Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Thứ năm, 10:26 25/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 25-28/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25-28/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25-28/9/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 25/09/2025

09:30:00 ngày 25/09/2025

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 25/09/2025

11:30:00 ngày 25/09/2025

Phường Vị Tân, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 25/09/2025

14:30:00 ngày 25/09/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 25/09/2025

16:30:00 ngày 25/09/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/09/2025

11:00:00 ngày 26/09/2025

Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30:00 ngày 25/09/2025

13:00:00 ngày 25/09/2025

Ấp 1B; ấp 4B; ấp 5B, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 26/09/2025

13:00:00 ngày 26/09/2025

Ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

16:00:00 ngày 25/09/2025

Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 25/09/2025

13:30:00 ngày 25/09/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/09/2025

17:00:00 ngày 26/09/2025

Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:30:00 ngày 26/09/2025

13:30:00 ngày 26/09/2025

Phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 27/09/2025

17:00:00 ngày 27/09/2025

Phường Ngã Bảy, Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

07:30:00 ngày 25/09/2025

08:30:00 ngày 25/09/2025

Một phần phường Long Bình, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 27/09/2025

08:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 27/09/2025

10:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

10:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp Tân Qưới Lộ, xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

10:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Hiệp Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/09/2025

12:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp Tân Long A, xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/09/2025

15:00:00 ngày 27/09/2025

Một phần ấp Tân Long A, xã Tân Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần ấp Mỹ Chánh, xã Hiệp Hưng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 28/09/2025

16:00:00 ngày 28/09/2025

Một phần xã Hiệp Hưng, xã Phương Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vị Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 27/09/2025

09:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Vị Thủy – TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 27/09/2025

09:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 27/09/2025

11:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 27/09/2025

14:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Vĩnh Tường – TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 27/09/2025

16:30:00 ngày 27/09/2025

Xã Vị Thủy – TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

