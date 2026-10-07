Loại quả thích hợp cả ăn sống và nấu chín, tốt cho xương khớp, người Việt nên ăn để tăng đề kháng

Bất ngờ công dụng của đậu rồng với sức khỏe

Theo thông tin từ Nhà thuốc Long Châu, đậu rồng (Psophocarpus tetragonolobus) thuộc họ đậu, chứa đạm thực vật, chất xơ cùng một số vi chất như canxi, sắt, kẽm, vitamin A và C. Đưa đậu rồng vào bữa ăn giúp đa dạng nguồn thực phẩm và bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Quả đậu rồng non chứa khoảng 49 kcal/100 g và giàu chất xơ. Khi được đưa vào chế độ ăn cân bằng, thực phẩm này có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát tổng lượng thức ăn.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong đậu rồng góp phần duy trì nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và sức khỏe đường ruột.

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Hỗ trợ sức khỏe xương: Đậu rồng cung cấp một số khoáng chất như canxi, magie và vitamin K, những dưỡng chất có vai trò trong duy trì hệ xương.

Hỗ trợ tim mạch: Đậu rồng chứa kali và các hợp chất chống oxy hóa. Một chế độ ăn giàu rau, củ, quả và các thực phẩm thực vật nói chung có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp.

Hỗ trợ thai kỳ: Đậu rồng cung cấp folate, dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai vẫn cần bổ sung folate theo khuyến nghị của bác sĩ, không nên chỉ dựa vào một loại thực phẩm.

Bổ sung vitamin và khoáng chất: Đậu rồng cung cấp nhiều dưỡng chất như sắt, canxi, kali và folate, góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày khi được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng.

Ai không nên ăn đậu rồng?

Dù đậu rồng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, không phải ai cũng phù hợp ăn với số lượng lớn. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên bắt đầu với lượng nhỏ, bởi hàm lượng chất xơ và các hợp chất tự nhiên trong họ đậu có thể gây đầy hơi, chướng bụng ở một số người.

Người có tiền sử dị ứng với các loại đậu cũng cần thận trọng. Nếu sau khi ăn đậu rồng xuất hiện các biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, sưng môi hoặc mặt, khó thở, chóng mặt..., cần ngừng ăn và đi khám ngay khi triệu chứng nghiêm trọng.

Với người mắc bệnh thận hoặc từng bị sỏi thận, đặc biệt người phải kiểm soát kali, protein hoặc các chất dinh dưỡng khác nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu muốn sử dụng thường xuyên.

Thông tin cho rằng người bị gout hoặc người thiếu men G6PD đều không nên ăn đậu rồng cũng cần được xem xét theo từng trường hợp, không nên áp dụng như một khuyến cáo chung cho tất cả người bệnh. Người đang điều trị các bệnh lý này nên trao đổi với bác sĩ về chế độ ăn phù hợp.

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Đậu rồng ăn thế nào tốt nhất?

Theo thông tin từ Bệnh viện Medlatec, đậu rồng có thể được sử dụng sống. Khi ăn sống, đậu có độ giòn và vị ngọt tự nhiên, có thể dùng kèm các loại nước chấm hoặc chế biến thành salad, gỏi cuốn và các món ăn khác.

Tuy nhiên, ăn sống cũng đi kèm nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu nguyên liệu không được làm sạch đúng cách. Vì vậy, nên lựa chọn đậu rồng tươi, không dập úng hoặc có dấu hiệu hư hỏng, rửa kỹ dưới vòi nước sạch trước khi ăn và bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến.

Đậu rồng cũng có thể được nấu chín bằng các phương pháp như luộc, hấp hoặc xào. Việc nấu chín giúp giảm một số hợp chất kháng dinh dưỡng tự nhiên có trong họ đậu và thường dễ tiêu hóa hơn đối với một số người.

Nhìn chung, đậu rồng có thể là một phần của chế độ ăn đa dạng và cân bằng. Không nên xem loại thực phẩm này như một phương pháp điều trị hay phòng ngừa riêng biệt đối với bệnh lý cụ thể; lợi ích sức khỏe phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lối sống.

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