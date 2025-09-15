Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻo

Cây lưỡi hổ là cây gì?

Cây lưỡi hổ hay còn gọi là cây lưỡi cọp, lưỡi hùm, hổ vĩ mép lá vàng… thuộc loài thực vật có hoa trong họ Măng tây, hình dáng thân dẹt, mọng nước. Sở hữu cái tên có vẻ "hổ báo", lại thêm vẻ ngoài có vẻ sắc nhọn nhưng thực chất thân cây rất mềm, không làm đứt tay khi chạm vào.

Loài cây này có nguồn gốc từ Nigeria, nổi bật với lá có màu xanh đậm kèm đốm màu xám, mép lá có viền màu àng. Nhiều người nhầm tưởng cây lưỡi cọp chỉ có lá mọc thẳng lên từ rễ nhưng sự thật cây vẫn có hoa màu trắng lục nhạt và quả tròn.

Để phát huy được tác dụng về phong thuỷ, ta nên tìm đặt vị trí phù hợp cho cây. Vị trí tốt sẽ giúp ta có được may mắn, thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.

Loài cây này có khả năng chịu khô hạn và nóng rất tốt. Cây còn có khả năng sống rất bền bỉ, ngay cả trong môi trường ít có ánh sáng mặt trời, không cần tốn nhiều công chăm sóc.

Cây lưỡi hổ phong thủy có tác dụng gì?

Làm đẹp không gian sống

Cây lưỡi cọp có tác dụng làm đẹp không gian mà bạn muốn trang trí, giúp không gian sống thêm gần gũi với thiên nhiên, thoáng mát và tăng cảm hứng.

Chỉ với một chậu cây lưỡi cọp, bạn có thể đặt ở phòng khách, bên cạnh giá sách, cửa sổ, ban công, sảnh tòa nhà, công ty… đều được. Với dáng vẻ cứng cáp, khoẻ mạnh và màu sắc trang nhã, loài cây này phát huy tác dụng cao trong việc trang trí, làm cây cảnh.

Vì vậy nếu bạn muốn thay đổi thiết kế nội thất không gian gia đình, công ty thì việc lựa chọn lưỡi hổ là vô cùng hợp lý.

Thanh lọc không khí, hấp thụ độc tố

Lưỡi hổ là loài cây được Nasa chứng minh có tác dụng thanh lọc sạch không khí, hấp thụ tới 107 loại khí độc, trong đó có cả những loại độc tố gây ung thư như nitrogen oxide, formaldehyde, xylene đem lại không gian trong sạch cho ngôi nhà của bạn. Đó là lý do nếu phòng làm việc có nhiều máy tính hay các thiết bị điện tử, người ta thường đặt cây lưỡi cọp để thanh lọc không khí.

Các nơi như nhà máy sản xuất xe hơi, máy bay, gỗ dán, thảm trải, sản xuất sơn, máy in, hóa chất… cũng được khuyến cáo nên đặt lưỡi hổ xung quanh để giảm bớt tác động của các chất độc thải ra trong quá trình hoạt động.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Cũng nhờ tác dụng thanh lọc không khí này, nhiều người còn sử dụng lưỡi hổ để hạn chế hội chứng sợ nhà cao tầng hay còn gọi là hội chứng nhà kín.

Chính vì vậy mà hầu hết các văn phòng công ty trong các tòa cao ốc đều ưa trồng cây lưỡi cọp để đảm bảo sức khỏe cho mọi người.

Cung cấp oxy, tạo ngủ ngon

Lưỡi hổ có thể nói là loài cây vô cùng đặc biệt khi chúng có khả năng tăng cường oxy vào ban đêm. Cho nên khi trồng lưỡi hổ thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm đặt cây này trong phòng ngủ cả đêm.

Bên cạnh những lợi ích to lớn cho sức khoẻ và đời sống, lưỡi hổ còn mang lại ý nghĩa về mặt phong thuỷ.

Khác với đa số các loài cây quang hợp thải oxy vào ban ngày nhưng lại hấp thụ oxy và nhả CO2 và ban đêm nên việc đặt trong phòng thì cực kỳ nguy hại, thì đêm đến, lưỡi hổ vẫn hấp thụ CO2 và nhả oxy tinh khiết ra ngoài, góp phần tạo môi trường trong lành cho giấc ngủ ngon. Thường nếu phòng kín ít lưu thông không khí thì bạn nên đặt chậu lưỡi hổ khoảng 6-8 lá.

Bên cạnh những lợi ích to lớn cho sức khoẻ và đời sống, lưỡi hổ còn mang lại ý nghĩa về mặt phong thuỷ như sau:

Tượng trưng cho quyền uy, may mắn

Trong phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, may mắn. Lá của cây mọc thẳng đứng thể hiện sự quyết đoán, ý chí tiến lên của con người. Dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của lưỡi hổ là biểu tượng của sự uy quyền, danh gia vọng tộc, phú quý và may mắn.

Loại cây này được trưng bày trong nhà với mong muốn công danh sự nghiệp của gia chủ phát triển bền vững.

Người ta tin rằng những ai trồng lưỡi hổ sẽ được Bát tiên tặng cho 8 món quà, được gọi là "Bát công đức thuỷ" (8 phẩm hạnh tốt đẹp) gồm: Thịnh vượng, sắc đẹp, sống lâu, thông minh, sức khỏe, nghệ thuật, sức mạnh và thơ ca. Cho nên tại Trung Quốc, người ta đặt cây ở gần cửa ra vào để tỏ ý đón rước Bát công vào nhà.

Trong kinh doanh và trong cuộc sống thường ngày, lưỡi hổ là món quà phổ biến để gửi lời chúc tốt đẹp đến đối tác, bạn bè…, mong đem lại may mắn tài lộc và xua đuổi những điều xấu, hoặc như món quà biểu tượng cho sức mạnh cá nhân, rắn rỏi và không ngừng tiến lên.

Chính vì thế, đây là một món quà tặng phát tài, phát lộc cực kì tuyệt vời, rất thích hợp sử dụng trong những dịp đặc biệt như mừng tân gia, khai trương, năm mới...

Trừ tà, xua đuổi ma quỷ

Theo phong thủy lưỡi hổ, bên cạnh ý nghĩa may mắn, loài cây này còn có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ và chống lại những điều xui xẻo trong cuộc sống.

Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.