Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 25/09/2025
09:30:00 ngày 25/09/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 25/09/2025
11:30:00 ngày 25/09/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 25/09/2025
14:30:00 ngày 25/09/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 25/09/2025
16:30:00 ngày 25/09/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/09/2025
11:00:00 ngày 26/09/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30:00 ngày 25/09/2025
13:00:00 ngày 25/09/2025
Ấp 1B; ấp 4B; ấp 5B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 26/09/2025
13:00:00 ngày 26/09/2025
Ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
16:00:00 ngày 25/09/2025
Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 25/09/2025
13:30:00 ngày 25/09/2025
Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/09/2025
17:00:00 ngày 26/09/2025
Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:30:00 ngày 26/09/2025
13:30:00 ngày 26/09/2025
Phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 27/09/2025
17:00:00 ngày 27/09/2025
Phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
07:30:00 ngày 25/09/2025
08:30:00 ngày 25/09/2025
Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 27/09/2025
08:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 27/09/2025
10:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
10:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Tân Qưới Lộ, xã Tân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
10:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Hiệp Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/09/2025
12:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Tân Long A, xã Tân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
15:00:00 ngày 27/09/2025
Một phần ấp Tân Long A, xã Tân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 28/09/2025
16:00:00 ngày 28/09/2025
Một phần xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vị Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 27/09/2025
09:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Vị Thủy – TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 27/09/2025
09:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 27/09/2025
11:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 27/09/2025
14:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 27/09/2025
16:30:00 ngày 27/09/2025
Xã Vị Thủy – TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
