Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Cúp điện liên tục trong ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 30/9 – 5/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 30/9 – 5/10/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 01/10/2025
11:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
11:30:00 ngày 01/10/2025
Nước Ngầm Hẻm 5, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Công ty TNHH Yến Việt Nhung Nhớ - xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Một phần đường Huỳnh Văn Gấm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Công ty TNHH Minh Tân, Công ty TNHH Vietcif
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:00:00 ngày 05/10/2025
05:30:00 ngày 05/10/2025
Kp 1,2,3,4; Bình Đông 2, Bình Đông 3, Bình Đông 4; Kp Bình An, Bình An 1, An Thuận 2; một phần ấp Bình Nam, ấp 1,2,3,4 Bình Tâm - phường Tân An; một phần ấp Bình Sơn, Bình Cang - Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 05/10/2025
18:30:00 ngày 05/10/2025
Kp 1,2,3,4; Bình Đông 2, Bình Đông 3, Bình Đông 4; Kp Bình An, Bình An 1, An Thuận 2; một phần ấp Bình Nam, ấp 1,2,3,4 Bình Tâm - phường Tân An; một phần ấp Bình Sơn, Bình Cang - Vĩnh Công
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Long An, một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Long An, một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
06:30:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
22:00:00 ngày 05/10/2025
23:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
13:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần Ấp 4A, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 04/10/2025
06:45:00 ngày 04/10/2025
Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Vườn Cò, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Bà Mía), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần xã Thủ Thừa (Khu II, Khu III Ấp Thủ Khoa Thừa, đường Trưng Trắc, Võ Hồng Cúc, Nguyễn Văn Thời, Trg Công Định, Ấp Rạch Đào, Ấp Nhà Dài, Ấp An Hòa 3); một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Ấp Vàm Kinh, Ấp Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 2), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 04/10/2025
18:00:00 ngày 04/10/2025
Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Cầu Lớn, Ấp Bà Nghiệm, Ấp Vườn Cò, Ấp Mỹ Hòa, Ấp Bà Mía), tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7 xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:10:00 ngày 27/09/2025
17:30:00 ngày 27/09/2025
Ấp Bình Lương 2, Bình Lương Đông, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 30/09/2025
09:00:00 30/09/2025
CN Cty Sinh Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 30/09/2025
10:30:00 30/09/2025
HKD Phan Vĩnh Thảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 30/09/2025
12:00:00 30/09/2025
HKD Huỳnh Văn Một
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 01/10/2025
17:00:00 01/10/2025
Ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:10:00 01/10/2025
09:00:00 01/10/2025
NR VP Ngân hàng N/Nghiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:50:00 01/10/2025
10:20:00 01/10/2025
Cty Phúc Đạt Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:25:00 01/10/2025
11:00:00 01/10/2025
Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:05:00 01/10/2025
11:40:00 01/10/2025
Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 01/10/2025
13:30:00 01/10/2025
Huỳnh Văn Hết
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:35:00 01/10/2025
14:05:00 01/10/2025
NR Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10:00 01/10/2025
14:40:00 01/10/2025
NR CS đường số 1 KCN Tân Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:55:00 01/10/2025
15:30:00 01/10/2025
NR CS đường số 5 KCN Tân Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40:00 01/10/2025
16:10:00 01/10/2025
NR CS đường số 7 KCN Tân Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:10:00 01/10/2025
09:00:00 01/10/2025
NR CS đường số 9 KCN Tân Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 02/10/2025
11:30:00 02/10/2025
Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 02/10/2025
17:00:00 02/10/2025
Một phần Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Một phần ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 03/10/2025
13:00:00 03/10/2025
Một phần Ấp 4A, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 04/10/2025
06:45:00 04/10/2025
Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, 4, 5, Cầu Lớn, Bà Nghiệm, Vườn Cò, Mỹ Hòa, Bà Mía) – tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Một phần xã Thủ Thừa (Khu II, toàn bộ Khu III Ấp Thủ Khoa Thừa, đường Trưng Trắc, Võ Hồng Cúc, Nguyễn Văn Thời, Trg Công Định, Ấp Rạch Đào, Ấp Nhà Dài, Ấp An Hòa 3); Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp An Hòa 1, An Hòa 2, Vàm Kinh, Long Thạnh, Ấp 1, Ấp 2) – tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 04/10/2025
18:00:00 04/10/2025
Một phần xã Mỹ Thạnh (Ấp 3, 4, 5, Cầu Lớn, Bà Nghiệm, Vườn Cò, Mỹ Hòa, Bà Mía) – tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 05/10/2025
18:00:00 05/10/2025
Một phần phường Long An, một phần xã Nhựt Tảo, Ấp Bình Cang 1, Ấp 5, Ấp 7 xã Thủ Thừa – tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:10:00 27/09/2025
17:30:00 27/09/2025
Ấp Bình Lương 2, Bình Lương Đông, Ấp Bà Phổ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 30/09/2025
16:30:00 30/09/2025
Trạm T30 Vĩnh Thạnh: một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 30/09/2025
16:30:00 30/09/2025
Trạm T32 Vĩnh Thạnh: một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 30/09/2025
11:30:00 30/09/2025
Trạm T9 Thầy Ba Lô: một phần Ấp Long An 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 30/09/2025
16:00:00 30/09/2025
Trạm T12 Phú Thành: một phần Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 01/10/2025
17:00:00 01/10/2025
Trạm T5 Phước Hậu: một phần Ấp Lộc Tiền, Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 03/10/2025
11:30:00 03/10/2025
