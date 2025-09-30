Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Thứ ba, 11:54 30/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 30/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 01/10/2025

11:30:00 ngày 01/10/2025

Một phần đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

11:30:00 ngày 01/10/2025

Nước Ngầm Hẻm 5, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Công ty TNHH Yến Việt Nhung Nhớ - xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Công ty TNHH Minh Tân, Công ty TNHH Vietcif

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:00:00 ngày 05/10/2025

05:30:00 ngày 05/10/2025

Kp 1,2,3,4; Bình Đông 2, Bình Đông 3, Bình Đông 4; Kp Bình An, Bình An 1, An Thuận 2; một phần ấp Bình Nam, ấp 1,2,3,4 Bình Tâm - phường Tân An; một phần ấp Bình Sơn, Bình Cang - Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 05/10/2025

18:30:00 ngày 05/10/2025

Kp 1,2,3,4; Bình Đông 2, Bình Đông 3, Bình Đông 4; Kp Bình An, Bình An 1, An Thuận 2; một phần ấp Bình Nam, ấp 1,2,3,4 Bình Tâm - phường Tân An; một phần ấp Bình Sơn, Bình Cang - Vĩnh Công

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Long An, một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Long An, một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

06:30:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

22:00:00 ngày 05/10/2025

23:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Một phần ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 03/10/2025

13:00:00 ngày 03/10/2025

Một phần Ấp 4A, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 04/10/2025

06:45:00 ngày 04/10/2025

Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Vườn Cò, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Bà Mía), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Một phần xã Thủ Thừa (Khu II, Khu III Ấp Thủ Khoa Thừa, đường Trưng Trắc, Võ Hồng Cúc, Nguyễn Văn Thời, Trg Công Định, Ấp Rạch Đào, Ấp Nhà Dài, Ấp An Hòa 3); một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Ấp Vàm Kinh, Ấp Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 2), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 04/10/2025

18:00:00 ngày 04/10/2025

Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Vườn Cò, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Bà Mía), tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7 xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:10:00 ngày 27/09/2025

17:30:00 ngày 27/09/2025

Ấp Bình Lương 2, Bình Lương Đông, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 30/09/2025

09:00:00 30/09/2025

CN Cty Sinh Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 30/09/2025

10:30:00 30/09/2025

HKD Phan Vĩnh Thảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 30/09/2025

12:00:00 30/09/2025

HKD Huỳnh Văn Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 01/10/2025

17:00:00 01/10/2025

Ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:10:00 01/10/2025

09:00:00 01/10/2025

NR VP Ngân hàng N/Nghiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:50:00 01/10/2025

10:20:00 01/10/2025

Cty Phúc Đạt Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:25:00 01/10/2025

11:00:00 01/10/2025

Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:05:00 01/10/2025

11:40:00 01/10/2025

Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 01/10/2025

13:30:00 01/10/2025

Huỳnh Văn Hết

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:35:00 01/10/2025

14:05:00 01/10/2025

NR Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:10:00 01/10/2025

14:40:00 01/10/2025

NR CS đường số 1 KCN Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:55:00 01/10/2025

15:30:00 01/10/2025

NR CS đường số 5 KCN Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:40:00 01/10/2025

16:10:00 01/10/2025

NR CS đường số 7 KCN Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:10:00 01/10/2025

09:00:00 01/10/2025

NR CS đường số 9 KCN Tân Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 02/10/2025

11:30:00 02/10/2025

Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 02/10/2025

17:00:00 02/10/2025

Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Một phần ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 03/10/2025

13:00:00 03/10/2025

Một phần Ấp 4A, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 04/10/2025

06:45:00 04/10/2025

Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, 4, 5, Cầu Lớn, Bà Nghiệm, Vườn Cò, Mỹ Hòa, Bà Mía) – tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Một phần xã Thủ Thừa (Khu II, toàn bộ Khu III Ấp Thủ Khoa Thừa, đường Trưng Trắc, Võ Hồng Cúc, Nguyễn Văn Thời, Trg Công Định, Ấp Rạch Đào, Ấp Nhà Dài, Ấp An Hòa 3); Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Vàm Kinh, Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 2) – tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 04/10/2025

18:00:00 04/10/2025

Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, 4, 5, Cầu Lớn, Bà Nghiệm, Vườn Cò, Mỹ Hòa, Bà Mía) – tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 05/10/2025

