Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, hàng trăm nhân khẩu sinh sống ở vùng hạ du buộc di dời
GĐXH - Theo Bộ Công thương, bão số 11 gây mưa lớn kéo dài khiến nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ mảng tường đập. Không có thiệt hại về người.
Hơn 100 nhân khẩu bị ảnh hưởng từ sự cố vỡ đập Bắc Khê 1
Tối 7/10, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, vào hồi 13h30 chiều nay, tại nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m.
Nguyên nhân do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng.
Sự cố không có thiệt hại về người nhưng nhà máy bị ngập nước, 1 máy đo đếm bị hỏng, các thiết bị khác chưa bị hư hại.
Sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ảnh hưởng đến người dân sinh sống trên địa bàn 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực.
Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay đã di dời nhân dân đến nơi an toàn.
Về hướng xử lý, tại thời điểm xảy ra sự cố, nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn để chính quyền thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Bên cạnh đó, nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn.
Khẩn trương giám sát 9 hồ thủy điện và hồ chứa vùng hạ du
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ;
Đồng thời, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.
Tập trung chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Sở Công Thương các tỉnh thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thuỷ điện nhỏ, bao gồm: Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.
Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.
