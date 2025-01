Lý do một người đẹp Việt sống chung với đại gia hơn 26 tuổi suốt 10 năm giờ mới đăng ký kết hôn

Phan Như Thảo từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008 và là đại diện Việt Nam tại Asia’s next top model 2013. Cô từng góp mặt trong một số phim như: Số phận bị đánh cắp, Sắc đẹp và danh vọng…

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình chênh lệch 26 tuổi giữa Phan Như Thảo và đại gia Đức An từng gây chú ý cho công chúng. Bởi lẽ, đại gia Đức An từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với nhiều ồn ào.

Năm 2015, Phan Như Thảo và đại gia Đức An tổ chức lễ đính hôn tại tư gia rồi về chung một nhà. Từ đó, người đẹp cũng rời xa showbiz để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình cũng như công việc kinh doanh. 1 năm sau, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng cho chồng đại gia.

Cô được chồng sang tên toàn bộ tài sản và hiện tại, Phan Như Thảo đang thay chồng quản lý công ty. Cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng viên mãn. Người đẹp từng chia sẻ rằng, niềm hạnh phúc của đại gia Đức An hiện tại là đưa đón con đi học, ở nhà chơi với con và trân trọng từng giây phút bên vợ con.

Phan Như Thảo và đại gia Đức An vừa đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp sau 10 năm bên nhau.

Cặp đôi đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.

Dù vậy thì sau 10 năm bên nhau mới đây, Phan Như Thảo và đại gia Đức An mới chính thức đăng ký kết hôn. Nói về lý do, người đẹp chia sẻ trên tờ Vietnamnet: “Sau 10 năm, anh An nghĩ nên chung một nhà chính thức trên giấy tờ, về chung hộ khẩu nên cả hai đi đăng ký kết hôn".

"Ngày đăng ký kết hôn, hai người làm nhanh để khỏi đổi ý. Chúng tôi chạy nhanh lên nhận giấy tờ kết hôn và chụp một tấm ảnh kỷ niệm mà cả hai không chuẩn bị quần áo, tóc tai cho chỉnh tề", Phan Như Thảo nói thêm.

Con gái của cặp đôi còn đòi làm phù dâu cho mẹ ở đám cưới. Người đẹp cũng khẳng định, chồng tin tưởng tuyệt đối khi giao hết tài sản cho cô đứng tên.

Theo lời Phan Như Thảo thì suốt 10 năm qua, năm nào chồng cũng đòi tổ chức đám cưới nhưng vì bận công việc nên chưa thể thực hiện được.