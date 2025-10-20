Món ăn từ loại thực phẩm được coi là bài thuốc kép hỗ trợ cho gan và đường huyết, mỡ máu hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Trong y học cổ truyền, mướp đắng thường được dùng nấu canh hoặc xào sơ để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan.
Mướp đắng (khổ qua) - 'bài thuốc kép' cho gan, giúp kiểm soát đường huyết và mỡ máu
Mướp đắng được xem là "bài thuốc kép" cho gan, vì vừa giúp kiểm soát đường huyết và mỡ máu, vừa ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan. Các hoạt chất trong mướp đắng hỗ trợ tăng độ nhạy insulin, giảm cholesterol, từ đó giảm áp lực cho gan. Đồng thời, các hợp chất đắng tự nhiên trong loại quả này còn kích thích gan hoạt động hiệu quả hơn và hỗ trợ phân giải mô mỡ tích tụ.
Trong y học cổ truyền, mướp đắng thường được dùng nấu canh hoặc xào sơ để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gan. Việc bổ sung mướp đắng vào chế độ ăn hàng ngày mang lại tác dụng tự nhiên trong kiểm soát gan nhiễm mỡ và duy trì chức năng gan khỏe mạnh.
Món ngon với mướp đắng
Mướp đắng kho
Mướp đắng xào trứng
Mướp đắng xào thịt bò
Mướp đắng kho thịt
Mướp đắng nhồi đậu hũ kho chay
Mướp đắng hấp trứng
Mướp đắng nhồi thịt kho
Khổ qua cà ớt
Canh mướp đắng cá thác lác
