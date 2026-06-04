Loại cá ít xương ngọt thịt, được khen "tốt hơn cá hồi", đi chợ thấy thì tranh thủ mua ngay
GĐXH - Loại cá này rất được ưa thích nhờ hương vị thơm ngon, thịt trắng mềm và hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.
Một trang trại quy mô lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã cung cấp hơn 1.000 tấn cá chẽm phi lê mỗi năm cho các thị trường xuất khẩu như Thái Lan, Úc, Mỹ, Canada và khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, thị trường nội địa cũng tiêu thụ khoảng 2.000 tấn mỗi năm, mang lại nguồn doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Với giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cá chẽm thường được đặt lên bàn cân so sánh với cá hồi nổi tiếng giàu omega-3. Thậm chí, ở một số khía cạnh, cá chẽm còn được nhận định là có lợi thế hơn so với cá hồi.
Lợi ích sức khỏe của cá chẽm
Việc bổ sung cá chẽm vào thực đơn một cách hợp lý không chỉ làm phong phú bữa ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.
Nguồn vitamin và khoáng chất dồi dào
Không chỉ nổi bật với hàm lượng đạm và Omega-3, cá chẽm còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin D, B12, canxi và đặc biệt là selen. Đây là vi chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại tác động của các gốc tự do và góp phần duy trì hoạt động ổn định của tuyến giáp.
Cá chẽm là loại cá nước mặn quen thuộc trong ẩm thực Việt, được ưa chuộng nhờ thịt trắng mềm, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao.
Tăng cường chức năng não bộ
Hàm lượng Omega-3 trong cá chẽm, đặc biệt là DHA, đóng vai trò quan trọng đối với não bộ. Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất này có thể giúp cải thiện trí nhớ, nâng cao khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.
Giàu protein chất lượng cao
Cá chẽm cung cấp nguồn protein dồi dào với đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Nhờ đó, loại thực phẩm này hỗ trợ phát triển cơ bắp, tái tạo tế bào và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Đồng thời, việc tiêu thụ cá chẽm còn giúp duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Tốt cho hệ tim mạch
Cá chẽm là nguồn Omega-3 phong phú, bao gồm EPA và DHA... những axit béo có lợi cho tim mạch. Chúng giúp giảm triglyceride trong máu, ổn định huyết áp và hạn chế hình thành cục máu đông – các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch. Thường xuyên sử dụng cá chẽm có thể cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.
Món ngon với cá chẽm
Cá chẽm chưng tương
Cá chẽm hấp xì dầu
Canh cá chẽm nấu ngót
Cá chẽm sốt chua ngọt
Cá chẽm kho cà
Cá chẽm kho tiêu
Cá chẽm kho khóm
Cá chẽm kho nước dừa
Cá chẽm om dưa chua cay
Cá chẽm sốt chanh dây
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