Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, hàng trăm nhân khẩu sinh sống ở vùng hạ du buộc di dời

Thứ ba, 19:54 07/10/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo Bộ Công thương, bão số 11 gây mưa lớn kéo dài khiến nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ mảng tường đập. Không có thiệt hại về người.

Hơn 100 nhân khẩu bị ảnh hưởng từ sự cố vỡ đập Bắc Khê 1

Tối 7/10, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, vào hồi 13h30 chiều nay, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Hàng trăm nhân khẩu vùng Hạ Lưu bị ảnh hưởng - Ảnh 1.
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Hàng trăm nhân khẩu vùng Hạ Lưu bị ảnh hưởng - Ảnh 2.

Theo Bộ Công thương, bão số 11 gây mưa lớn kéo dài khiến nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ mảng tường đập. Không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng  bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.

Sự cố không có thiệt hại về người nhưng nhà máy bị ngập nước, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.

Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ảnh hưởng đến người dân sinh sống trên địa bàn 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực.

Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập  thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.

Về hướng xử lý, tại thời điểm xảy ra sự cố, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. 

Khẩn trương giám sát 9 hồ thủy điện và hồ chứa vùng hạ du

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; 

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, hàng trăm nhân khẩu sinh sống ở vùng Hạ Lưu bị ảnh hưởng, Bộ Công thương yêu cầu khẩn - Ảnh 2.

Chiều nay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phạm Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại hiện trường vị trí vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Tập trung chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa  thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sở Công Thương các tỉnh thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thuỷ điện nhỏ, bao gồm: Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Hàng trăm nhân khẩu vùng Hạ Lưu bị ảnh hưởng - Ảnh 4.Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

GĐXH - Trong khi tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh và thực phẩm tươi sống tăng mạnh do ảnh hưởng mưa ngập diện rộng, thì tại các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối lớn ở Hà Nội, giá hàng hóa thiết yếu vẫn giữ ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Hàng trăm nhân khẩu vùng Hạ Lưu bị ảnh hưởng - Ảnh 5.Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11

GĐXH - Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Bão số 11 gây mưa lớn, ngập diện rộng, rau xanh có loại vẫn giữ giá 13.500 đồng/kg

Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11

Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11

Cùng chuyên mục

Người đàn ông tử vong trên cánh đồng, mảnh giấy gần đó hé lộ danh tính

Người đàn ông tử vong trên cánh đồng, mảnh giấy gần đó hé lộ danh tính

Thời sự - 1 giờ trước

Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trên cánh đồng lúa ở tỉnh Cao Bằng, gần đó có mảnh giấy ghi danh tính của nạn nhân.

Thái Nguyên: Bão số 11 gây ảnh hưởng lớn, một nhân viên y tế trường học tử vong trên đường đi làm

Thái Nguyên: Bão số 11 gây ảnh hưởng lớn, một nhân viên y tế trường học tử vong trên đường đi làm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, trên địa bàn xã, phường phía Bắc tỉnh Thái Nguyên bị ngập, sạt lở. Đã có trường hợp tử vong khi đang trên đường đi làm.

Vì sao thời tiết Hà Nội lại có mưa lớn xối xả, gây ngập diện rộng?

Vì sao thời tiết Hà Nội lại có mưa lớn xối xả, gây ngập diện rộng?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia khí tượng đã lý giải nguyên nhân vì sao thời tiết Hà Nội liên tiếp có mưa lớn gây ngập lụt diện rộng.

Thái Nguyên: Nhiều nơi bị ngập, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Thái Nguyên: Nhiều nơi bị ngập, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu, nước sông lên cao, nhiều điểm bị sạt lở.

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sáng 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo, mưa xối xả từ đêm tới sáng khiến nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội bị ngập nặng. Nhiều nơi nước ngập sâu gần 1m khiến giao thông tê liệt...

Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Hà Nội báo động nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang lên nhanh, người dân cần đề phòng sạt lở

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Phòng Dự báo KTTV, hiện mức nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích biến đổi chậm và có khả năng lên lại sau bão số 10. Mực nước trên sông Cầu và sông Cà Lồ đang lên nhanh.

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Miền Bắc vẫn hứng những trận mưa như trút nước, trọng tâm mưa ở khu vực nào?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Trong đó, trọng tâm mưa xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Điểm danh các tuyến phố có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Thành phố Hà Nội trong sáng 7/10.

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng dự báo mưa lớn, lũ trên các sông và lũ quét ở miền Bắc còn diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội đã nắm bắt vụ tiền số liên quan đến Shark Bình và chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Xem nhiều

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Tin sáng 7/10: Mưa lớn ở miền Bắc diễn biến phức tạp; Công an Hà Nội điều tra những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo của Shark Bình

Thời sự
Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Xã hội
Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

Mưa lớn xuyên đêm, phố phường Hà Nội 'mênh mông' nước

Thời sự
Thái Nguyên: Nhiều nơi bị ngập, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Thái Nguyên: Nhiều nơi bị ngập, sạt lở do ảnh hưởng bão số 11

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top