Đặt cóc ngậm tiền bên trái hay phải trên bàn thờ Thần Tài để mang lại sự giàu có cho gia chủ
GĐXH - Để ông cóc mang lại nhiều điều tốt lành, tiền bạc và sự giàu có cho gia chủ, bạn cần đặt ông cóc ở đúng vị trí. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết tượng ông cóc đặt bên trái hay phải trên bàn thờ Thần Tài.
Ý nghĩa của ông cóc trên bàn thờ ông Địa
Cóc thần tài (Thiềm Thừ) là một linh vật phong thủy được biết đến với khả năng thu hút tài lộc và mang lại sự phú quý. Xuất phát từ sự tích Lưu Hải tiên ông câu cóc, tương truyền Lưu Hải vốn là đệ tử của Lã Động Tân, thường đi ngao du khắp nơi để hàng yêu phục ma.
Trong khi đó, Kim Thiềm là một con yêu quái chuyên quấy phá và làm hại người dân nên Lưu Hải đã hàng phục Kim Thiềm. Khi giao tranh, Kim Thiềm bị thương gãy mất một chân, chỉ còn 3 chân nên có tên gọi cóc 3 chân là vậy.
Kim Thiềm sau đó đi theo Lưu Hải tu luyện làm việc phúc, gặp những người khó khăn sẽ nhả tiền vàng để giúp đỡ. Do đó, trong văn hóa dân gian có một bức tranh phổ biến có tên "Lưu Hải hí Kim Thiềm", vẽ tiên ông Lưu Hải cầm xâu tiền và có một con cóc ba chân đi theo.
Theo quan niệm dân gian, Kim Thiềm thường xuất hiện vào đêm trăng tròn. Nơi nào có cóc ngậm tiền xuất hiện thì gia chủ sẽ có cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý. Do đó, cóc ngậm tiền thường được đặt trong nhà, đặc biệt là trên bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa với nhiều ý nghĩa như:
Kích hoạt thiên khí và gia tăng khả năng chiêu tài hút lộc cũng như hiệu quả phong thủy của ban thờ. Cóc ngậm tiền giúp cho việc làm ăn, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, thịnh vượng, tài lộc dồi dào.
Cóc ngậm tiền cũng được xem là biểu tượng của may mắn, giúp cầu công danh, học hành thi cử đạt kết quả tốt hơn.
Hơn nữa, cóc ngậm tiền có mắt, khi được khai quang điểm nhãn và đặt ở bàn thờ Ông Địa Thần Tài sẽ giúp bảo vệ chủ nhân và giúp xua đuổi vận rủi, trấn áp điềm xấu. Đồng thời mang lại năng lượng phong thủy tích cực cho gia đình, giúp cuộc sống bình an, sung túc, hạnh phúc.
Ông cóc đặt bên trái hay phải?
Thông thường, cóc ngậm tiền được đặt ở bên trái của bàn thờ, ngang bằng với vị trí đặt lọ hoa. Ngoài ra, có thể đặt cóc ngậm tiền trước bát nhang.
Người ta quan niệm rằng, khi đặt ông Thiềm Thừ trên bàn thờ Thần Tài thì xoay mặt cóc ngậm tiền ra ngoài vào ban ngày và xoay vào trong nhà vào ban đêm. Trên thực tế, quan niệm này chỉ đúng một phần. Cóc ngậm tiền có hai loại khác nhau và mỗi loại có cách sử dụng riêng:
Cóc ngậm tiền có đồng xu ở miệng: Được gọi là Kim Thiềm Thừ, đồng xu ở miệng cóc thể hiện ý nghĩa của của cải và tài lộc. Khi đặt loại cóc này trong nhà, bạn nên đặt ở vị trí cố định và xoay mặt cóc hướng vào trong nhà hoặc hướng vào bát hương để cóc mang lại tài lộc, may mắn, của cải cho gia chủ.
Cóc ngậm tiền không có đồng xu ở miệng: Loại cóc này không có đồng xu ở miệng mà thay vào đó có hai xâu tiền ở hai bên hông. Khi sử dụng loại cóc này, bạn có thể xoay mặt cóc ra ngoài vào ban ngày để thu hút tài lộc và xoay mặt cóc vào trong nhà vào ban đêm để mang lại may mắn cho gia chủ.
Ngoài bàn thờ Thần Tài, cóc ngậm tiền có thể được đặt ở nhiều vị trí khác để thu hút tài lộc: Đối diện cửa chính, mặt cóc hướng vào trong nhà: Điều này tượng trưng cho cóc "nhảy" vào nhà mang theo tài lộc và của cải.
