Lương Thế Thành thay đổi thế nào sau vai 'người chồng đáng ghét nhất màn ảnh'?
Sau vai Hoàng Dũng trong phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc", Lương Thế Thành trở lại màn ảnh rộng với hình ảnh hoàn toàn khác ở "Mesdames Thanh Sắc".
Nếu Bóng ma hạnh phúc là cuộc thử nghiệm với những góc khuất của con người hiện đại thì Mesdames Thanh Sắc lại mở ra một không gian hoàn toàn khác cho Lương Thế Thành . Ở dự án này, anh đảm nhận vai nam chính Bá Dũng.
Tại sự kiện ra mắt phim, nam diễn viên cho biết anh bị thu hút bởi chiều sâu tâm lý của nhân vật và xem đây là cơ hội để thể hiện một màu sắc diễn xuất khác.
Theo chia sẻ của ê-kíp, Mesdames Thanh Sắc không phải là bộ phim đơn thuần kể về nhan sắc hay sự hào nhoáng của giới thượng lưu Sài Gòn xưa mà là câu chuyện về những số phận, những bi kịch và khát vọng phía sau vẻ ngoài lộng lẫy.
Sau hiệu ứng mạnh mẽ từ Hoàng Dũng trong Bóng ma hạnh phúc, việc lựa chọn một vai diễn giàu chiều sâu tâm lý trong Mesdames Thanh Sắc cho thấy Lương Thế Thành đang có những tính toán rõ ràng cho chặng đường tiếp theo. Anh không còn tìm kiếm những vai diễn dễ tạo thiện cảm mà hướng đến những nhân vật có nhiều lớp cảm xúc hơn.
Nếu nhìn từ góc độ điện ảnh, Bá Dũng có thể xem là một trong những nhân vật nam thú vị nhất của Mesdames Thanh Sắc . Anh không hoàn toàn là người tốt, cũng không hẳn là phản diện, mà là một con người liên tục bị đẩy vào những lựa chọn đầy mâu thuẫn.
Trong cấu trúc câu chuyện, Bá Dũng giữ vị trí đặc biệt khi trở thành điểm giao cắt giữa hai thế giới phụ nữ đối lập. Một bên là Madame Sắc - người vợ quyền lực, giàu tham vọng và sở hữu vị thế đáng nể trong xã hội. Bên còn lại là Cầm Thanh - đệ nhất vũ nữ trẻ đẹp, quyến rũ và đại diện cho những cảm xúc bản năng mà Bá Dũng khó có thể chối bỏ.
Chính sự tồn tại của hai người phụ nữ này đã biến Bá Dũng thành một nhân vật luôn ở trong trạng thái căng thẳng nội tâm.
Điều đáng chú ý là xung đột của nhân vật không đến từ những cuộc đối đầu trực diện mà chủ yếu diễn ra bên trong tâm trí. Bá Dũng là người nắm quyền lực, quen kiểm soát người khác và hiểu rõ luật chơi của xã hội Sài Gòn hoa lệ.
Thế nhưng khi bước vào những mối quan hệ tình cảm, anh lại dần đánh mất khả năng kiểm soát ấy. Càng cố gắng duy trì sự cân bằng giữa nghĩa vụ, quyền lực và ham muốn cá nhân, nhân vật càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của những lựa chọn khó khăn.
Chia sẻ về vai diễn, Lương Thế Thành cho rằng Bá Dũng là một nhân vật ít thoại nhưng nhiều đấu tranh tâm lý. Đối với nam diễn viên, đây được xem là cơ hội để anh phát huy thế mạnh diễn xuất tiết chế vốn đã được khẳng định qua nhiều năm làm nghề.
Sau thành công của những vai diễn giàu tính xung đột như trong Bóng ma hạnh phúc, việc tiếp tục thử sức với một nhân vật nội tâm như Bá Dũng cho thấy nam diễn viên đang hướng đến những dạng vai có chiều sâu tâm lý nhiều hơn.
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