18:00:00 05/10/2025

Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7 xã Thủ Thừa – tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:10:00 27/09/2025

17:30:00 27/09/2025

Ấp Bình Lương 2, Bình Lương Đông, Ấp Bà Phổ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 30/09/2025

16:30:00 30/09/2025

Trạm T30 Vĩnh Thạnh: một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 30/09/2025

16:30:00 30/09/2025

Trạm T32 Vĩnh Thạnh: một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 30/09/2025

11:30:00 30/09/2025

Trạm T9 Thầy Ba Lô: một phần Ấp Long An 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 30/09/2025

16:00:00 30/09/2025

Trạm T12 Phú Thành: một phần Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 01/10/2025

17:00:00 01/10/2025

Trạm T5 Phước Hậu: một phần Ấp Lộc Tiền, Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 03/10/2025

11:30:00 03/10/2025

Trạm T22 Tư Cung: một phần Kim Định, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 03/10/2025

17:00:00 03/10/2025

Trạm T17A Cầu Ngang: một phần Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 03/10/2025

11:30:00 03/10/2025

Nhánh rẽ T106 Tuyến Tránh: một phần Ấp Long Phú, Kim Định, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 04/10/2025

11:30:00 04/10/2025

Nhánh rẽ KDC-TĐC Tân Phước: một phần Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 04/10/2025

17:00:00 04/10/2025

Nhánh rẽ Phước Thới 1: một phần Ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 05/10/2025

07:00:00 05/10/2025

T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: đoạn đường ĐT826 từ đầu Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 05/10/2025

18:00:00 05/10/2025

T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: đoạn đường ĐT826 từ đầu Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 05/10/2025

07:00:00 05/10/2025

Nr Long Thượng: từ đầu cầu Long Thượng đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 05/10/2025

18:00:00 05/10/2025

Nr Long Thượng: từ đầu cầu Long Thượng đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/09/2025

09:30:00 ngày 30/09/2025

Trạm T4 Chiếu sáng Công Viên Núi Đất, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 30/09/2025

11:30:00 ngày 30/09/2025

Trạm T176 Tiểu Đoàn, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/09/2025

16:30:00 ngày 30/09/2025

Trạm T100 UB Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 01/10/2025

07:30:00 ngày 01/10/2025

Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 119 đến trụ 162, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 119 đến trụ 162, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

16:30:00 ngày 01/10/2025

Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 56A đến trụ 118, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/10/2025

16:30:00 ngày 02/10/2025

Trạm T66 Cách Mạng, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cần Đước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/09/2025

11:30:00 ngày 30/09/2025

(Chưa ghi rõ địa điểm, chỉ có thời gian và lý do)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Trạm Nhơn Hòa Lập 5 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

11:30:00 ngày 01/10/2025

Trạm Hậu Thạnh 1 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Trạm Hậu Thạnh 3 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Trạm Hậu Thạnh 2 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Trạm T229B/1 Bờ Bắc Dương Văn Dương - Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 04/10/2025

11:30:00 ngày 04/10/2025

Trạm Cấp Nước Hậu Thạnh Tây - Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Trạm Hậu Thạnh Tây 3 - Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/09/2025

12:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 01/10/2025

08:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:15:00 ngày 01/10/2025

08:45:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 01/10/2025

09:30:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:45:00 ngày 01/10/2025

10:15:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:30:00 ngày 01/10/2025

11:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:15:00 ngày 01/10/2025

11:45:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 01/10/2025

14:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:15:00 ngày 01/10/2025

14:45:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Đông, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00:00 ngày 01/10/2025

15:30:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:45:00 ngày 01/10/2025

16:15:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/10/2025

09:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 02/10/2025

12:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 02/10/2025

15:30:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Một phần ấp Bình Trinh Đông, một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

05:30:00 ngày 05/10/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 05/10/2025

18:30:00 ngày 05/10/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 30/09/2025

09:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần ấp 6, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 30/09/2025

11:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 30/09/2025

15:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:30:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 01/10/2025

12:00:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 01/10/2025

09:30:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 01/10/2025

15:30:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 02/10/2025

09:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30:00 ngày 02/10/2025

12:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 05/10/2025

05:30:00 ngày 05/10/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 05/10/2025