Hướng Đông Nam: Đặt cóc ngậm tiền theo hướng Đông Nam, hướng của tài lộc và sự thịnh vượng, có thể giúp gia chủ thăng tiến và phát triển ổn định.
Hướng Tây Bắc: Đặt cóc ngậm tiền theo hướng Tây Bắc, hướng của quý nhân, có thể giúp công việc và cuộc sống gặp nhiều thuận lợi và nhận được sự hỗ trợ từ người khác.
Trong tủ hoặc dưới gầm bàn, mặt cóc hướng vào trong nhà: Đặt cóc ngậm tiền ở những nơi này có thể giúp gia chủ chiêu tài hút lộc, mang lại may mắn, thành công cho gia chủ.
Có thể đặt cóc ngậm tiền ở phòng khách, nhưng cần cẩn trọng để tránh va đập, rơi vỡ, mang đến vận xui cho các thành viên trong gia đình.
Cóc ngậm tiền có thể đặt ở văn phòng, bàn làm việc, quầy thu ngân, cửa hàng,.... để cuộc sống và công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ - 9 phút trước
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.
Ở ban công đặt những thứ này càng dễ hao tài mất của, nhưng nhiều gia đình vẫn mắc phảiỞ - 2 giờ trước
GĐXH – Ban công được coi là khí khẩu của ngôi nhà. Tuy nhiên, nhiều gia đình mắc phải những sai lầm phong thủy khiến tài lộc bị cản trở. Tìm hiểu ngay những điều cần tránh để bảo vệ tài chính và sức khỏe gia đình bạn.
Loài cây hóa giải sát khí trong văn phòng làm việc, giảm stress hiệu quảỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Phòng làm việc đôi khi mang lại cảm giác bức bối, bí bách. Cây cối giúp hóa giải sát khí trong phòng làm việc đồng thời giảm stress hiệu quả.
Mẹ Trung úy Quang trong 'Mưa đỏ' ngoài đời có cơ ngơi 4 tầng cực xinhỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Nhìn vào căn biệt thự 4 tầng rợp bóng cây mà ai cũng xuýt xoa.
Lỗi phong thủy khi mua nhà đất khiến sức khỏe, tiền tài bị sa sútỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia chủ không chú ý đến lỗi phong thủy khi mua nhà đất khiến sức khỏe, tiền tài bị sa sút. Đó là những lỗi nào, cùng bài viết sau điểm danh chi tiết.
Phong thủy phòng ngủ cho trẻ em theo mệnh tuổi giúp bé, ngoan, khỏe mạnhỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Cũng giống như người lớn, trẻ em cũng mang trong mình tuổi và mệnh khác nhau. Sắp xếp phong thủy phòng ngủ hợp với bé phần nào giúp bé, ngoan, khỏe mạnh và gặp nhiều điều may mắn khác.
Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Cây phong thủy đặt tại các vị trí phù hợp trong nhà có thể mang lại nhiều lợi ích. Liệu phòng ngủ có phải nơi thích hợp để đặt cây phong thủy không? Hãy đọc bài viết sau.
BTV Khánh Trang VTV vừa trở lại Bản tin Thời sự 19h sau hơn 1 tháng vắng bóng sống trong căn nhà không thể thiếu sắc hoaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đối với BTV Khánh Trang, hoa là một phần không thể thiếu trong căn nhà của mình.
Cách để có một căn bếp vừa sang vừa 'hốt lộc về nhà' bạn nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng bếp thường được xem như là trái tim của ngôi nhà, là nơi giữ lửa cho mỗi gia đình. Mặc dù vậy, không phải ai cũng nắm được hết đâu là lựa chọn tốt nhất về phong thủy cho căn bếp của gia đình mình.
Loại pháp khí phong thủy tài lộc nên có trong phòng kháchỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy phòng khách là một trong những yếu tố đầu tiên cần được quan tâm trong ngôi nhà của bạn. Vậy phòng khách nhà bạn đã có loại pháp khí tài lộc nào, hãy tham khảo bài viết sau.
Loại cây mang âm khí và xui xẻo bạn cần biết để tránh rước họaỞ
GĐXH - Theo phong thủy, có những loài cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà, không vì vẻ ngoài xấu xí, mà vì chúng mang trên mình năng lượng âm, tính kết nối với cõi vô hình, từng được sử dụng trong nghĩa trang, trấn yểm, hoặc gắn với sự chia ly, đau buồn.