Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Khán giả 'ấm ức' với cái kết phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’

Thứ sáu, 12:05 28/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã kết thúc, song dư âm của bộ phim vẫn còn, nhiều khán giả hụt hẫng, tranh cãi với cái kết của phim.

Tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, khép lại hành trình 3 tháng phát sóng. Cuối cùng, cả ba nhân vật chính gồm Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Trúc Lam (Quỳnh Kool) đều có cái kết viên mãn. Tuy nhiên, cái kết tưởng trọn vẹn ấy lại gây khá nhiều tranh cãi. Khán giả bày tỏ sự hụt hẫng vì kết phim diễn tiến quá nhanh, nhiều tình tiết vô lý.

Cặp đôi chính Mỹ Anh - Đăng (Doãn Quốc Đam) ly hôn sau sai lầm của Đăng vì ngoại tình. Mặc dù chồng cũ liên tục có động thái muốn yêu lại từ đầu nhưng Mỹ Anh dứt khoát đề nghị Đăng buông tay. Cuối cùng Mỹ Anh quyết định khép lại quá khứ, thả rơi chiếc nhẫn cưới, tập trung vào kinh doanh quán trà. Cả hai trở thành bạn bè, đối tác và cùng chăm sóc con trai chung. Mỹ Anh trở thành doanh nhân nổi tiếng...

Kết phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’ vẫn gây tranh cãi - Ảnh 1.

Cảnh 3 người vui vẻ bên nhau cho thấy một cái kết mở, hợp lý. Ảnh: VFC

Hình ảnh không khí hạnh phúc của 3 người khi Mỹ Anh và Đăng cùng đưa con đi chơi được khán giả nhận xét là một cái kết mở. Nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối khi Mỹ Anh không chấp nhận hàn gắn. Khán giả chia thành hai luồng ý kiến trái chiều về cái kết của cặp đôi Mỹ Anh - Đăng cho thấy một bên vẫn chuộng cái kết có hậu khi quay về bên nhau, trong khi bên còn lại mong muốn một hướng đi mới mẻ, phản ánh tinh thần đổi thay và đa dạng của đời sống hiện đại.

Tình tiết này ít nhiều gây bất ngờ để hướng tới cái kết viên mãn cho Kim Ngân. Tuy nhiên, người xem chỉ ra sự sắp đặt khiên cưỡng. Bởi sau một năm gặp lại, Kim Ngân nhận lời cầu hôn một người cô chưa yêu là vô lý. Cả hai thiếu tình huống, biến cố để thêm hiểu và đi đến quyết định gắn bó. Thậm chí việc để Kim Ngân nói chia tay rồi quay lại là bước đi khó hiểu. 

Kết phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’ vẫn gây tranh cãi - Ảnh 3.

Cái kết viên mãn của Kim Ngân và Dũng "con bác Bơ" để lại nhiều tranh cãi vì gượng gạo. Ảnh VTV

Trên một số diễn đàn phim Việt, kết thúc phim "Gió ngang khoảng trời xanh" nhận về hàng loạt lượt bình luận về các tuyến nhân vật trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Mỹ Anh và Kim Ngân là để lại nhiều tranh luận với những quyết định, quan điểm của các nhân vật này. 

Một số khán giả bình luận: "Bản Việt chưa đủ sâu sắc để ly hôn, chồng có lầm lỡ chứ vẫn yêu vợ nhiều lắm", "Ly hôn là hợp lý rồi, cả hai hòa thuận cùng chăm nuôi con cái", "Kết quá nhanh, Ngân vừa từ chối lúc trước đã đồng ý cưới ngay lúc sau", “Đoạn kết của Mỹ Anh sáo rỗng và khiên cưỡng quá”, “Cố ép Ngân - Dũng tìm về với nhau?", “Kết lãng xẹt”, “Tập cuối nhiều sạn, diễn biến quá nhanh, chẳng đọng lại chút cảm xúc nào”,…

Khán giả 'ấm ức' với cái kết phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’ - Ảnh 3.

Vợ chồng Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) có cái kết viên mãn khi chào đón con đầu lòng. Ảnh VTV

Trong 3 nữ nhân vật chính, vợ chồng Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) có cái kết viên mãn khi chào đón con đầu lòng vào 1 năm sau đó. Sau nhiều rạn nứt tưởng chừng như đã ly hôn, cuối cùng Trúc Lam đã trưởng thành, chín chắn hơn khi làm mẹ. Toàn cũng thấy yên lòng, chăm sóc chu đáo cho mái ấm. Toàn cũng nhận ra những điểm cần khắc phục của mình để sống có trách nhiệm, bản lĩnh hơn. 

