Loại cây cảnh tài lộc như đúng tên gọi, nhà giàu nào cũng thích trồng, là cây gì?
GĐXH - Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần luôn thoải mái, giàu năng lượng bạn nên ưu tiên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.
Cây phát tài và đặc điểm
Tên thường gọi: Cây phát tài. Tên gọi khác là cây phất dụ, trúc phất lộc, cây phát lộc.
Cây phát tài phong thủy có thân thảo mềm dẻo, nhiều đốt và rỗng bên trong. Lá xanh mọc thành các lớp tỏa tròn theo sự phát triển của thân. Cây thích nghi tốt trong nhiều môi trường, kể cả môi trường thiếu sáng. Cây có thể được trồng ở trong nước, trồng trên đất.
Đặc biệt, người ta thường trồng nhiều cây cạnh nhau, nuôi cho thân dài ra, đồng thời tỉa bớt lá và uốn phần thân thành hình dáng như mong muốn. Có thể đan thân cây thành hình chiếc bình hoặc uốn xoắn bện thành khung giỏ.
Ý nghĩa phong thủy của cây phát tài
Từ xa xưa, phát tài là việc phân phát tiền tài cho người nghèo, càng phát thì càng thêm giàu có. Loài cây này có ý nghĩa may mắn, cầu cho làm ăn, buôn bán thuận lợi, đem tiền tài đến cho chủ nhân.
Ngày nay, hầu hết các gia đình, văn phòng, công ty đều sử dụng nó vừa để trang trí và làm cây phong thủy vì chỉ cần cái tên của nó mọi người đã cảm thấy may mắn.
Với đặc điểm là khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong nhiều môi trường thậm chí khắc nghiệt và luôn giữ được dáng cây thẳng đứng, vô cùng hiên ngang, phát tài được ví như nguồn năng lượng mạnh mẽ, theo thuyết phong thủy sẽ giúp mang lại bình yên và cuộc sống luôn vui tươi cho gia chủ.
Dáng thẳng thường được cắm trong bình trưng bày trên bàn thời vào ngày Tết. Chúng cũng được đặt trong phòng khách, văn phòng, cửa hàng nhằm phát huy tối đa ý nghĩa phong thủy.
Đặt cây phát tài ở đâu tốt nhất?
Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần luôn thoải mái, giàu năng lượng bạn nên ưu tiên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam. Nếu đặt cây ở hướng Nam thì cuộc sống, công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ hơn.
Khi đặt phát tài ở phòng khách, sẽ đem lại tài lộc, may mắn, đồng thời giúp trang trí cho không gian thêm phần sang trọng hơn. Hay cũng có thể đặt ở hành lang giúp thanh lọc không khí, làm cho sức khỏe của những người sống trong nhà trở nên tốt hơn.
Không những đặt ở nhà, bạn cũng có thể bố trí cây phát tài ở văn phòng công ty, đặt trên bàn làm việc của mình, để cho công đường công danh, sự nghiệp thăng tiến, mở rộng hơn.
Tác dụng của cây phát tài
Cây thực vật thường xanh, hình dáng tươi đẹp, lá xanh biếc, hoa to và rực rỡ. Với ngoại hình bắt mắt, bày cây phát tài có thể gia tăng cảnh quan, sinh động không gian, mang tới vẻ đẹp cho ngôi nhà.
Cây phát tài, nghe tên đã thấy vui mừng, mang tới tài lộc hanh thông và sự nghiệp suôn sẻ, có thể thúc đẩy vận trình, gia tăng phong thủy. Bạn có thể đặt cây ở trước cửa nhà, mặt tiền cửa hàng rất thích hợp.
Nếu vận khí tốt, cây phát tài nở hoa thì tiền của như nước, đầy đủ dồi dào. Đặt ở phòng khách thì tăng vẻ trang nhã và phong thái tự nhiên, gần gũi cho ngôi nhà.
Cây có khả năng thanh lọc không khí và loại bỏ những độc tố gây ô nhiễm trong không khí. Cây hấp thụ chất monoxide de carbone rất tốt và hút các chất khác như benzene, toluene, formalhelyde… làm sạch không khí, khử bớt các khí độc sinh ra do hiệu ứng nhà kính hoặc do sử dụng điều hòa lâu ngày.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thangỞ - 48 phút trước
GĐXH - Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bởi sẽ gây ra hung họa về phong thủy. Bài viết sau đây sẽ giúp quý gia chủ giải đáp đầy đủ.
Đặt bếp phạm cung này sẽ gây lục đục tình cảm gia đìnhỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, bếp là nơi giữ lửa, biểu tượng của sự sống, sức khỏe và tài lộc của gia đình. Không chỉ là khu vực nấu nướng, bếp còn là nơi quy tụ năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí và sự hòa thuận của các thành viên trong nhà.
Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Để có một sân vườn sạch đẹp, hoàn hảo thì tiểu cảnh là một phần không thể thiếu. Chính vì vậy, bài viết sau sẽ chia sẻ một số điều cần lưu ý khi thiết kế sân vườn, giúp gia chủ có cách bố trí hợp lý, đem lại không gian sống chất lượng.
Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'Ở - 6 giờ trước
GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.
Khám phá từng góc nhỏ của ngôi đền duy nhất thờ thần lửa giữa lòng phố cổ Hà NộiỞ - 10 giờ trước
Đền Hỏa Thần là ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ vị thần lửa linh thiêng. Trải qua bao thăng trầm, ngôi đền nằm giữa lòng phố cổ vẫn giữ được đặc trưng kiến trúc, mỹ thuật thời xưa, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho bao người dân Hà Nội.
3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắnỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Sau khi làm 3 việc đơn giản nhưng rất hữu hiệu, những ngày cuối tháng cô hồn chị Lan hết cảm giác mệt mỏi, phiền não, u ám, chuẩn bị đón tháng mới nhiều năng lượng, tài lộc, may mắn, bình an...
Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để cuộc sống thêm xanh thì cây xanh luôn là một người bạn không thể thiếu. Cây không chỉ đẹp, mà còn mang lại không khí trong lành. Lưỡi hổ là một trong số đó, góp phần tạo nên môi trường xanh, đẹp và xua đuổi vận xui.
Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thờiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, yếu tố ngoại cảnh giữ vai trò trong việc quyết định vận khí của một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đang phạm thế sát từ bên ngoài, thì gia đạo cũng khó yên, tài lộc khó giữ, sự nghiệp dễ gặp trắc trở.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.