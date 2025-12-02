Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng
Với 2 nguyên liệu quen thuộc bạn chỉ cần ướp thêm cùng vài gia vị và đem hấp thế là có một món ăn mà chỉ cần ngửi thoáng qua hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác!
Trời lạnh, bạn nên lưu lại vài công thức nấu món hấp. Không chỉ dễ làm, món hấp còn mềm và ngon, lành mạnh hơn món xào, nướng. Món hấp còn ngon hơn khi kết hợp với một số nguyên liệu theo mùa, chẳng hạn như món ăn hôm nay, khá ngon.
Sườn heo và hạt dẻ là sự kết hợp hoàn hảo cho món hấp hôm nay. Hạt dẻ chắc chắn là nguyên liệu không thể thiếu trong mùa thu đông, được mệnh danh là quả đầu mùa thu đông, ngọt thanh, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Hấp sườn heo và nêm đậu đen lên men, vị ngọt của sườn sẽ được tăng cường bởi hương thơm của loại nguyên liệu này, càng thêm hấp dẫn. Đây là sự kết hợp bạn nhất định không nên bỏ lỡ. Món ăn với phần gia vị ướp là nước sốt đậu đen đậm đà, ngọt thanh, chỉ riêng hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác của bạn. Xem hướng dẫn chi tiết bên dưới để biết công thức nhé:
Nguyên liệu làm món sườn heo hấp hạt dẻ sốt đậu đen
3 dẻ sườn (khoảng 400g), 400g hạt dẻ đã bóc vỏ, một nắm nhỏ đậu đen lên men, hành lá thái nhỏ, 2 thìa canh nước tương, 3-4 tép tỏi (tùy khẩu vị), dầu ăn, 1.5 thìa canh bột bắp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.
Cách làm món sườn heo hấp hạt dẻ sốt đậu đen
Bước 1: Đầu tiên để làm món ăn nà bạn cần chuẩn bị sốt đậu đen. Cho một nắm nhỏ đậu đen lên men đã băn nhỏ (có thể thay thế bằng tương đậu nành nếu bạn thích) vào chiếc bát. Sau đó đập dập tỏi, băm nhỏ và cho vào cùng đậu đen lên men. Đặt chảo lên bếp, sau đó đun nóng cùng chút dầu ăn. Tiếp theo bạn đổ dầu đã được đun nóng vào bát đựng đậu đen lên men và tỏi băm để kích thích mùi thơm. Sau đó bạn cho 2 thìa canh nước tương vào, khuấy đều.
Bước 2: Sườn heo rửa sạch sau đó chặt thành các khúc nhỏ. Cho sườn vào chậu nước sạch, ngâm khoảng để loại bỏ máu thừa và giảm mùi hôi. Trong quá trình ngâm, bạn nên thay nước 2 lần để giúp sườn đạt được thành phẩm tốt nhất. Sau khi ngâm, dùng khăn giấy thấm khô sườn. Tiếp đó cho sườn vào âu, thêm phần sốt đậu đen lên men đã pha vào, rắc thêm bột bắp cùng tinh chất cốt gà rồi đeo găng tay thực phẩm và trộn đều. Sau khi các nguyên liệu hòa quyện, bạn để ướp sườn trong khoảng 1 phút.
Bước 3: Tiếp theo hãy chuẩn bị 1 chiếc đĩa sâu lòng rồi cho hạt dẻ vào, dàn đều ra. Sau đó, xếp sườn heo đã ướp cùng đậu đen lên men và tỏi băm ở bước trước lên trên, sẵn sàng để hấp. Sau đó bạn cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa nguyên liệu lên xửng và đậy nắp lại. Bật bếp ở mức lửa lớn và bắt đầu hấp. Khi thấy hơi nước bốc lên nắp nồi, hãy bắt đầu tính thời gian. Sau 20 phút là bạn có thể tắt bếp và lấy đĩa sườn hấp hạt dẻ sốt đậu đen ra khỏi nồi hấp. Rắc hành lá thái nhỏ để tạo hương vị và màu sắc, là món ăn đã sẵn sàng.
Thành phẩm món sườn heo hấp hạt dẻ sốt đậu đen
Sau khi được hấp chín, món ăn dậy mùi thơm của các nguyên liệu gia vị. Khi vừa mở nắp nồi ra, bạn sẽ không cưỡng lại được hương thơm của đậu đen lên men quyện với hương tỏi. Sườn heo mềm ngon đậm đà thấm gia vị và thơm ngon, hạt dẻ ngọt bùi càng khiến món ăn trở nên rất ngon miệng.
Lưu ý:
Nên băm nhỏ đậu đen lên men rồi xào với tỏi băm trong dầu nóng để tăng thêm hương vị. Vì đậu đen lên men khá mặn nên không cần thêm muối vào món ăn này.
Sau khi rửa sạch sườn, nhớ lau khô bề mặt sườn bằng khăn bếp. Việc này sẽ giúp nước sốt thấm đều và không bị chảy ra khi cho tinh bột vào.
Nên hấp sườn lâu hơn một chút, ít nhất mười lăm phút. Nếu thời gian quá ngắn, hạt dẻ sẽ không chín đều. Sau mười lăm phút, hạt dẻ sẽ có kết cấu hoàn hảo, mềm, ngọt và mọng nước. Sườn cũng sẽ có chất lượng rất tốt.
