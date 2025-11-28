Khán giả 'ấm ức' với cái kết phim ‘Gió ngang khoảng trời xanh’

Tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, khép lại hành trình 3 tháng phát sóng. Cuối cùng, cả ba nhân vật chính gồm Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Trúc Lam (Quỳnh Kool) đều có cái kết viên mãn. Tuy nhiên, cái kết tưởng trọn vẹn ấy lại gây khá nhiều tranh cãi. Khán giả bày tỏ sự hụt hẫng vì kết phim diễn tiến quá nhanh, nhiều tình tiết vô lý.

Cặp đôi chính Mỹ Anh - Đăng (Doãn Quốc Đam) ly hôn sau sai lầm của Đăng vì ngoại tình. Mặc dù chồng cũ liên tục có động thái muốn yêu lại từ đầu nhưng Mỹ Anh dứt khoát đề nghị Đăng buông tay. Cuối cùng Mỹ Anh quyết định khép lại quá khứ, thả rơi chiếc nhẫn cưới, tập trung vào kinh doanh quán trà. Cả hai trở thành bạn bè, đối tác và cùng chăm sóc con trai chung. Mỹ Anh trở thành doanh nhân nổi tiếng...

Cảnh 3 người vui vẻ bên nhau cho thấy một cái kết mở, hợp lý. Ảnh: VFC

Hình ảnh không khí hạnh phúc của 3 người khi Mỹ Anh và Đăng cùng đưa con đi chơi được khán giả nhận xét là một cái kết mở. Nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối khi Mỹ Anh không chấp nhận hàn gắn. Khán giả chia thành hai luồng ý kiến trái chiều về cái kết của cặp đôi Mỹ Anh - Đăng cho thấy một bên vẫn chuộng cái kết có hậu khi quay về bên nhau, trong khi bên còn lại mong muốn một hướng đi mới mẻ, phản ánh tinh thần đổi thay và đa dạng của đời sống hiện đại.

Tình tiết này ít nhiều gây bất ngờ để hướng tới cái kết viên mãn cho Kim Ngân. Tuy nhiên, người xem chỉ ra sự sắp đặt khiên cưỡng. Bởi sau một năm gặp lại, Kim Ngân nhận lời cầu hôn một người cô chưa yêu là vô lý. Cả hai thiếu tình huống, biến cố để thêm hiểu và đi đến quyết định gắn bó. Thậm chí việc để Kim Ngân nói chia tay rồi quay lại là bước đi khó hiểu.

Cái kết viên mãn của Kim Ngân và Dũng "con bác Bơ" để lại nhiều tranh cãi vì gượng gạo. Ảnh VTV

Trên một số diễn đàn phim Việt, kết thúc phim "Gió ngang khoảng trời xanh" nhận về hàng loạt lượt bình luận về các tuyến nhân vật trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Mỹ Anh và Kim Ngân là để lại nhiều tranh luận với những quyết định, quan điểm của các nhân vật này.

Một số khán giả bình luận: "Bản Việt chưa đủ sâu sắc để ly hôn, chồng có lầm lỡ chứ vẫn yêu vợ nhiều lắm", "Ly hôn là hợp lý rồi, cả hai hòa thuận cùng chăm nuôi con cái", "Kết quá nhanh, Ngân vừa từ chối lúc trước đã đồng ý cưới ngay lúc sau", “Đoạn kết của Mỹ Anh sáo rỗng và khiên cưỡng quá”, “Cố ép Ngân - Dũng tìm về với nhau?", “Kết lãng xẹt”, “Tập cuối nhiều sạn, diễn biến quá nhanh, chẳng đọng lại chút cảm xúc nào”,…

Vợ chồng Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) có cái kết viên mãn khi chào đón con đầu lòng. Ảnh VTV

Trong 3 nữ nhân vật chính, vợ chồng Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) có cái kết viên mãn khi chào đón con đầu lòng vào 1 năm sau đó. Sau nhiều rạn nứt tưởng chừng như đã ly hôn, cuối cùng Trúc Lam đã trưởng thành, chín chắn hơn khi làm mẹ. Toàn cũng thấy yên lòng, chăm sóc chu đáo cho mái ấm. Toàn cũng nhận ra những điểm cần khắc phục của mình để sống có trách nhiệm, bản lĩnh hơn.

