Đặt cóc ngậm tiền bên trái hay phải trên bàn thờ Thần Tài để mang lại sự giàu có cho gia chủ

Ý nghĩa của ông cóc trên bàn thờ ông Địa

Cóc thần tài (Thiềm Thừ) là một linh vật phong thủy được biết đến với khả năng thu hút tài lộc và mang lại sự phú quý. Xuất phát từ sự tích Lưu Hải tiên ông câu cóc, tương truyền Lưu Hải vốn là đệ tử của Lã Động Tân, thường đi ngao du khắp nơi để hàng yêu phục ma.

Trong khi đó, Kim Thiềm là một con yêu quái chuyên quấy phá và làm hại người dân nên Lưu Hải đã hàng phục Kim Thiềm. Khi giao tranh, Kim Thiềm bị thương gãy mất một chân, chỉ còn 3 chân nên có tên gọi cóc 3 chân là vậy.

Kim Thiềm sau đó đi theo Lưu Hải tu luyện làm việc phúc, gặp những người khó khăn sẽ nhả tiền vàng để giúp đỡ. Do đó, trong văn hóa dân gian có một bức tranh phổ biến có tên "Lưu Hải hí Kim Thiềm", vẽ tiên ông Lưu Hải cầm xâu tiền và có một con cóc ba chân đi theo.

Theo quan niệm dân gian, Kim Thiềm thường xuất hiện vào đêm trăng tròn. Nơi nào có cóc ngậm tiền xuất hiện thì gia chủ sẽ có cuộc sống sung túc, giàu sang phú quý. Do đó, cóc ngậm tiền thường được đặt trong nhà, đặc biệt là trên bàn thờ Thần Tài - Thổ Địa với nhiều ý nghĩa như:

Kích hoạt thiên khí và gia tăng khả năng chiêu tài hút lộc cũng như hiệu quả phong thủy của ban thờ. Cóc ngậm tiền giúp cho việc làm ăn, kinh doanh buôn bán được thuận lợi, thịnh vượng, tài lộc dồi dào.

Cóc ngậm tiền cũng được xem là biểu tượng của may mắn, giúp cầu công danh, học hành thi cử đạt kết quả tốt hơn.

Hơn nữa, cóc ngậm tiền có mắt, khi được khai quang điểm nhãn và đặt ở bàn thờ Ông Địa Thần Tài sẽ giúp bảo vệ chủ nhân và giúp xua đuổi vận rủi, trấn áp điềm xấu. Đồng thời mang lại năng lượng phong thủy tích cực cho gia đình, giúp cuộc sống bình an, sung túc, hạnh phúc.

Ông cóc đặt bên trái hay phải?

Thông thường, cóc ngậm tiền được đặt ở bên trái của bàn thờ, ngang bằng với vị trí đặt lọ hoa. Ngoài ra, có thể đặt cóc ngậm tiền trước bát nhang.

Người ta quan niệm rằng, khi đặt ông Thiềm Thừ trên bàn thờ Thần Tài thì xoay mặt cóc ngậm tiền ra ngoài vào ban ngày và xoay vào trong nhà vào ban đêm. Trên thực tế, quan niệm này chỉ đúng một phần. Cóc ngậm tiền có hai loại khác nhau và mỗi loại có cách sử dụng riêng:

Cóc ngậm tiền có đồng xu ở miệng: Được gọi là Kim Thiềm Thừ, đồng xu ở miệng cóc thể hiện ý nghĩa của của cải và tài lộc. Khi đặt loại cóc này trong nhà, bạn nên đặt ở vị trí cố định và xoay mặt cóc hướng vào trong nhà hoặc hướng vào bát hương để cóc mang lại tài lộc, may mắn, của cải cho gia chủ.

Cóc ngậm tiền không có đồng xu ở miệng: Loại cóc này không có đồng xu ở miệng mà thay vào đó có hai xâu tiền ở hai bên hông. Khi sử dụng loại cóc này, bạn có thể xoay mặt cóc ra ngoài vào ban ngày để thu hút tài lộc và xoay mặt cóc vào trong nhà vào ban đêm để mang lại may mắn cho gia chủ.

Ngoài bàn thờ Thần Tài, cóc ngậm tiền có thể được đặt ở nhiều vị trí khác để thu hút tài lộc: Đối diện cửa chính, mặt cóc hướng vào trong nhà: Điều này tượng trưng cho cóc "nhảy" vào nhà mang theo tài lộc và của cải.

Hướng Đông Nam: Đặt cóc ngậm tiền theo hướng Đông Nam, hướng của tài lộc và sự thịnh vượng, có thể giúp gia chủ thăng tiến và phát triển ổn định.

Hướng Tây Bắc: Đặt cóc ngậm tiền theo hướng Tây Bắc, hướng của quý nhân, có thể giúp công việc và cuộc sống gặp nhiều thuận lợi và nhận được sự hỗ trợ từ người khác.

Trong tủ hoặc dưới gầm bàn, mặt cóc hướng vào trong nhà: Đặt cóc ngậm tiền ở những nơi này có thể giúp gia chủ chiêu tài hút lộc, mang lại may mắn, thành công cho gia chủ.

Có thể đặt cóc ngậm tiền ở phòng khách, nhưng cần cẩn trọng để tránh va đập, rơi vỡ, mang đến vận xui cho các thành viên trong gia đình.

Cóc ngậm tiền có thể đặt ở văn phòng, bàn làm việc, quầy thu ngân, cửa hàng,.... để cuộc sống và công việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.