Trạm T22 Tư Cung: một phần Kim Định, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 03/10/2025
17:00:00 03/10/2025
Trạm T17A Cầu Ngang: một phần Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 03/10/2025
11:30:00 03/10/2025
Nhánh rẽ T106 Tuyến Tránh: một phần Ấp Long Phú, Kim Định, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 04/10/2025
11:30:00 04/10/2025
Nhánh rẽ KDC-TĐC Tân Phước: một phần Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 04/10/2025
17:00:00 04/10/2025
Nhánh rẽ Phước Thới 1: một phần Ấp Phước Thới, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 05/10/2025
07:00:00 05/10/2025
T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: đoạn đường ĐT826 từ đầu Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 05/10/2025
18:00:00 05/10/2025
T/C Xoài Đôi Phước Lý, Nr Long Thượng: đoạn đường ĐT826 từ đầu Cầu Tràm đến Ngã Tư Phước Lý, đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Phước Lý, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 05/10/2025
07:00:00 05/10/2025
Nr Long Thượng: từ đầu cầu Long Thượng đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 05/10/2025
18:00:00 05/10/2025
Nr Long Thượng: từ đầu cầu Long Thượng đến đầu đường Long Thượng Hưng Long (một phần ấp Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, Long Thới, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
09:30:00 ngày 30/09/2025
Trạm T4 Chiếu sáng Công Viên Núi Đất, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 30/09/2025
11:30:00 ngày 30/09/2025
Trạm T176 Tiểu Đoàn, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/09/2025
16:30:00 ngày 30/09/2025
Trạm T100 UB Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 01/10/2025
07:30:00 ngày 01/10/2025
Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 119 đến trụ 162, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 119 đến trụ 162, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
16:30:00 ngày 01/10/2025
Nhánh rẽ Tân Thành - Bình Phong Thạnh từ trụ 56A đến trụ 118, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Trạm T66 Cách Mạng, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cần Đước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
11:30:00 ngày 30/09/2025
(Chưa ghi rõ địa điểm, chỉ có thời gian và lý do)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Trạm Nhơn Hòa Lập 5 - Một phần Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
11:30:00 ngày 01/10/2025
Trạm Hậu Thạnh 1 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Trạm Hậu Thạnh 3 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Trạm Hậu Thạnh 2 - Một phần Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Trạm T229B/1 Bờ Bắc Dương Văn Dương - Một phần Ấp Nguyễn Lộc, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Trạm Cấp Nước Hậu Thạnh Tây - Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Trạm Hậu Thạnh Tây 3 - Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
12:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 01/10/2025
08:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:15:00 ngày 01/10/2025
08:45:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 01/10/2025
09:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:45:00 ngày 01/10/2025
10:15:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:30:00 ngày 01/10/2025
11:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:15:00 ngày 01/10/2025
11:45:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 01/10/2025
14:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:15:00 ngày 01/10/2025
14:45:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Đông, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00:00 ngày 01/10/2025
15:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp 5, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:45:00 ngày 01/10/2025
16:15:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
09:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 02/10/2025
12:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 02/10/2025
15:30:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Mỹ Đạo, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Bình Trinh Đông, một phần ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
05:30:00 ngày 05/10/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 05/10/2025
18:30:00 ngày 05/10/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, một phần xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
09:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần ấp 6, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 30/09/2025
11:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 30/09/2025
15:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:30:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 01/10/2025
12:00:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Hòa, xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 01/10/2025
09:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 01/10/2025
15:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 02/10/2025
09:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30:00 ngày 02/10/2025
12:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Một phần ấp Bình Đức, xã Tân Trụ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 05/10/2025
05:30:00 ngày 05/10/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 05/10/2025
18:00:00 ngày 05/10/2025
Một phần xã Nhựt Tảo, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 05/10/2025
18:30:00 ngày 05/10/2025
Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 05/10/2025
06:30:00 ngày 05/10/2025
Một phần xã Tân Trụ và một phần xã Vàm Cỏ, Tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 30/09/2025
09:30:00 ngày 30/09/2025
Một phần Khu vực 2 xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474 Đức Huệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 30/09/2025
11:30:00 ngày 30/09/2025
Một phần xã Đông Thành, nhánh rẽ trạm bơm ấp 6 Mỹ Thạnh Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 30/09/2025
