Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 14 - 18/1/2026: Cúp điện cả ngày nhiều tuyến đường và khu dân sinh
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 14 - 18/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 14 - 18/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 14 - 18/1/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: Chỉ mất điện 1 KH trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 12:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (Khu vực các Hẻm 580, 638, 658, 684, 684, 708, 726, 744), Kinh Cầu Xéo (từ giáo nhà số 182 đến giáp nhà số 276).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: 01 phần khu công nghiệp An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 16:30:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Phạm Hùng (từ giáp Xí Nghiệp Gạch đến giáp nhà số 400)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/01/2026 đến 10:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Phường Phú Lợi
THỜI GIAN: Từ 09:04:00 ngày 14/01/2026 đến 11:23:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của khách hàng
KHU VỰC: Khu vực Khu công nghiệp An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 11:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của khách hàng
KHU VỰC: Khu Công Nghiệp An Nghiệp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/01/2026 đến 11:42:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của khách hàng
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Thọ, Hòa Lời, Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Tố; một phần các ấp: Hòa Tân, Hòa Trực, Hòa Đê, Hòa Nhạn – xã Hòa Tú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cắt 3LBFCO phân đoạn Trung Hòa 7 tại trụ 475ST/197/58/123/52/22/23/1
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Đặng - xã Ngọc Tố
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 14:00:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận, Mỹ Hòa, Nội Ô – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đồn – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A, Trà Coi B, Xẻo Gừa, Xóm Lớn, một phần Mương Khai, Mỹ Đức; một phần ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bưng Cóc, Đai Úi, Bắc Dần, Tá Biên, Sóc Xoài – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 14/01/2026 đến 16:45:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Gián đoạn điện khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A, Trà Coi B, Xẻo Gừa, Xóm Lớn, một phần Mương Khai, Mỹ Đức; một phần ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Bưng Cóc, Đai Úi, Bắc Dần, Tá Biên, Sóc Xoài – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 08:15:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tân– xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp Tân Hòa B, Tân Hòa C, Tân Hòa A và Một phần các ấp Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B, Mỹ Khánh C – xã Long Hưng – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Các ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình và Một phần ấp Trà Coi A, Tà Ân B, Tà Ân A2 xã Mỹ Hương; Một phần các ấp Cầu Đồn, Mỹ Thuận, Nội Ô, Mỹ Hòa xã Mỹ Tú TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/01/2026 đến 17:30:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 13:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà A, Xã An Thạnh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 15/01/2026 đến 13:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, ấp Đặng Trung Tiến xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 13:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đặng Trung Tiến xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Du , ấp Bình Danh, ấp Sơn Tol xã Cù Lao Dung, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 16:30:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần phường Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hải, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp B1, ấp B2 - xã Tân Long.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 12:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Chợ Cũ, ấp Giồng Chùa - xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng NMXX Nguyễn Ngọc Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 10:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng NĐ Lê Văn Còn
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Mai Thành To
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 15/01/2026 đến 14:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm Võ Văn Toàn
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Hòa – xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:30:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Bào Cát – xã Phú Lộc; ấp Quang Vinh – xã Vĩnh Lợi; ấp Trà Ban 1 – xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kinh Ngay 2, ấp 23 - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:30:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ngay 2 - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/01/2026 đến 16:30:00 ngày 18/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 15:30:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thành, xã Kế Sách, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mang Cá, xã Đại Hải, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 13:30:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Cô lập RCS+3DS phân đoạn Xuân Hòa - An Lạc Thôn tại trụ 473PH/11/47/15/77; - Cô lập LBS+3DS An Lạc Thôn tại trụ 473PH/11/47/15/198; -Cô lập 3LBFCO phân đoạn Công Điền tại trụ 473PH/11/47/15/188/60. .
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 11:30:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 4, ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Tân Lập, ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, xã Long Phú; Mất điện một phần Tân Quy B, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 08:15:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 4, ấp Sóc Mới, ấp Bưng Thum, ấp Tân Lập, ấp Bưng Long, ấp Bưng Tròn, xã Long Phú; Mất điện một phần Tân Quy B, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 17/01/2026 đến 14:15:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường, ấp Tân Hội, ấp Cái Xe, xã Tân Thạnh; Mất điện một phần ấp KoKo, ấp Tân Quy B, xã Tân Thạnh, Thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 14:30:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Tân Lịch, ấp Sóc Dong, ấp Tân Quy A, xã Tân Thạnh; Một phần ấp Lợi Hưng, xã Đại Ngãi, Thành Phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng XX Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 16:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Một phần khu vực 1, khu vực 3, khu vực 7, phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 14:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Mỹ Lộc 1, khóm Mỹ Lộc 2, phường Mỹ Quới, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 16:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Kinh Mới, Châu Thành, Xà Lan, Phú Ninh, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 16:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Ngan Rô 1, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 16:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/01/2026 đến 12:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/01/2026 đến 17:00:00 ngày 14/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nam Chánh - Xã Lịch Hội Thượng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/01/2026 đến 12:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thanh Liêm, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/01/2026 đến 17:00:00 ngày 15/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 17:00:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhà Thờ và ấp Mỏ Ó - Xã Trần Đề - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:00:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Nam Chánh, Ấp Sóc Lèo - Xã Lịch Hội Thượng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:30:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Giồng Chùa xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/01/2026 đến 14:30:00 ngày 16/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Lèo, Ấp Nam Chánh Xã Lịch Hội Thượng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/01/2026 đến 17:30:00 ngày 17/01/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
