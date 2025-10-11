Loại khoáng chất này giúp xương chắc khoẻ, tinh thần minh mẫn nhưng nhiều người lại thường bỏ qua
GĐXH - Magie – khoáng chất quan trọng thường bị bỏ quên. Khám phá thực phẩm giàu magie giúp xương chắc, cơ khỏe, thần kinh minh mẫn.
Magie là gì và tại sao cơ thể cần magie?
Trong cuộc sống hiện đại bận rộn, hẳn có những lúc bạn cảm thấy cơ thể như một chiếc đồng hồ sắp hết pin: mệt mỏi không rõ lý do, cơ bắp bất chợt co giật khó chịu, hoặc giấc ngủ cứ chập chờn mãi không sâu.
Nhiều người đổ lỗi cho stress hay thiếu ngủ, nhưng ít ai ngờ rằng, thủ phạm thầm lặng có thể nằm sâu bên trong, liên quan đến một khoáng chất tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa quan trọng. Bạn có biết, nhiều người đang vô tình bỏ qua một khoáng chất "vàng" cho sức khỏe là magie? Thiếu magie kéo theo hàng loạt hệ lụy: xương yếu, cơ bắp mỏi nhừ, thần kinh căng thẳng và trí nhớ giảm sút.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, magie là một chất khoáng đa lượng có vai trò rất quan trọng với nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Magie có thể thay thế canxi trong quá trình khoáng hóa tạo xương, tích hợp các chất khoáng, định hình hoạt động của các hormone trong cơ thể.
Thật may, việc bổ sung magie không hề khó khăn nếu bạn biết chọn đúng thực phẩm. Hãy cùng khám phá những món ăn giàu magie, giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài, giữ xương chắc, cơ dẻo dai và thần kinh minh mẫn qua video này.
