Đông Bình, Thạnh Trung, xã Tân Tập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 29/11/2025

11:30 29/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần ANPHA-AG, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Nhánh rẽ Công Ty TNHH MTV Nhà Máy May Mặc Đức, xã Cần Giuộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 26/11/2025

08:30 26/11/2025

Trạm HKD Nguyễn Trạm cấp nước số 2, Tuyến 476MH, phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 26/11/2025

10:30 26/11/2025

Từ trụ T92 nhánh rẽ Lê Trường Sơn 1 đến trụ T01 KKD Phan Thanh Chăm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 26/11/2025

10:00 26/11/2025

Trạm Trạm sạc VINFAST-, Tuyến 475 MH, ấp 3, xã Mộc Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Trạm HKD Thành Phúc Tuyến 475 MH, ấp 5, xã Mộc Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 26/11/2025

14:00 26/11/2025

Trạm HTX Thạnh Hưng, Tuyến 472 MH, xã Tuyên Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Từ trụ H1B đến trụ H12B ĐDHA Trạm Đường Bàng 2, Tuyến 471 MH, ấp 4, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 28/11/2025

15:30 28/11/2025

Từ trụ H1 đến trụ H15 ĐDHA Trạm Ngô Quyền, Tuyến 476 MH, Một phần Khu Phố 5, Phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 29/11/2025

08:30 29/11/2025

Trạm TT Thương Mại DV Kiến Tường, Tuyến 476MH, một phần phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 29/11/2025

10:00 29/11/2025

Trạm NH Nông Nghiệp, Tuyến 476MH, phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 29/11/2025

16:30 29/11/2025

Nhánh rẽ Cư xá Giáo Dục, Tuyến 474MH, phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00 26/11/2025

06:30 26/11/2025

Một phần ấp 5, 6, 7 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

12:00 27/11/2025

HKD Karaoke Hoàng Gia

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 28/11/2025

16:00 28/11/2025

Nhà Trọ Thái Cẩm Hà

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 29/11/2025

16:00 29/11/2025

Cty Cơ Khí Lê Mai

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00 29/11/2025

16:00 29/11/2025

Một phần ấp 3 Phước Lợi, xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 30/11/2025

16:30 30/11/2025

Công ty thép Cẩm Nguyên, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

09:30 25/11/2025

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Một phần ấp 14, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

15:00 25/11/2025

Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

15:00 25/11/2025

Một phần ấp 22, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Một phần ấp 22, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

09:30 26/11/2025

Một phần ấp 19, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

09:30 26/11/2025

Một phần ấp 20, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Một phần ấp 18, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

15:00 26/11/2025

Một phần ấp 18, 20, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

15:00 26/11/2025

Một phần ấp 20, 21, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Một phần ấp 20, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Một phần ấp 21, 24, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

09:00 28/11/2025

Hộ nuôi tôm Lê Hồng Ân (50kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

16:00 28/11/2025

Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:15 28/11/2025

10:00 28/11/2025

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (400kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15 28/11/2025

11:00 28/11/2025

Công ty TNHH MTV Nguyễn Hữu Thọ (3x25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:15 28/11/2025

12:00 28/11/2025

HKD Nguyễn Trọng Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 28/11/2025

14:30 28/11/2025

Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An (3x25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45 28/11/2025

15:45 28/11/2025

HKD Lê Văn Bằng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Cà phê Sân Vườn + Karaoke Quê Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:15 28/11/2025

18:00 28/11/2025

Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T (1250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

09:00 29/11/2025

HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

09:00 29/11/2025

CN Công ty Cổ Phần Hiệp Hòa Phát (320kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

11:00 29/11/2025

Một phần ấp 7, xã Rạch Kiến

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:30 29/11/2025

10:30 29/11/2025

HKD Nhà Trọ Bảo Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 29/11/2025

10:30 29/11/2025

Công ty TNHH Bê Tông Din My Long An (TBA 250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 29/11/2025

12:00 29/11/2025

HKD Tiến Đạt (320kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 29/11/2025

12:00 29/11/2025

Công ty TNHH MTV XD TM Đại Phong (250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 29/11/2025

14:30 29/11/2025

HKD Nguyễn Minh Khương (25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 29/11/2025

14:30 29/11/2025

Công ty CP Công nghệ Việt Ân (3x25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 29/11/2025

16:00 29/11/2025

HKD Hồ Quốc Tuấn (400kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30 29/11/2025

17:30 29/11/2025

Công Ty CP SX TM DV H&N

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 26/11/2025

09:30 26/11/2025

Trạm bơm Thạnh Hòa – Một phần Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Trạm bơm điện Tổ 5 ấp Nguyễn Sơn – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 26/11/2025

15:00 26/11/2025

Trạm Hộ sản xuất Mai Thúy Hồng – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Trạm Xay xát Hứa Văn Kiên – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Trạm Kinh 2000 Bắc Phải – Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Trạm Kinh 2000 Bắc Trái 3 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Trạm Ấp 3 Bằng Lăng – Một phần Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Trạm Kinh Bằng Lăng 1 – Một phần Ấp Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 29/11/2025

16:00 29/11/2025

Trạm Cụm dân cư Bến Xe – Một phần Ấp 3, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

