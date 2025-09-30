Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 30/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 01/10/2025 11:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 11:30:00 ngày 01/10/2025 Nước Ngầm Hẻm 5, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Công ty TNHH Yến Việt Nhung Nhớ - xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Công ty TNHH Minh Tân, Công ty TNHH Vietcif Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:00:00 ngày 05/10/2025 05:30:00 ngày 05/10/2025 Kp 1,2,3,4; Bình Đông 2, Bình Đông 3, Bình Đông 4; Kp Bình An, Bình An 1, An Thuận 2; một phần ấp Bình Nam, ấp 1,2,3,4 Bình Tâm - phường Tân An; một phần ấp Bình Sơn, Bình Cang - Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 05/10/2025 18:30:00 ngày 05/10/2025 Kp 1,2,3,4; Bình Đông 2, Bình Đông 3, Bình Đông 4; Kp Bình An, Bình An 1, An Thuận 2; một phần ấp Bình Nam, ấp 1,2,3,4 Bình Tâm - phường Tân An; một phần ấp Bình Sơn, Bình Cang - Vĩnh Công Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Long An, một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Long An, một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 06:30:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 22:00:00 ngày 05/10/2025 23:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 13:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần Ấp 4A, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 04/10/2025 06:45:00 ngày 04/10/2025 Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Vườn Cò, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Bà Mía), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần xã Thủ Thừa (Khu II, Khu III Ấp Thủ Khoa Thừa, đường Trưng Trắc, Võ Hồng Cúc, Nguyễn Văn Thời, Trg Công Định, Ấp Rạch Đào, Ấp Nhà Dài, Ấp An Hòa 3); một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Ấp Vàm Kinh, Ấp Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 2), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 04/10/2025 18:00:00 ngày 04/10/2025 Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Vườn Cò, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Bà Mía), tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7 xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:10:00 ngày 27/09/2025 17:30:00 ngày 27/09/2025 Ấp Bình Lương 2, Bình Lương Đông, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 30/09/2025 09:00:00 30/09/2025 CN Cty Sinh Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 30/09/2025 10:30:00 30/09/2025 HKD Phan Vĩnh Thảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 30/09/2025 12:00:00 30/09/2025 HKD Huỳnh Văn Một Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 01/10/2025 17:00:00 01/10/2025 Ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:10:00 01/10/2025 09:00:00 01/10/2025 NR VP Ngân hàng N/Nghiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:50:00 01/10/2025 10:20:00 01/10/2025 Cty Phúc Đạt Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:25:00 01/10/2025 11:00:00 01/10/2025 Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:05:00 01/10/2025 11:40:00 01/10/2025 Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 01/10/2025 13:30:00 01/10/2025 Huỳnh Văn Hết Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:35:00 01/10/2025 14:05:00 01/10/2025 NR Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10:00 01/10/2025 14:40:00 01/10/2025 NR CS đường số 1 KCN Tân Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:55:00 01/10/2025 15:30:00 01/10/2025 NR CS đường số 5 KCN Tân Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:40:00 01/10/2025 16:10:00 01/10/2025 NR CS đường số 7 KCN Tân Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:10:00 01/10/2025 09:00:00 01/10/2025 NR CS đường số 9 KCN Tân Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 02/10/2025 11:30:00 02/10/2025 Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 02/10/2025 17:00:00 02/10/2025 Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Một phần ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 03/10/2025 13:00:00 03/10/2025 Một phần Ấp 4A, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 04/10/2025 06:45:00 04/10/2025 Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, 4, 5, Cầu Lớn, Bà Nghiệm, Vườn Cò, Mỹ Hòa, Bà Mía) – tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Một phần xã Thủ Thừa (Khu II, toàn bộ Khu III Ấp Thủ Khoa Thừa, đường Trưng Trắc, Võ Hồng Cúc, Nguyễn Văn Thời, Trg Công Định, Ấp Rạch Đào, Ấp Nhà Dài, Ấp An Hòa 3); Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Vàm Kinh, Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 2) – tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 04/10/2025 18:00:00 04/10/2025 Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, 4, 5, Cầu Lớn, Bà Nghiệm, Vườn Cò, Mỹ Hòa, Bà Mía) – tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 05/10/2025 18:00:00 05/10/2025 Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7 xã Thủ Thừa – tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:10:00 27/09/2025 17:30:00 27/09/2025 Ấp Bình Lương 2, Bình Lương Đông, Ấp