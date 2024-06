Lộ lý do An Nhiên hận Ngân Hà, khán giả đòi đổi phim thành Trạm cấp cứu trái tim

'Trạm cứu hộ trái tim' tập 41: Vừa đe dọa An Nhiên, Hà lập tức bị ăn tát Trong 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 41, Hà nhận một cái tát từ An Nhiên khi vừa nói xong câu: "Cô đụng đến con tôi thì tôi sẽ đụng đến con cô".

Tập 42 phim Trạm cứu hộ trái tim lên sóng với những tình tiết mới, hé lộ nguyên nhân An Nhiên (Lương Thu Trang) ôm mối thù hận hơn 20 năm với gia đình Ngân Hà.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện với bé Gôn, An Nhiên nhớ lại "cú sốc đầu đời" của mình. Thời thơ ấu, An Nhiên đam mê bộ môn múa và được mẹ là bà An ủng hộ tham dự cuộc thi có bà Hạ Lan (NSND Thu Hà làm giám khảo). Trước giờ vào thi, đôi giày của cô bị người khác cầm nhầm, do kích cỡ giày không đúng nên cô nàng đã không hoàn thành tốt bài thi và bị đánh trượt.

Do có chút quen biết từ trước nên mẹ An Nhiên đưa con gái đến gặp bà Lan để xin 1 cơ hội. Tuy nhiên, cuộc thi đã kết thúc. Hơn nữa, khi nghe việc An Nhiên để người khác cầm nhầm giày múa, bà Lan đã trách móc cô bé bất cẩn: "Trong nghề này ai cũng biết đôi giày múa quan trọng như thế nào mà. Đến một vật bất ly thân như vậy mà em còn bất cẩn để tráo mất. Cô nghĩ là em nên suy nghĩ kỹ về việc theo đuổi ước mơ của mình. Em đã đủ nghiêm túc chưa?".

Nguyên nhân mối hận thù giữa An Nhiên với gia đình Ngân Hà được hé lộ trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 42.

Bà Lan cũng thẳng thắn từ chối giúp đỡ mẹ con An Nhiên. Đúng lúc này, Ngân Hà bước tới than phiền vì cầm nhầm đôi giày không đúng kích cỡ. Trước sự bất cẩn của con gái mình, bà Lan nhẹ nhàng trách con rồi rời đi, để lại mẹ con An Nhiên uất ức.

Từ đó, An Nhiên cho rằng Ngân Hà và bà Hạ Lan đã "cướp đi đam mê và ước mơ" của mình nên ôm mối thù hận với cả hai mẹ con nữ chính, quyết tâm phá hoại gia đình họ, giành hết tài sản để bù đắp cho mình.

Ngay khi phân cảnh hé lộ nguyên nhân mối hận thù của An Nhiên với gia đình Ngân Hà được lên sóng trong Trạm cứu hộ trái tim tập 42 đã gây ra tranh cãi trong khán giả. Phần đông người xem cho rằng tình tiết này quá nhỏ, không đủ sức nặng để tạo nên mối thù hận lớn đến vậy.

Việc mẹ An Nhiên dùng mối quan hệ "đối thủ cũ" với bà Hạ Lan để xin cơ hội thi lại cho con bị cho là quá vô lý. Bởi chính bà Hạ Lan cũng không hề nhớ ra bà An là ai, trong ban giám khảo của cuộc thi còn có nhiều người khác, buổi thi cũng đã kết thúc, bà Hạ Lan không có quyền quyết định cho thí sinh thi lại.

Trong tập 42 phim "Trạm cứu hộ trái tim", An Nhiên từ bỏ ước mơ, ôm mối thù hận với mẹ con bà Hạ Lan vì bị bà từ chối giúp thi lại.

Thêm vào đó, nếu An Nhiên trượt trong kỳ thi này, cô hoàn toàn có thể thi lại nếu thực sự có đam mê với bộ môn múa. Để An Nhiên khi đó mới là cô bé con thù hận, từ bỏ ước mơ chỉ vì lời nhận xét có chút khó tính của bà Hạ Lan là quá vô lý. Nhiều khán giả bình luận, có lẽ nên đổi tên phim thành Trạm cấp cứu trái tim hoặc Cả một đời ân oán.

Tuy nhiên, cũng có một số người đồng tình với biên kịch của bộ phim vì cho rằng tình tiết này cho thấy tính cách nhỏ nhen, ganh đua của An Nhiên. Những người này nhận định trong cuộc sống có nhiều tình huống "lãng xẹt" nhưng lại trở thành lý do để người ta "đấu đá" với nhau.

Lương Thu Trang từng tiết lộ An Nhiên độc ác, mưu toan vì "hoàn cảnh xô đẩy".

Trước đó, trong chương trình VTV kết nối , nữ diễn viên Lương Thu Trang cũng chia sẻ lý do khiến An Nhiên mưu toan, độc ác với Ngân Hà như vậy là vì "hoàn cảnh xô đẩy". Nữ diễn viên cũng khẳng định trong con người An Nhiên vẫn còn tồn tại sự lương thiện.

Điều đó được thể hiện qua phân cảnh An Nhiên dự định bắt cóc con gái Ngân Hà nhưng khi thấy nguy hiểm, nhân vật này đã liều mình cứu cô bé khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy kịch.