12:00 25/11/2025

Một phần ấp Bình Phú, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00 25/11/2025

12:00 25/11/2025

Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Một phần ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Khuôn viên Khu Di Tích xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

13:30 27/11/2025

Khuôn viên Cty nước đá Nguyễn Văn Tèo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 27/11/2025

15:00 27/11/2025

Khuôn viên cty Hợp Thành xã Mỹ Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 28/11/2025

14:00 28/11/2025

Khuôn viên Cty Hoàn Cầu 7

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 28/11/2025

16:00 28/11/2025

Khuôn viên HGĐ Bùi Thanh Mai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ á

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Một phần ấp Công Trường - xã Tân Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Một phần ấp Đông Hoà - xã Tân Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 26/11/2025

08:30 26/11/2025

Trạm HKD Nguyễn Trạm cấp nước số 2, Tuyến 476MH, phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 26/11/2025

10:30 26/11/2025

Từ trụ T92 nhánh rẽ Lê Trường Sơn 1 đến trụ T01 KKD Phan Thanh Chăm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 26/11/2025

10:00 26/11/2025

Trạm Trạm sạc VINFAST-, Tuyến 475 MH, ấp 3, xã Mộc Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Trạm HKD Thành Phúc Tuyến 475 MH, ấp 5, xã Mộc Hóa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 26/11/2025

14:00 26/11/2025

Trạm HTX Thạnh Hưng, Tuyến 472 MH, xã Tuyên Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Từ trụ H1B đến trụ H12B ĐDHA Trạm Đường Bàng 2, Tuyến 471 MH, ấp 4, ấp Mây Rắc, xã Bình Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 28/11/2025

15:30 28/11/2025

Từ trụ H1 đến trụ H15 ĐDHA Trạm Ngô Quyền, Tuyến 476 MH, Một phần Khu Phố 5, Phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 29/11/2025

08:30 29/11/2025

Trạm TT Thương Mại DV Kiến Tường, Tuyến 476MH, một phần phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 29/11/2025

10:00 29/11/2025

Trạm NH Nông Nghiệp, Tuyến 476MH, phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 29/11/2025

16:30 29/11/2025

Nhánh rẽ Cư xá Giáo Dục, Tuyến 474MH, phường Kiến Tường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00 26/11/2025

06:30 26/11/2025

Một phần ấp 5, 6, 7 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

12:00 27/11/2025

HKD Karaoke Hoàng Gia

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 28/11/2025

16:00 28/11/2025

Nhà Trọ Thái Cẩm Hà

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 29/11/2025

16:00 29/11/2025

Cty Cơ Khí Lê Mai

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:00 29/11/2025

16:00 29/11/2025

Một phần ấp 3 Phước Lợi, xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 30/11/2025

16:30 30/11/2025

Công ty thép Cẩm Nguyên, ấp Bến Lức 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

09:30 25/11/2025

Một phần ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Một phần ấp 14, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

15:00 25/11/2025

Một phần ấp 11, 12, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

15:00 25/11/2025

Một phần ấp 22, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Một phần ấp 22, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

09:30 26/11/2025

Một phần ấp 19, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

09:30 26/11/2025

Một phần ấp 20, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Một phần ấp 18, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

15:00 26/11/2025

Một phần ấp 18, 20, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

15:00 26/11/2025

Một phần ấp 20, 21, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Một phần ấp 20, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Một phần ấp 21, 24, xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

09:00 28/11/2025

Hộ nuôi tôm Lê Hồng Ân (50kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

16:00 28/11/2025

Một phần ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:15 28/11/2025

10:00 28/11/2025

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Hưng Vạn Phát (400kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15 28/11/2025

11:00 28/11/2025

Công ty TNHH MTV Nguyễn Hữu Thọ (3x25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:15 28/11/2025

12:00 28/11/2025

HKD Nguyễn Trọng Nhân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 28/11/2025

14:30 28/11/2025

Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An (3x25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45 28/11/2025

15:45 28/11/2025

HKD Lê Văn Bằng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Cà phê Sân Vườn + Karaoke Quê Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:15 28/11/2025

18:00 28/11/2025

Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T (1250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

09:00 29/11/2025

HKD Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

09:00 29/11/2025

CN Công ty Cổ Phần Hiệp Hòa Phát (320kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

11:00 29/11/2025

Một phần ấp 7, xã Rạch Kiến

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:30 29/11/2025

10:30 29/11/2025

HKD Nhà Trọ Bảo Anh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 29/11/2025

10:30 29/11/2025

Công ty TNHH Bê Tông Din My Long An (TBA 250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 29/11/2025

12:00 29/11/2025

HKD Tiến Đạt (320kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 29/11/2025

12:00 29/11/2025

Công ty TNHH MTV XD TM Đại Phong (250kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 29/11/2025

14:30 29/11/2025

HKD Nguyễn Minh Khương (25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 29/11/2025

14:30 29/11/2025

Công ty CP Công nghệ Việt Ân (3x25kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 29/11/2025

16:00 29/11/2025

HKD Hồ Quốc Tuấn (400kVA)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30 29/11/2025

17:30 29/11/2025

Công Ty CP SX TM DV H&N

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