18:00:00 ngày 05/10/2025

Một phần xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 05/10/2025

18:30:00 ngày 05/10/2025

Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 05/10/2025

06:30:00 ngày 05/10/2025

Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 30/09/2025

09:30:00 ngày 30/09/2025

Một phần Khu vực 2 xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474 Đức Huệ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 30/09/2025

11:30:00 ngày 30/09/2025

Một phần xã Đông Thành, nhánh rẽ trạm bơm ấp 6 Mỹ Thạnh Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 30/09/2025

15:00:00 ngày 30/09/2025

Nhánh rẽ Xóm Nhà Thương, Một phần Ấp Mỹ Lợi xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Nhánh rẽ 5 Trân, một phần ấp Vinh, xã Đông Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 30/09/2025

08:10:00 ngày 30/09/2025

Trạm T56 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần Ấp Chánh, Xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 30/09/2025

09:10:00 ngày 30/09/2025

Trạm T91 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 30/09/2025

10:40:00 ngày 30/09/2025

Trạm T97 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 ngày 30/09/2025

11:30:00 ngày 30/09/2025

Trạm T102 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 30/09/2025

14:10:00 ngày 30/09/2025

Trạm T105 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 30/09/2025

15:30:00 ngày 30/09/2025

Trạm T12 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:40:00 ngày 30/09/2025

17:00:00 ngày 30/09/2025

Trạm T22 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 01/10/2025

11:30:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ, nhánh rẽ Lâm Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 01/10/2025

17:00:00 ngày 01/10/2025

Trạm T15 nhánh rẽ Cây Xoài, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Nhánh rẽ An Định, một phần ấp An Định, xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 02/10/2025

17:00:00 ngày 02/10/2025

Trạm T08 nhánh rẽ Hòa Bình 1, một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 03/10/2025

08:20:00 ngày 03/10/2025

Trạm T12 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp An Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 03/10/2025

09:20:00 ngày 03/10/2025

Trạm T27 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 03/10/2025

10:20:00 ngày 03/10/2025

Trạm T27 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Trạm T33 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 03/10/2025

14:10:00 ngày 03/10/2025

Trạm T35 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 03/10/2025

15:10:00 ngày 03/10/2025

Trạm T39 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:20:00 ngày 03/10/2025

16:00:00 ngày 03/10/2025

Trạm T44 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:10:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Trạm T52 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 04/10/2025

07:30:00 ngày 04/10/2025

Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, một phần ấp An Định, ấp Sơn Lợi, ấp An Thủy, ấp An Thạnh xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Nhánh rẽ An Thủy, một phần ấp An Thủy, xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Nhánh rẽ Hòa Bình 2, một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00:00 ngày 04/10/2025

17:30:00 ngày 04/10/2025

Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, một phần ấp An Định, ấp Sơn Lợi, ấp An Thủy, ấp An Thạnh xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 04/10/2025

17:00:00 ngày 04/10/2025

Nhánh rẽ Hòa Bình 3, một phần ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 03/10/2025

17:00:00 ngày 03/10/2025

Một phần ấp Bà Luông, ấp Trà Cú - xã Thạnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 01/10/2025

11:30:00 ngày 01/10/2025

Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 02/10/2025

11:30:00 ngày 02/10/2025

Trạm T27/2 Nhà Ông 3: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 02/10/2025

16:30:00 ngày 02/10/2025

Trạm T16 Nhà Ông 4: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

11:30:00 ngày 03/10/2025

Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 03/10/2025

09:30:00 ngày 03/10/2025

Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45:00 ngày 04/10/2025

11:30:00 ngày 04/10/2025

Trạm T299 tuyến 476VH: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45:00 ngày 04/10/2025

10:00:00 ngày 04/10/2025

Trạm T18 Nguyễn Thị Hồng: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 04/10/2025

16:30:00 ngày 04/10/2025

Trạm T22 Đê Bao 1: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 30/09/2025

10:30:00 ngày 30/09/2025

Trạm T33 Hưng Hà-STT: Một phần ấp Hà Tân, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 30/09/2025

16:30:00 ngày 30/09/2025

Trạm T10 Hưng Thạnh: Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 04/10/2025

16:30:00 ngày 04/10/2025

Nhánh rẽ Vĩnh Bữu 1 (từ trụ 109 đến trụ 143): Một phần ấp 5, xã Vĩnh Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