Bà Phổ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 30/09/2025 16:30:00 30/09/2025 Trạm T30 Vĩnh Thạnh: một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 30/09/2025 16:30:00 30/09/2025 Trạm T32 Vĩnh Thạnh: một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 30/09/2025 11:30:00 30/09/2025 Trạm T9 Thầy Ba Lô: một phần Ấp Long An 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:30:00 30/09/2025 16:00:00 30/09/2025 Trạm T12 Phú Thành: một phần Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 01/10/2025 17:00:00 01/10/2025 Trạm T5 Phước Hậu: một phần Ấp Lộc Tiền, Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 03/10/2025 11:30:00 03/10/2025 Trạm T22 Tư Cung: một phần Kim Định, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:30:00 03/10/2025 17:00:00 03/10/2025 Trạm T17A Cầu Ngang: một phần Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 03/10/2025 11:30:00 03/10/2025 Nhánh rẽ T106 Tuyến Tránh: một phần Ấp Long Phú, Kim Định, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 04/10/2025 11:30:00 04/10/2025 Nhánh rẽ KDC-TĐC Tân Phước: một phần Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 04/10/2025 17:00:00 04/10/2025 Nhánh rẽ Phước Thới 1: một phần Ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 05/10/2025 07:00:00 05/10/2025 T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: đoạn đường ĐT826 từ đầu Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 05/10/2025 18:00:00 05/10/2025 T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: đoạn đường ĐT826 từ đầu Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 05/10/2025 07:00:00 05/10/2025 Nr Long Thượng: từ đầu cầu Long Thượng đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 05/10/2025 18:00:00 05/10/2025 Nr Long Thượng: từ đầu cầu Long Thượng đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 09:30:00 ngày 30/09/2025 Trạm T4 Chiếu sáng Công Viên Núi Đất, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 30/09/2025 11:30:00 ngày 30/09/2025 Trạm T176 Tiểu Đoàn, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/09/2025 16:30:00 ngày 30/09/2025 Trạm T100 UB Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 01/10/2025 07:30:00 ngày 01/10/2025 Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 119 đến trụ 162, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 119 đến trụ 162, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 16:30:00 ngày 01/10/2025 Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 56A đến trụ 118, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Trạm T66 Cách Mạng, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 11:30:00 ngày 30/09/2025 (Chưa ghi rõ địa điểm, chỉ có thời gian và lý do) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Trạm Nhơn Hòa Lập 5 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 11:30:00 ngày 01/10/2025 Trạm Hậu Thạnh 1 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Trạm Hậu Thạnh 3 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Trạm Hậu Thạnh 2 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Trạm T229B/1 Bờ Bắc Dương Văn Dương - Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 04/10/2025 11:30:00 ngày 04/10/2025 Trạm Cấp Nước Hậu Thạnh Tây - Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Trạm Hậu Thạnh Tây 3 - Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 12:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 01/10/2025 08:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:15:00 ngày 01/10/2025 08:45:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 01/10/2025 09:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:45:00 ngày 01/10/2025 10:15:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:30:00 ngày 01/10/2025 11:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:15:00 ngày 01/10/2025 11:45:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 01/10/2025 14:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:15:00 ngày 01/10/2025 14:45:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Đông, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00:00 ngày 01/10/2025 15:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:45:00 ngày 01/10/2025 16:15:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 09:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 02/10/2025 12:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 02/10/2025 15:30:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần ấp Bình Trinh Đông, một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 05:30:00 ngày 05/10/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 05/10/2025 18:30:00 ngày 05/10/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 09:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần ấp 6, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 30/09/2025 11:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 30/09/2025 15:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 01/10/2025 12:00:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 01/10/2025 09:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 01/10/2025 15:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 02/10/2025 09:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30:00 