Loại hoa mùa hè được ví như ‘thuốc ngủ tự nhiên’, đem xào hay nấu đều thành món ngon nức tiếng
GĐXH – Với hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh đặc trưng cùng khả năng chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Đây là một trong những đặc sản mùa hè ví như “thuốc ngủ tự nhiên” được nhiều gia đình Việt yêu thích.
Vì sao hoa thiên lý được ưa thích ngày hè?
Hoa thiên lý là phần nụ và hoa non của cây thiên lý – loại cây dây leo quen thuộc của người Việt. Không giống như các loại rau thông thường, thiên lý có hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh và độ giòn tự nhiên khi chế biến.
Hoa thiên lý vừa là nguyên liệu tạo nên nhiều món ăn dân dã hấp dẫn, trong y học cổ truyền còn có nhiều tác dụng bồi bổ sức khỏe. Hoa thiên lý có vị ngọt, tính bình, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ giảm rôm sảy và bồi bổ cơ thể.
Loại hoa này từ lâu đã được sử dụng trong nhiều món ăn dân gian nhằm giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày hè oi bức. Chúng được ví như một "liều thuốc an thần tự nhiên" nhờ khả năng hỗ trợ thư giãn, cải thiện giấc ngủ.
Về giá trị dinh dưỡng, hoa thiên lý chứa nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt và kẽm… Các vi chất cần thiết này đều góp phần tăng cường sức khỏe. Lượng chất xơ cùng các vitamin và khoáng chất trong hoa thiên lý cũng giúp thực đơn hằng ngày trở nên đa dạng và cân bằng hơn.
Video: Hoa thiên lý (Hà My)
Hàm lượng kẽm dồi dào trong hoa thiên lý có khả năng thúc đẩy quá trình đào thải chì ra khỏi tinh dịch. Nhờ đó, món ăn chế biến từ hoa thiên lý giúp cải thiện chất lượng tinh trùng cho những nam giới bị hiếm muộn.
Những món ngon từ hoa thiên lý không nên bỏ lỡ
Hoa thiên lý xào thịt bò
Món ăn này dễ chế biến nhất và cũng thơm ngon. Thịt bò mềm ngọt kết hợp với những bông thiên lý giòn nhẹ, thơm dịu tạo nên món ăn hấp dẫn và rất đưa cơm.
Cách làm đơn giản, chỉ cần thái mỏng thịt bò đem ướp gia vị rồi xào nhanh trên lửa lớn. Sau đó cho hoa thiên lý vào đảo đều đến khi vừa chín tới là có thể thưởng thức.
Canh cua hoa thiên lý
Một bát canh cua hoa thiên lý ở trong ngày hè nắng nóng là lựa chọn cho mâm cơm gia đình Việt. Vị ngọt của cua đồng hòa quyện với hương thơm đặc trưng của hoa thiên lý tạo nên món canh dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, rất phù hợp trong bữa cơm mùa hè.
Cách làm: cua xay hòa với khoảng 500ml nước, khuấy đều rồi lọc qua rây để lấy nước cốt, có thể lọc 2 lần để tận dụng tối đa phần thịt cua. Hoa thiên lý rửa sạch, để ráo.
Cho nước cua vào nồi đun trên lửa vừa đến khi gạch cua nổi lên. Thêm hoa thiên lý, khuấy nhẹ để tránh làm vỡ gạch cua. Đun thêm khoảng 3 phút cho hoa vừa chín tới rồi tắt bếp. Nêm nếm lại gia vị trước khi dùng.
Hoa thiên lý xào tỏi
Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với hoa thiên lý cùng vài tép tỏi phi thơm là có được món ăn thanh đạm, giữ trọn hương vị tự nhiên của loại hoa mùa hè này.
Hoa thiên lý nhúng lẩu
Hoa thiên lý là loại rau nhúng lẩu được nhiều người yêu thích nhờ vị giòn ngọt đặc trưng. Loại hoa này đặc biệt hợp với lẩu gà, lẩu cua đồng hoặc lẩu hải sản… đều rất ngon.
Sữa hạt hoa thiên lý
Bên cạnh các món mặn, hoa thiên lý còn có thể kết hợp với hạt điều, yến mạch để tạo thành thức uống mới lạ.
Nguyên liệu gồm 50gr hạt điều rang, 20g yến mạch, 60g hoa thiên lý đã luộc chín. Đổ khoảng 1 lít nước vào máy xay nấu đa năng set chế độ sữa không nấu. Xay nhuyễn hỗn hợp, thêm lượng đường phù hợp, thành phẩm thu được sẽ là ly sữa hạt thơm béo, thanh mát.
Lưu ý khi sử dụng hoa thiên lý
Theo chị Kim Anh – tiểu thương bán rau củ ở chợ La Dương, hoa thiên lý khi chọn cần chọn loại còn tươi, màu xanh sáng, không dập nát. Để giữ được độ giòn và hương thơm tự nhiên nên chế biến ngay sau khi mua.
Hoa thiên lý chế biến không cần quá lâu vì hoa dễ mềm nhũn và mất chất dinh dưỡng.
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