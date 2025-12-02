Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng

Thứ ba, 06:12 02/12/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Với 2 nguyên liệu quen thuộc bạn chỉ cần ướp thêm cùng vài gia vị và đem hấp thế là có một món ăn mà chỉ cần ngửi thoáng qua hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác!

Trời lạnh, bạn nên lưu lại vài công thức nấu món hấp. Không chỉ dễ làm, món hấp còn mềm và ngon, lành mạnh hơn món xào, nướng. Món hấp còn ngon hơn khi kết hợp với một số nguyên liệu theo mùa, chẳng hạn như món ăn hôm nay, khá ngon.

Sườn heo và hạt dẻ là sự kết hợp hoàn hảo cho món hấp hôm nay. Hạt dẻ chắc chắn là nguyên liệu không thể thiếu trong mùa thu đông, được mệnh danh là quả đầu mùa thu đông, ngọt thanh, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Hấp sườn heo và nêm đậu đen lên men, vị ngọt của sườn sẽ được tăng cường bởi hương thơm của loại nguyên liệu này, càng thêm hấp dẫn. Đây là sự kết hợp bạn nhất định không nên bỏ lỡ. Món ăn với phần gia vị ướp là nước sốt đậu đen đậm đà, ngọt thanh, chỉ riêng hương thơm thôi cũng đủ kích thích vị giác của bạn. Xem hướng dẫn chi tiết bên dưới để biết công thức nhé:

Nguyên liệu làm món sườn heo hấp hạt dẻ sốt đậu đen

3 dẻ sườn (khoảng 400g), 400g hạt dẻ đã bóc vỏ, một nắm nhỏ đậu đen lên men, hành lá thái nhỏ, 2 thìa canh nước tương, 3-4 tép tỏi (tùy khẩu vị), dầu ăn, 1.5 thìa canh bột bắp, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món sườn heo hấp hạt dẻ sốt đậu đen

Bước 1: Đầu tiên để làm món ăn nà bạn cần chuẩn bị sốt đậu đen. Cho một nắm nhỏ đậu đen lên men đã băn nhỏ (có thể thay thế bằng tương đậu nành nếu bạn thích) vào chiếc bát. Sau đó đập dập tỏi, băm nhỏ và cho vào cùng đậu đen lên men. Đặt chảo lên bếp, sau đó đun nóng cùng chút dầu ăn. Tiếp theo bạn đổ dầu đã được đun nóng vào bát đựng đậu đen lên men và tỏi băm để kích thích mùi thơm. Sau đó bạn cho 2 thìa canh nước tương vào, khuấy đều.

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng- Ảnh 1.
Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng- Ảnh 2.

Bước 2: Sườn heo rửa sạch sau đó chặt thành các khúc nhỏ. Cho sườn vào chậu nước sạch, ngâm khoảng để loại bỏ máu thừa và giảm mùi hôi. Trong quá trình ngâm, bạn nên thay nước 2 lần để giúp sườn đạt được thành phẩm tốt nhất. Sau khi ngâm, dùng khăn giấy thấm khô sườn. Tiếp đó cho sườn vào âu, thêm phần sốt đậu đen lên men đã pha vào, rắc thêm bột bắp cùng tinh chất cốt gà rồi đeo găng tay thực phẩm và trộn đều. Sau khi các nguyên liệu hòa quyện, bạn để ướp sườn trong khoảng 1 phút. 

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng- Ảnh 3.

Bước 3: Tiếp theo hãy chuẩn bị 1 chiếc đĩa sâu lòng rồi cho hạt dẻ vào, dàn đều ra. Sau đó, xếp sườn heo đã ướp cùng đậu đen lên men và tỏi băm ở bước trước lên trên, sẵn sàng để hấp. Sau đó bạn cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa nguyên liệu lên xửng và đậy nắp lại. Bật bếp ở mức lửa lớn và bắt đầu hấp. Khi thấy hơi nước bốc lên nắp nồi, hãy bắt đầu tính thời gian. Sau 20 phút là bạn có thể tắt bếp và lấy đĩa sườn hấp hạt dẻ sốt đậu đen ra khỏi nồi hấp. Rắc hành lá thái nhỏ để tạo hương vị và màu sắc, là món ăn đã sẵn sàng. 

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng- Ảnh 4.
Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng- Ảnh 5.
Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng- Ảnh 6.

Thành phẩm món sườn heo hấp hạt dẻ sốt đậu đen

Sau khi được hấp chín, món ăn dậy mùi thơm của các nguyên liệu gia vị. Khi vừa mở nắp nồi ra, bạn sẽ không cưỡng lại được hương thơm của đậu đen lên men quyện với hương tỏi. Sườn heo mềm ngon đậm đà thấm gia vị và thơm ngon, hạt dẻ ngọt bùi càng khiến món ăn trở nên rất ngon miệng.