Nguyệt "thảo mai" phim "Phía trước là bầu trời" trở lại ấn tượng trong hai bộ phim sắp ra rạpNguyệt 'thảo mai' phim 'Phía trước là bầu trời' trở lại ấn tượng trong hai bộ phim sắp ra rạp

GĐXH - Diễn viên Hà Hương từng được biết đến trong vai Nguyệt "thảo mai" phim "Phía trước là bầu trời" vừa trở lại ấn tượng với 2 bộ phim điện ảnh sắp ra rạp.

Ekip "Mưa đỏ" biểu diễn tại chương trình "Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính"Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

GĐXH - Chương trình "Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" chính thức phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổiNam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

Thanh Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệp

Viên tìm cách trốn ra nước ngoài, Vinh tống tiền doanh nghiệp

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Cùng chuyên mục

'Những đứa con khác họ' - phim Việt về sự thật gia đình bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ

'Những đứa con khác họ' - phim Việt về sự thật gia đình bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ

Xem - nghe - đọc - 9 phút trước

GĐXH - Bộ phim truyền hình "Những đứa con khác họ" vừa chính thức ra mắt với phần mở đầu mang tên “Bí mật của quá khứ” – một câu chuyện gia đình tưởng chừng bình yên nhưng lại ẩn chứa những nỗi đau và sự thật bị chôn vùi suốt mấy thập kỷ.

Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận'

Hoa hậu Xuân Hạnh chạm ngõ phim ảnh với vai diễn nặng đô trong 'Người thừa kế không danh phận'

Giải trí - 30 phút trước

GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ, từ nghệ sĩ kỳ cựu đến những gương mặt trẻ, trong đó đánh dấu lần đầu đóng phim của Hoa hậu Xuân Hạnh.

Ứng xử giúp người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Ứng xử giúp người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Catalina Duque Abréu đến từ Colombia đã giành vương miện Miss Universe 2025. Phần ứng xử Top 5 xúc tích góp phần giúp cô chiến thắng thuyết phục.

Liên Bỉnh Phát tiết lộ về bạn gái là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc quen mặt với khán giả

Liên Bỉnh Phát tiết lộ về bạn gái là nữ ca sĩ trong nhóm nhạc quen mặt với khán giả

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Liên Bỉnh Phát tâm sự về chuyện tình cảm 5 năm với bạn gái là ca sĩ nhân dịp anh ra Hà Nội dự công chiếu phim anh đóng chính "Quán Kỳ Nam".

Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Nhan sắc tựa nữ thần của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Catalina Duque Abréu đã xuất sắc vượt qua 79 thí sinh để giành vương miện Miss International 2025. Đây là kết quả xứng đáng bởi đại diện Colombia được đánh giá có nhan sắc tựa nữ thần.

Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh Thủy

Khoảnh khắc khép lại nhiệm kỳ Miss International ấn tượng của Hoa hậu Thanh Thủy

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Tại đêm chung kết Miss International 2025, Hoa hậu Thanh Thủy có màn final walk đầy cảm xúc, sử dụng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Nhật cảm ơn sau hành trình hơn 1 năm nhiệm kỳ đầy rực rỡ.

Người đẹp từng dừng chân ở Miss Grand Việt Nam đang gây sốt MXH với phim có doanh thu 137 tỷ đồng là ai?

Người đẹp từng dừng chân ở Miss Grand Việt Nam đang gây sốt MXH với phim có doanh thu 137 tỷ đồng là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Nguyên Thảo từng trượt top 15 Miss Grand Việt Nam nhưng cô không dừng lại ước mơ nghệ thuật của mình. Người đẹp dành đam mê cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 và hiện tại đã có thành công với phim có doanh thu 137 tỷ đồng, đứng đầu các cụm rạp tại Việt Nam.

Phản ứng của Hoa hậu Kiều Duy khi 'trắng tay' tại Miss International 2025

Phản ứng của Hoa hậu Kiều Duy khi 'trắng tay' tại Miss International 2025

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Kiều Duy có những chia sẻ đầu tiên sau khi "trắng tay" đầy tiếc nuối tại Miss International 2025.

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.

Người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Catalina Duque đến từ Colombia đã vượt qua 79 thí sinh để lên ngôi Hoa hậu Quốc tế 2025 - Miss International 2025 trong chung kết tại Tokyo vào tối 27/11.

Xem nhiều

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Sinh nhật Hồ Ngọc Hà tuổi 41, Kim Lý gửi gắm những lời 'mật ngọt'

Giải trí

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật vợ, Kim Lý đã dành những lời ngợi ca đến Hồ Ngọc Hà rằng cô là người mẹ, người bạn đời tuyệt vời. Sau 8 năm chung sống, họ có một gia đình bình yên và nhiều hạnh phúc.

Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thú

Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thú

Giải trí
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz
Người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Người đẹp Colombia giành vương miện Miss International 2025

Giải trí
Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân

Top 20 Miss International 2025 lộ diện, Kiều Duy dừng chân

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top