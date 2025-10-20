Mới nhất
Món ăn từ loại thực phẩm được coi là bài thuốc kép hỗ trợ cho gan và đường huyết, mỡ máu hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ hai, 19:11 20/10/2025 | Ăn
GĐXH - Trong y học cổ truyền, mướp đắng thường được dùng nấu canh hoặc xào sơ để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan.

Mướp đắng (khổ qua) - 'bài thuốc kép' cho gan, giúp kiểm soát đường huyết và mỡ máu

Mướp đắng được xem là "bài thuốc kép" cho gan, vì vừa giúp kiểm soát đường huyết và mỡ máu, vừa ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan. Các hoạt chất trong mướp đắng hỗ trợ tăng độ nhạy insulin, giảm cholesterol, từ đó giảm áp lực cho gan. Đồng thời, các hợp chất đắng tự nhiên trong loại quả này còn kích thích gan hoạt động hiệu quả hơn và hỗ trợ phân giải mô mỡ tích tụ.

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 1.

Trong y học cổ truyền, mướp đắng thường được dùng nấu canh hoặc xào sơ để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan. Việc bổ sung mướp đắng vào chế độ ăn hàng ngày mang lại tác dụng tự nhiên trong kiểm soát gan nhiễm mỡ và duy trì chức năng gan khỏe mạnh.

Món ngon với mướp đắng

Mướp đắng kho

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 2.

Là một món chay thơm ngon, mướp đắng kho dù kết hợp với loại gia vị hay nguyên liệu nào cũng đều cho ra thành phẩm vô cùng xuất sắc, ăn cùng cơm nóng là ngon khỏi bàn.

Mướp đắng xào trứng

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 3.

Mướp đắng xào trứng dân dã, quen thuộc và là một món ăn nhanh - gọn - lẹ cho những ngày vội vã. Dù vậy, món ăn vẫn giữ được vị ngon và bắt cơm vô cùng.

Mướp đắng xào thịt bò

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 4.

Thêm phần dinh dưỡng cho món mướp đắng xào, thịt bò chính là một nguyên liệu tuyệt vời vừa bổ dưỡng, vừa ngọt thịt, khiến ai cũng phải thích món ăn này.

Mướp đắng kho thịt

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 5.

Bạn thích ăn thịt kho nhưng lại sợ ngán? Đừng lo, món mướp đắng kho thịt là sự kết hợp giữa vị đắng nhẹ của mướp và đậm đà của thịt chắc chắn sẽ khiến bạn phải đổi ý đó!

Mướp đắng nhồi đậu hũ kho chay

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 6.

Giúp bữa cơm chay thêm phần đặc sắc, mướp đắng nhồi đậu hũ kho chay sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn và cả gia đình đó!

Mướp đắng hấp trứng

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 7.

Thay vì xào với trứng, bạn có thể hấp trứng cùng với mướp đắng tạo thành một món hấp mới lạ mà lại rất thơm ngon và giàu dinh dưỡng.

Mướp đắng nhồi thịt kho

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 8.

Mướp đắng nhồi thịt kho sẽ giúp cho bữa cơm nhà bạn thêm đậm đà và cực hao cơm.

Khổ qua cà ớt

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 9.

Khổ qua cà ớt, cái tên nghe có vẻ thật lạ nhưng món ăn khi hoàn thành sẽ có hương vị thơm ngon, mới lạ mà ai nhìn thấy cũng phải thèm.

Canh mướp đắng cá thác lác

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 10.

Là một món canh quen thuộc trong những bữa cơm, canh mướp đắng cá thác lác hấp dẫn, ngọt và thanh mát chắc chắn sẽ khiến bữa ăn thêm ngon và bổ dưỡng đó.

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 11.Món ngon độc lạ từ tương đỗ, hỗ trợ cho người có bệnh tim mạch, đặc biệt tốt cho phụ nữ U50

GĐXH - Soflavone và vitamin K từ loại thực phẩm này giúp cải thiện quá trình hấp thụ canxi, tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Isoflavone có thể giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh.

Món ngon từ mướp đắng: Bài thuốc kép cho gan và kiểm soát đường huyết - Ảnh 12.Phần ngon nhất của con lợn, làm theo cách này đảm bảo ngon xuất sắc

GĐXH - Có nhiều cách chế biến món ngon với thịt má đào. Nhưng món thịt má đào nướng riềng sả được chị Thùy Linh (một mẹ đảm ở Hà Nội) chia sẻ khiến nhiều người thích thú.


Phương Nghi (t/h)
