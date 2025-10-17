Lời dạy cổ nhân đừng xem nhẹ: Có tiền không đặt chân đến 3 nơi, hết tiền chớ nên gần gũi 2 hạng người

Hãy cùng tìm hiểu xem "ba nơi" và "hai hạng người" đó là gì, và tại sao cổ nhân lại cảnh báo khi có tiền và khi hết tiền lại cần phải tránh như vậy.

Có tiền không đặt chân đến ba nơi

Tiền bạc có thể mang lại sự giàu sang, giúp ta tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng có thể khiến người ta sa đọa và rước họa vào thân. Vì lẽ đó, người xưa đã căn dặn con cháu: Khi đã có tiền, có ba nơi tuyệt đối không được lui tới.

1. Nơi cờ bạc

Sòng bạc, hay còn gọi là nơi đỏ đen, từ cổ chí kim tuyệt đối không phải là nơi tốt đẹp. Rất nhiều kẻ nhà giàu đã vì cờ bạc mà tán gia bại sản, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Vì thế, dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nơi này cũng tuyệt đối không nên bước vào.

2. Nơi ăn chơi trác táng

Nhiều kẻ có tiền thích lối sống buông thả, xa hoa, hưởng thụ quá mức thường tụ tập để vung tiền, tiêu xài hoang phí. Nhiều người rất dễ bị dục vọng hấp dẫn, một khi có tiền trong tay để thỏa mãn nó thì họ cũng đánh mất lý trí của mình.

Nơi nuôi dưỡng thói trăng hoa dễ bước vào mà khi rời đi lại rất khó.Những nơi chốn đó rất dễ bào mòn ý chí và tinh lực của họ nếu ngày đêm sa đà sẽ dần mất đi ý nghĩa cuộc sống và đánh mất chính mình; gây tổn hại đến sức khỏe, tinh thần và có thể ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Ảnh minh họa

3. Nơi phát sinh những mối quan hệ "ngoài luồng"

Người xưa nói rằng: “Anh hùng khó bước qua ải mỹ nhân”. Tốt nhất đừng tạo ra hoàn cảnh để dễ phát sinh những mối quan hệ ngoài luồng.

Dù giàu có đến đâu, bạn cũng không nên mắc sai lầm trong phong cách sống, đặc biệt là người đã có gia đình, chớ nên tự chuốc lấy phiền phức về chuyện tình cảm nam nữ.

Khi đã có tiền, con người càng phải biết kiềm chế bản thân, nỗ lực tu dưỡng đạo đức để phẩm hạnh xứng đáng với tài sản của mình. Chỉ có như vậy, mới giữ được của cải và khiến tài sản tăng thêm.

Hết tiền chớ nên gần gũi hai hạng người

Khi con người rơi vào cảnh nghèo khó, đó chính là lúc gặp hoạn nạn, và cũng là lúc dễ dàng nhìn rõ bộ mặt thật của bạn bè và người thân xung quanh. Vào thời điểm này, ta có thể nghèo khó, nhưng ý chí tuyệt đối không được suy sụp, và cần nhớ kỹ không thân cận hai loại người sau.

1. Kẻ "bỏ đá xuống giếng" (kẻ hả hê trên nỗi đau của người khác)

Những kẻ này vui mừng trước tai họa của người khác, luôn giữ tâm lý xem kịch vui. Khi bạn giàu có, họ sẽ vây quanh, tôn kính bạn; nhưng khi bạn sa cơ lỡ vận, họ lại ước mong bạn thảm hại hơn, không những không giúp đỡ mà còn có thể trở thành kẻ tiếp tay cho tai họa của bạn.

Vì vậy, nếu trong lúc nghèo khó bạn nhận ra loại tiểu nhân này, khi bạn vực dậy được, dù họ có tìm đến cũng phải dứt khoát tránh xa, bởi bản chất họ chính là một mối họa.

2. Kẻ vô tình vô nghĩa, chỉ biết lợi mình

Khi bạn nghèo túng, thất bại, những người thường xuyên qua lại thân thiết sẽ tự động xa lánh bạn như tránh né tai ương. Họ không muốn rước họa vào thân.

Ảnh minh họa

Bạn nghèo, có thể phải vay mượn khắp nơi để mong vực dậy. Để tránh việc phải giúp đỡ bạn, họ sẽ tự động xa lánh. Loại người này chỉ có thể cùng bạn hưởng phúc, chứ không thể cùng bạn chia sẻ hoạn nạn.

Vì thế, nếu trong cuộc sống có những người như vậy, tốt nhất nên tránh xa, vừa khỏi bị người ta coi thường, lại vừa giữ được tôn nghiêm của chính mình.

"Có tiền không đặt chân đến ba nơi, hết tiền chớ nên gần gũi hai hạng người" - Câu ngạn ngữ này là kinh nghiệm quý báu mà người xưa đã đúc kết. Đó là lời khuyên răn chúng ta nên sống tốt cuộc đời mình, không đến những nơi ô uế, cũng không kết giao với những hạng người bất hảo. Nếu làm được hai điều này, ta có thể sống một cuộc đời an ổn.