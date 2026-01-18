Quýt giá rẻ bán đầy thị trường, tiểu thương bật mí ‘bí kíp’ phân biệt hàng Việt Nam và hàng Trung Quốc
GĐXH - Trên thị trường đang bày bán nhiều loại quýt với các nguồn gốc xuất xứ khác nhau, vậy làm thế nào để phân biệt, cũng như chọn được hàng chuẩn?
Quýt là một loại trái cây được rất nhiều người ưa thích vì vừa thơm ngon, dễ ăn, ngoài ra, nó chứa nhiều vitamin C và dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, trên thị trường gần đây xuất hiện loại quýt quả nhỏ, màu vàng cam, hoặc vàng chanh bóng mượt, giá rẻ, vị chua ngọt đậm đà. Hỏi các chủ sạp hoa quả thì đều được cho biết đây là loại quýt siêu ngọt có nguồn gốc xuất xứ từ Sài Gòn, có người lại bảo xuất xứ từ Thái Lan. Một số khác lại khẳng định đã nhìn thấy tận mắt loại quýt này được đóng trong thùng có chữ Trung Quốc.
Nhiều tiểu thương cho biết, quýt đường (hay còn gọi là quýt siêu ngọt, quýt hương, quýt vòng tay, quýt Thái…) hiện đang bán rất nhiều trên thị trường phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc. Giá bán lẻ của loại quả dao động khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại). Còn giá bán buôn, lấy cả rành khoảng chục kg sẽ chỉ khoảng 5.000 – 12.000 đồng (tùy chất lượng và giai đoạn). Quýt đường được ưa chuộng vì vỏ mỏng, dễ bóc, tép mọng nước, vị ngọt đậm và mùi thơm đặc trưng nên được nhiều người ưa chuộng.
Do thị trường có rất nhiều loại quýt khác nhau đang bày bán, mỗi loại lại có hương vị, xuất xứ khác nhau, vì vậy người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín và tùy thuộc vào nhu cầu của mình để mua hàng.
Chia sẻ về cách phân biệt quýt Việt Nam và Trung Quốc, chị Thanh Tâm (chủ một cửa hàng hoa quả tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Có nhiều cách để phân biệt hai loại quả này bằng mắt thường, cụ thể:
Vỏ quýt: Những quả quýt Việt Nam thường có vỏ mỏng và hay bị nám. Hơn nữa, vỏ quýt hay có đốm mờ, màu mỡ gà chứ không vàng ươm như quýt Trung Quốc. Quýt Trung Quốc thì có vẻ ngoài láng bóng và đẹp mắt.
Hình dáng: Quýt Việt thường nhỏ và các quả không đều nhau. Trong khi đó, những quả quýt Trung Quốc lại có hình dáng dẹt, kích thước đồng đều nhau và không bị dập nát dù phải trải qua quá trình vận chuyển.
Mùi vị: Thường thường, những quả quýt đường Việt Nam chỉ có vị thanh nhẹ, hơi chua chua và thơm tự nhiên. Tuy nhiên, nếu là quả quýt Trung Quốc thì lại ngọt hắc, vị rất đậm. Nếu ăn phải những quả quýt để lâu thì còn có vị hơi đắng. Bên cạnh đó, nếu các múi quýt bị chín nhũn, có mùi hắc, đôi khi bị mốc xanh thì không nên sử dụng.
Bóc vỏ quýt: Muốn kiểm tra đó là quýt Việt Nam hay Trung Quốc, bạn chỉ cần bóc thử là biết ngay. Bởi vì, những quả quýt Trung Quốc thường có lớp vỏ dày và phải trải qua suốt quá trình vận chuyển lâu dài nên bên trong hay bị "xọp" đi. Có những quả khi bóc ra ruột chỉ còn bằng ngón chân cái. Trong khi đó, những quả quýt Việt thì không thế, bên ngoài sao thì kích cỡ bên trong còn y nguyên vậy.
Vì vậy, khi chọn mua quýt, không nên chọn quả quýt da căng nhưng ít đàn hồi, khi cầm cảm thấy cứng, không mềm tay là quả còn non hoặc ít nước. Cũng không nên chọn quả quá to, căng mọng quá vì đây là những trái quýt bón nhiều đạm, không thơm và ít ngọt hơn. Thay vào đó, nên chọn quả quýt bóp mềm tay, có độ đàn hồi, không bị dập nát, cuống còn tươi, không bị rụng cuống".
Quýt đường đang là một trong những loại quả nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên về nguồn gốc của mặt hàng này cũng đang bị nhiều tiểu thương "mập mờ".
