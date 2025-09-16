Loại cây cảnh tài lộc như đúng tên gọi, nhà giàu nào cũng thích trồng, là cây gì?

Cây phát tài và đặc điểm

Tên thường gọi: Cây phát tài. Tên gọi khác là cây phất dụ, trúc phất lộc, cây phát lộc.

Cây phát tài phong thủy có thân thảo mềm dẻo, nhiều đốt và rỗng bên trong. Lá xanh mọc thành các lớp tỏa tròn theo sự phát triển của thân. Cây thích nghi tốt trong nhiều môi trường, kể cả môi trường thiếu sáng. Cây có thể được trồng ở trong nước, trồng trên đất.

Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ.

Đặc biệt, người ta thường trồng nhiều cây cạnh nhau, nuôi cho thân dài ra, đồng thời tỉa bớt lá và uốn phần thân thành hình dáng như mong muốn. Có thể đan thân cây thành hình chiếc bình hoặc uốn xoắn bện thành khung giỏ.

Ý nghĩa phong thủy của cây phát tài

Từ xa xưa, phát tài là việc phân phát tiền tài cho người nghèo, càng phát thì càng thêm giàu có. Loài cây này có ý nghĩa may mắn, cầu cho làm ăn, buôn bán thuận lợi, đem tiền tài đến cho chủ nhân.

Ngày nay, hầu hết các gia đình, văn phòng, công ty đều sử dụng nó vừa để trang trí và làm cây phong thủy vì chỉ cần cái tên của nó mọi người đã cảm thấy may mắn.

Với đặc điểm là khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong nhiều môi trường thậm chí khắc nghiệt và luôn giữ được dáng cây thẳng đứng, vô cùng hiên ngang, phát tài được ví như nguồn năng lượng mạnh mẽ, theo thuyết phong thủy sẽ giúp mang lại bình yên và cuộc sống luôn vui tươi cho gia chủ.

Dáng thẳng thường được cắm trong bình trưng bày trên bàn thời vào ngày Tết. Chúng cũng được đặt trong phòng khách, văn phòng, cửa hàng nhằm phát huy tối đa ý nghĩa phong thủy.

Đặt cây phát tài ở đâu tốt nhất?

Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần luôn thoải mái, giàu năng lượng bạn nên ưu tiên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam. Nếu đặt cây ở hướng Nam thì cuộc sống, công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Không những đặt ở nhà, bạn cũng có thể bố trí cây phát tài ở văn phòng công ty, đặt trên bàn làm việc của mình, để cho công đường công danh, sự nghiệp thăng tiến, mở rộng hơn.

Khi đặt phát tài ở phòng khách, sẽ đem lại tài lộc, may mắn, đồng thời giúp trang trí cho không gian thêm phần sang trọng hơn. Hay cũng có thể đặt ở hành lang giúp thanh lọc không khí, làm cho sức khỏe của những người sống trong nhà trở nên tốt hơn.

Tác dụng của cây phát tài

Cây thực vật thường xanh, hình dáng tươi đẹp, lá xanh biếc, hoa to và rực rỡ. Với ngoại hình bắt mắt, bày cây phát tài có thể gia tăng cảnh quan, sinh động không gian, mang tới vẻ đẹp cho ngôi nhà.

Cây phát tài, nghe tên đã thấy vui mừng, mang tới tài lộc hanh thông và sự nghiệp suôn sẻ, có thể thúc đẩy vận trình, gia tăng phong thủy. Bạn có thể đặt cây ở trước cửa nhà, mặt tiền cửa hàng rất thích hợp.

Nếu vận khí tốt, cây phát tài nở hoa thì tiền của như nước, đầy đủ dồi dào. Đặt ở phòng khách thì tăng vẻ trang nhã và phong thái tự nhiên, gần gũi cho ngôi nhà.

Cây có khả năng thanh lọc không khí và loại bỏ những độc tố gây ô nhiễm trong không khí. Cây hấp thụ chất monoxide de carbone rất tốt và hút các chất khác như benzene, toluene, formalhelyde… làm sạch không khí, khử bớt các khí độc sinh ra do hiệu ứng nhà kính hoặc do sử dụng điều hòa lâu ngày.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.