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Loại cá ít xương ngọt thịt, được khen "tốt hơn cá hồi", đi chợ thấy thì tranh thủ mua ngay

Thứ năm, 13:28 04/06/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Loại cá này rất được ưa thích nhờ hương vị thơm ngon, thịt trắng mềm và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Khoảng hơn mười năm trước, khi nguồn thủy sản tự nhiên dần suy giảm, nhiều hộ dân ven biển Sóc Trăng đã chuyển sang phát triển mô hình nuôi trồng nước lợ. Nhờ khả năng thích nghi linh hoạt với môi trường, cá chẽm nhanh chóng trở thành đối tượng nuôi được đánh giá cao về tiềm năng kinh tế.


Một trang trại quy mô lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã cung cấp hơn 1.000 tấn cá chẽm phi lê mỗi năm cho các thị trường xuất khẩu như Thái Lan, Úc, Mỹ, Canada và khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, thị trường nội địa cũng tiêu thụ khoảng 2.000 tấn mỗi năm, mang lại nguồn doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng.


Với giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cá chẽm thường được đặt lên bàn cân so sánh với cá hồi nổi tiếng giàu omega-3. Thậm chí, ở một số khía cạnh, cá chẽm còn được nhận định là có lợi thế hơn so với cá hồi.

Lợi ích sức khỏe của cá chẽm

Việc bổ sung cá chẽm vào thực đơn một cách hợp lý không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 1.

Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào

Không chỉ nổi bật với hàm lượng đạm và Omega-3, cá chẽm còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin D, B12, canxi và đặc biệt là selen. Đây là vi chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại tác động của các gốc tự do và góp phần duy trì hoạt động ổn định của tuyến giáp.

Cá chẽm là loại cá nước mặn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được ưa chuộng nhờ thịt trắng mềm, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao.

Tăng cường chức năng não bộ

Hàm lượng Omega-3 trong cá chẽm, đặc biệt là DHA, đóng vai trò quan trọng đối với não bộ. Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất này có thể giúp cải thiện trí nhớ, nâng cao khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Giàu protein chất lượng cao

Cá chẽm cung cấp nguồn protein dồi dào với đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Nhờ đó, loại thực phẩm này hỗ trợ phát triển cơ bắp, tái tạo tế bào và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đồng thời, việc tiêu thụ cá chẽm còn giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 2.

Tốt cho hệ tim mạch

Cá chẽm là nguồn Omega-3 phong phú, bao gồm EPA và DHA... những axit béo có lợi cho tim mạch. Chúng giúp giảm triglyceride trong máu, ổn định huyết áp và hạn chế hình thành cục máu đông – các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch. Thường xuyên sử dụng cá chẽm có thể cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Món ngon với cá chẽm

Cá chẽm chưng tương

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 3.

Cá chẽm chưng tương là sự tổng hòa của hương vị được tẩm ướp khéo léo. Cho ra một đĩa cá mềm dai, đậm vị khi được ăn kèm với phần nước sốt khá lạ miệng. Món này chế biến cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần làm sạch và ướp cá với nước sốt tương. Sau đó hấp là đã có một đĩa cá hấp tương đầy vị.

Cá chẽm hấp xì dầu

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 4.

Nếu cá chẽm chưng tương là món ăn dân giã của bà con miền Tây, thì cá chẽm hấp xì dầu lại là món ăn quen thuộc tại nhiều nhà hàng. Cá chẽm kết hợp cùng xì dầu và nấm mèo trở thành món ăn vừa ngon ngọt, đậm đà lại rất dễ để tự làm. Cá chẽm hấp tương giữ trọn vị ngọt tự nhiên của cá, hòa thêm vị mặn thanh của xì dầu tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn.

Canh cá chẽm nấu ngót

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 5.

Vào những ngày trời mưa, không khí có chút lạnh thì không còn gì tuyệt vời hơn nếu được cùng gia đình ăn cơm cùng món canh cá chẽm nấu ngót. Xuất thân từ miền Trung, nên món canh không chỉ thơm ngon mà còn bình dị và thân thương đến lạ. Phần nước dùng có vị ngọt từ cá, thêm chút vị chua thanh của cà chua, khi được nêm nếm vừa ăn thì đảm bảo sẽ vô cùng “tốn cơm”.

Cá chẽm sốt chua ngọt

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 6.

Cá chẽm sốt chua ngọt ngoài thành phần chính là cá, thì phần nước sốt chua chua, ngọt ngọt để rưới lên vô cùng quan trọng, quyết định lớn đến sự thành công của món ăn. Phần da cá được chiên kỹ càng sẽ vô cùng giòn, thơm béo thêm nước sốt thì không thể nào chối từ. Cách ướp cá để có lớp da giòn khi chiên cũng vô cùng dễ làm, bạn chỉ cần dùng 100gr bột bắp và lăn đều đến khi bột áo đều bên ngoài. Chỉ cần như vậy là bạn có thể chiên được 1 chú cá chẽm giòn rụm bên ngoài, mềm bên trong rồi.