ngày 02/10/2025 12:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 05/10/2025 05:30:00 ngày 05/10/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 05/10/2025 18:00:00 ngày 05/10/2025 Một phần xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 05/10/2025 18:30:00 ngày 05/10/2025 Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 05/10/2025 06:30:00 ngày 05/10/2025 Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 30/09/2025 09:30:00 ngày 30/09/2025 Một phần Khu vực 2 xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474 Đức Huệ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 30/09/2025 11:30:00 ngày 30/09/2025 Một phần xã Đông Thành, nhánh rẽ trạm bơm ấp 6 Mỹ Thạnh Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 30/09/2025 15:00:00 ngày 30/09/2025 Nhánh rẽ Xóm Nhà Thương, Một phần Ấp Mỹ Lợi xã Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Nhánh rẽ 5 Trân, một phần ấp Vinh, xã Đông Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 30/09/2025 08:10:00 ngày 30/09/2025 Trạm T56 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần Ấp Chánh, Xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 30/09/2025 09:10:00 ngày 30/09/2025 Trạm T91 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 30/09/2025 10:40:00 ngày 30/09/2025 Trạm T97 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 ngày 30/09/2025 11:30:00 ngày 30/09/2025 Trạm T102 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/09/2025 14:10:00 ngày 30/09/2025 Trạm T105 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 30/09/2025 15:30:00 ngày 30/09/2025 Trạm T12 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:40:00 ngày 30/09/2025 17:00:00 ngày 30/09/2025 Trạm T22 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 01/10/2025 11:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ, nhánh rẽ Lâm Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 01/10/2025 17:00:00 ngày 01/10/2025 Trạm T15 nhánh rẽ Cây Xoài, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Nhánh rẽ An Định, một phần ấp An Định, xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 02/10/2025 17:00:00 ngày 02/10/2025 Trạm T08 nhánh rẽ Hòa Bình 1, một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 03/10/2025 08:20:00 ngày 03/10/2025 Trạm T12 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp An Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 03/10/2025 09:20:00 ngày 03/10/2025 Trạm T27 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 03/10/2025 10:20:00 ngày 03/10/2025 Trạm T27 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Trạm T33 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 03/10/2025 14:10:00 ngày 03/10/2025 Trạm T35 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 03/10/2025 15:10:00 ngày 03/10/2025 Trạm T39 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20:00 ngày 03/10/2025 16:00:00 ngày 03/10/2025 Trạm T44 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:10:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Trạm T52 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 04/10/2025 07:30:00 ngày 04/10/2025 Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, một phần ấp An Định, ấp Sơn Lợi, ấp An Thủy, ấp An Thạnh xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Nhánh rẽ An Thủy, một phần ấp An Thủy, xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Nhánh rẽ Hòa Bình 2, một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00:00 ngày 04/10/2025 17:30:00 ngày 04/10/2025 Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, một phần ấp An Định, ấp Sơn Lợi, ấp An Thủy, ấp An Thạnh xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 04/10/2025 17:00:00 ngày 04/10/2025 Nhánh rẽ Hòa Bình 3, một phần ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 03/10/2025 17:00:00 ngày 03/10/2025 Một phần ấp Bà Luông, ấp Trà Cú - xã Thạnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 01/10/2025 11:30:00 ngày 01/10/2025 Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 02/10/2025 11:30:00 ngày 02/10/2025 Trạm T27/2 Nhà Ông 3: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 02/10/2025 16:30:00 ngày 02/10/2025 Trạm T16 Nhà Ông 4: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 11:30:00 ngày 03/10/2025 Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 03/10/2025 09:30:00 ngày 03/10/2025 Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:45:00 ngày 04/10/2025 11:30:00 ngày 04/10/2025 Trạm T299 tuyến 476VH: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:45:00 ngày 04/10/2025 10:00:00 ngày 04/10/2025 Trạm T18 Nguyễn Thị Hồng: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 04/10/2025 16:30:00 ngày 04/10/2025 Trạm T22 Đê Bao 1: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 30/09/2025 10:30:00 ngày 30/09/2025 Trạm T33 Hưng Hà-STT: Một phần ấp Hà Tân, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 30/09/2025 16:30:00 ngày 30/09/2025 Trạm T10 Hưng Thạnh: Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 04/10/2025 16:30:00 ngày 04/10/2025 Nhánh rẽ Vĩnh Bữu 1 (từ trụ 109 đến trụ 143): Một phần ấp 5, xã Vĩnh Châu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