15:00:00 ngày 30/09/2025
Nhánh rẽ Xóm Nhà Thương, Một phần Ấp Mỹ Lợi xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Nhánh rẽ 5 Trân, một phần ấp Vinh, xã Đông Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 30/09/2025
08:10:00 ngày 30/09/2025
Trạm T56 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần Ấp Chánh, Xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 30/09/2025
09:10:00 ngày 30/09/2025
Trạm T91 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 30/09/2025
10:40:00 ngày 30/09/2025
Trạm T97 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 ngày 30/09/2025
11:30:00 ngày 30/09/2025
Trạm T102 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 30/09/2025
14:10:00 ngày 30/09/2025
Trạm T105 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 30/09/2025
15:30:00 ngày 30/09/2025
Trạm T12 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40:00 ngày 30/09/2025
17:00:00 ngày 30/09/2025
Trạm T22 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 01/10/2025
11:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ, nhánh rẽ Lâm Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 01/10/2025
17:00:00 ngày 01/10/2025
Trạm T15 nhánh rẽ Cây Xoài, một phần ấp Thanh Hoà, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Nhánh rẽ An Định, một phần ấp An Định, xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 02/10/2025
17:00:00 ngày 02/10/2025
Trạm T08 nhánh rẽ Hòa Bình 1, một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 03/10/2025
08:20:00 ngày 03/10/2025
Trạm T12 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp An Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 03/10/2025
09:20:00 ngày 03/10/2025
Trạm T27 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 03/10/2025
10:20:00 ngày 03/10/2025
Trạm T27 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Trạm T33 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 03/10/2025
14:10:00 ngày 03/10/2025
Trạm T35 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 03/10/2025
15:10:00 ngày 03/10/2025
Trạm T39 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20:00 ngày 03/10/2025
16:00:00 ngày 03/10/2025
Trạm T44 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:10:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Trạm T52 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, một phần ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 04/10/2025
07:30:00 ngày 04/10/2025
Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, một phần ấp An Định, ấp Sơn Lợi, ấp An Thủy, ấp An Thạnh xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Nhánh rẽ An Thủy, một phần ấp An Thủy, xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Nhánh rẽ Hòa Bình 2, một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 ngày 04/10/2025
17:30:00 ngày 04/10/2025
Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, một phần ấp An Định, ấp Sơn Lợi, ấp An Thủy, ấp An Thạnh xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 04/10/2025
17:00:00 ngày 04/10/2025
Nhánh rẽ Hòa Bình 3, một phần ấp Hòa Bình 2, xã Hiệp Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 03/10/2025
17:00:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Bà Luông, ấp Trà Cú - xã Thạnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 01/10/2025
11:30:00 ngày 01/10/2025
Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 02/10/2025
11:30:00 ngày 02/10/2025
Trạm T27/2 Nhà Ông 3: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 02/10/2025
16:30:00 ngày 02/10/2025
Trạm T16 Nhà Ông 4: Một phần ấp Rạch Đình - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
11:30:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp 3 - xã Tuyên Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 03/10/2025
09:30:00 ngày 03/10/2025
Một phần ấp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45:00 ngày 04/10/2025
11:30:00 ngày 04/10/2025
Trạm T299 tuyến 476VH: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45:00 ngày 04/10/2025
10:00:00 ngày 04/10/2025
Trạm T18 Nguyễn Thị Hồng: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 04/10/2025
16:30:00 ngày 04/10/2025
Trạm T22 Đê Bao 1: Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 30/09/2025
10:30:00 ngày 30/09/2025
Trạm T33 Hưng Hà-STT: Một phần ấp Hà Tân, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 30/09/2025
16:30:00 ngày 30/09/2025
Trạm T10 Hưng Thạnh: Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 04/10/2025
16:30:00 ngày 04/10/2025
Nhánh rẽ Vĩnh Bữu 1 (từ trụ 109 đến trụ 143): Một phần ấp 5, xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tầm Vu
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.
Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.
iPhone thế hệ mới gây bão với chế độ Dual Capture đột phá: quay video bằng cả hai camera cùng lúcSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Cơn địa chấn công nghệ đã chính thức bùng nổ khi Apple trình làng thế hệ iPhone mới nhất, bao gồm bộ tứ siêu phẩm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêuGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 30/9-5/10/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 13 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu cũng đổi giá.
Bất ngờ với mức giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới của quận Bắc Từ Liêm cũGiá cả thị trường - 14 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, giá cho thuê nhà riêng tại 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ đã xác lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 30/9 – 5/10/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảoBảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký, ban hành Công điện số 179/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 400 triệu đồng sẽ về Việt Nam trang bị hiện đại, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A giá từ 400 triệu, phạm vi chạy 405 – 506 km/sạc cùng loạt trang bị hiện đại, hứa hẹn khuấy đảo thị trường Việt cuối 2025.