Cá chẽm kho cà

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 7.

Cá chẽm kho cà thơm là một món ăn không mới, nhưng để nấu ngon lại cần nhiều sự khéo léo của người nấu. Nồi cá kho nóng hổi tỏa hương thơm nức mũi, phần thịt cá đã ngọt tự nhiên nhờ có cà và hành lá mà cá càng trở nên dậy vị hơn. Bí quyết để cá đậm vị hơn là bạn nên tự thắng nước màu bằng cách dùng 1-2 muỗng đường vào nồi rồi đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp chuyển qua nâu cánh dán. Thêm ớt hiểm và 3 muỗng canh nước mắm là bạn đã có thể để cá vào kho.

Cá chẽm kho tiêu

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 8.

Tiêu là nguyên liệu thông dụng của nhiều món ăn của người Việt, nhất là khi kho cá. Vì vậy mà món cá chẽm kho tiêu trở nên quen thuộc với các bà nội trợ, nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa cá béo ngậy và vị tiêu cay nồng. Cá chẽm kho tiêu sẽ ngon hơn rất nhiều khi bạn ăn cùng với tóp mỡ đấy. Cách làm tóp mỡ cũng siêu đơn giản, chỉ cần mỡ heo mua về rửa sạch, cắt miếng vuông nhỏ. Sau đó, cho vào chảo và đảo đều tầm 15 phút cho đến khi tóp mỡ chuyển sang màu vàng nâu là dùng được.

Cá chẽm kho khóm

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 9.

Cá chẽm kho kèm với khóm không quá cầu kỳ, món ăn tuy chỉ được chế biến khá đơn giản, nhưng nhờ vậy mà cá được thấm đẫm vị ngọt dịu của thơm. Bí quyết của món này là bạn nên xào thơm trước để nước thơm tiết ra hết. Khi bỏ cá vào nước thơm sẽ ngấm vào tăng hương vị cho cá. Rắc lên một chút hành lá và chấm với chén nước mắm ớt cay the the, ăn cùng cơm trắng thì chẳng khác gì mỹ vị.

Cá chẽm kho nước dừa

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 10.

Tuy chỉ là một món ăn bình dân nhưng cá chẽm kho nước dừa lại luôn hấp dẫn người dùng đến lạ. Dừa bạn nên chọn dừa xiêm chưa bóc vỏ, vì vừa nhiều nước lại có vị ngọt thanh tự nhiên. Cái vị béo của nước dừa sau khi được nấu trong một thời gian với cá, tạo nên một tổ hợp cá kho đậm đà, thơm béo khó khước từ.

Cá chẽm om dưa chua cay

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 11.

Vị ngọt béo từ cá được om kỹ với dưa chua, thêm một vài khoanh ớt cay nồng sẽ làm nồi nước dùng trở nên hấp dẫn nhờ đủ vị chua cay khá đặc trưng. Dưa chua ngon thường có màu vàng đất, độ chua vừa phải và nên mua ở các cửa tiệm uy tín. Đừng nên chọn dưa chua màu xanh vì đây là dưa ngâm chưa đủ ngày, ăn sẽ không ngon. Cá chẽm om dưa chua sẽ ngon hơn khi bạn ăn kèm với xà lách hoặc rau răm,...

Cá chẽm sốt chanh dây

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 12.

Thời gian gần đây thì cá chẽm được biến tấu khá nhiều món ăn, phổ biến có thể kể đến cá chẽm sốt chanh dây. Không như cà hay thơm, vị chua chua ngọt ngọt của chanh dây vừa giúp món ăn trở nên khác độc đáo, tròn vị, lại vừa giảm được phần nào đó mùi tanh của cá. Nấu món này cũng cực đơn giản, bạn chỉ cần chiên cá thật giòn bằng bột chiên giòn. Sau đó, rưới nước sốt chanh dây đã được nêm cho vừa vị và nấu chín. Và bạn đã có một dĩa cá chẽm sốt chanh dây béo ngậy, vừa ngọt vừa chua rất kích thích vị giác.

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 13.Gần 8 năm ăn chay trường, Angela Phương Trinh thay đổi ra sao?

GĐXH - Từng được biết đến với hình ảnh nữ diễn viên có vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính, Angela Phương Trinh những năm gần đây lại gây chú ý bởi vóc dáng săn chắc, cơ bắp nổi rõ không kém nhiều vận động viên chuyên nghiệp.

Cá chẽm ít xương ngon ngọt , tốt cho sức khỏe hơn cả cá hồi - Ảnh 14.Loại rau bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm, có thành phần hỗ trợ phòng ung thư, cực dễ chế biến

GĐXH - Rau bí là một loại rau dân dã, quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy giản dị nhưng rau bí lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng quý giá, mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

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