Món hấp này làm nhanh chỉ với 2 nguyên liệu rồi ướp và hấp trong 15 phút mà thơm đậm đà, ngon khó cưỡng- Ảnh 7.

Lưu ý:

Nên băm nhỏ đậu đen lên men rồi xào với tỏi băm trong dầu nóng để tăng thêm hương vị. Vì đậu đen lên men khá mặn nên không cần thêm muối vào món ăn này.

Sau khi rửa sạch sườn, nhớ lau khô bề mặt sườn bằng khăn bếp. Việc này sẽ giúp nước sốt thấm đều và không bị chảy ra khi cho tinh bột vào.

Nên hấp sườn lâu hơn một chút, ít nhất mười lăm phút. Nếu thời gian quá ngắn, hạt dẻ sẽ không chín đều. Sau mười lăm phút, hạt dẻ sẽ có kết cấu hoàn hảo, mềm, ngọt và mọng nước. Sườn cũng sẽ có chất lượng rất tốt.

MỜI ĐỌC THÊM:

Từ nay mỗi khi ăn phở, kể cả phụ nữ cũng muốn gọi ăn thêm nhiều hành láTừ nay mỗi khi ăn phở, kể cả phụ nữ cũng muốn gọi ăn thêm nhiều hành lá

GĐXH - Hành lá - một loại rau gia vị nam giới thích ăn nhưng phụ nữ và trẻ nhỏ thường ngó lơ, không ngờ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là giúp ngừa nguy cơ ung thư.

6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ6 đồ ăn, thức uống không ăn cùng trứng gà bạn cần ghi nhớ kỹ

GĐXH - Trứng gà là một thực phẩm phổ biến và giàu dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ protein, vitamin A, D, B12 cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Quán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượpQuán phở 20k/bát ngon, bổ, rẻ hy hữu ở Hà Nội, khách ra vào nườm nượp

GĐXH – Quán phở 20k/bát đặc biệt này đã trở nên thân quen đối với cả dãy phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng cũ), Hà Nội, quen thuộc với người dân các làng Mai Động, Hoàng Mai quanh đó, cũng là nơi ăn tối chuẩn ngon, bổ, rẻ cho cánh xe ôm, sinh viên và khách qua đường.

6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông6 món canh ngon giúp giảm béo, ăn thay cơm tối mà không bị đói, rất tốt cho mùa đông

GĐXH - Thời tiết se lạnh, ăn một bát canh nóng để làm ấm cơ thể sẽ là sự lựa chọn rất hợp lý. Tuy nhiên bạn, nếu bạn đang bị thừa cân, bạn có thể ăn các món canh đủ chất dinh dưỡng, giúp giảm cân dưới đây thay cho bữa tối.

Huệ Lan - Ảnh: Sohu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

Món ngon ngày lạnh: Thêm vài quả 'đen sì' này vào món ăn càng thơm ngon, giúp dưỡng gan, tăng chiều cao

Ăn - 11 giờ trước

GĐXH – Không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc, loại quả “đen sì” này còn nổi tiếng với công dụng dưỡng gan, tốt cho xương và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Làm các món ngon ngày lạnh, bạn chỉ thêm vài quả vào càng tăng thêm độ thơm ngon.

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giác

Ăn - 17 giờ trước

Dù áp chảo, xào, luộc, chiên giòn, nấu lẩu hay hầm lâu, phần thịt heo này vẫn giữ được độ mềm và ngọt, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em răng yếu.

Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếp

Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếp

Ăn - 1 ngày trước

Mùa lạnh chỉ cần một đĩa bánh củ cải trắng chiên vàng ruộm, ăn giòn ngoài mềm trong là thấy ấm bụng, lại tốt cho tiêu hóa cả nhà.

Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngon

Ăn - 1 ngày trước

Đuôi bò hầm tiêu xanh là món ăn có độ mềm thơm của thịt, vị cay ấm lan tỏa của tiêu xanh và phần nước sốt sánh đặc, đậm đà.

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Ăn - 1 ngày trước

Cá trắm kho nghệ là món ăn đầy hấp dẫn bởi vị béo của cá hòa quyện với vị thơm của nghệ tươi tạo thành món ăn hấp dẫn, khó cưỡng.

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thực phẩm sẽ hỗ trợ hạn chế quá trình phát triển của sỏi thận, đồng thời cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ hòa tan, ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Ăn - 2 ngày trước

Loại cá với cái tên lạ và hương vị thơm ngon, dù có kích thước bé nhưng lại có hương vị thơm ngon, mang đậm đà hương vị miền sông nước luôn được lòng du khách.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.

Xem nhiều

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn
Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top