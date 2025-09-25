Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 25/09/2025 09:30:00 ngày 25/09/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 25/09/2025 11:30:00 ngày 25/09/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 25/09/2025 14:30:00 ngày 25/09/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 25/09/2025 16:30:00 ngày 25/09/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/09/2025 11:00:00 ngày 26/09/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30:00 ngày 25/09/2025 13:00:00 ngày 25/09/2025 Ấp 1B; ấp 4B; ấp 5B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 26/09/2025 13:00:00 ngày 26/09/2025 Ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 16:00:00 ngày 25/09/2025 Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 ngày 25/09/2025 13:30:00 ngày 25/09/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/09/2025 17:00:00 ngày 26/09/2025 Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:30:00 ngày 26/09/2025 13:30:00 ngày 26/09/2025 Phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 27/09/2025 17:00:00 ngày 27/09/2025 Phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 07:30:00 ngày 25/09/2025 08:30:00 ngày 25/09/2025 Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 27/09/2025 08:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 27/09/2025 10:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 10:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Tân Qưới Lộ, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 10:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/09/2025 12:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Tân Long A, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 15:00:00 ngày 27/09/2025 Một phần ấp Tân Long A, xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 28/09/2025 16:00:00 ngày 28/09/2025 Một phần xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 27/09/2025 09:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Vị Thủy – TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 27/09/2025 09:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 27/09/2025 11:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 27/09/2025 14:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 27/09/2025 16:30:00 ngày 27/09/2025 Xã Vị Thủy – TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 23-28/9/2025: Những khu vực nào bị cúp điện trong tuần GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.