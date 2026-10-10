Mách bạn những đồ vật cấm kỵ trong phòng ngủ không nên vi phạm

Đồ điện

Theo VOV, đây là một trong những đồ vật cấm kỵ để trong phòng ngủ. Bất cứ đồ điện gì cũng đều nên để xa giường ngủ. Có những đồ điện, tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi thường. Chẳng hạn như đài radio, sạc điện thoại, đèn diệt côn trùng.

Nếu thực sự cần thiết, tốt nhất nên để ở góc tường cách xa giường ngủ. Ổ cắm phải cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ sẽ rất lớn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dao, kiếm

Đây cũng là một trong những đồ vật cấm kỵ để trong phòng ngủ. Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống, thậm chí để thỏa ý thích họ còn bày chúng trong phòng ngủ để "tiện ngắm".

Đây cũng là một trong những đồ vật cấm kỵ để trong phòng ngủ.

Tuy nhiên, theo phong thủy đó là những thứ đại kỵ trong phòng ngủ vì sát khí rất nặng, dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương... vì vô ý đụng vào.

Di vật, cổ vật

Chúng ta biết rằng, di vật hay cổ vật là những đồ vật quý báu và có giá trị. Do vậy, ai cũng muốn trưng bày, cất giữ ở chốn riêng tư. Lúc này, phòng ngủ dường như là một lựa chọn thích hợp nhưng thực tế, điều đó khiến tâm trí gia chủ bất an, hay mơ kỳ quái và mất tinh thần làm việc...

Giày

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, lý do chính tại sao mọi người tháo giày trước khi vào nhà là vệ sinh. Giày của bạn đi vào phòng ngủ mang rất nhiều vi khuẩn và bụi bẩn khiến thảm bẩn. Tuy nhiên, nhiều nhà không có giá để giày bên ngoài nên để chúng bên trong và đôi khi là cả trong phòng ngủ. Điều tốt nhất bạn nên làm là cởi giày ra khỏi cửa và mang chúng đến nơi cất giữ.

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng nên gia chủ phải lưu ý khi bố trí, sắp xếp cho hợp lý.

Tránh đặt giày của bạn ở bất cứ đâu gần giường ngủ. Đây là một không gian cần giữ cho sạch sẽ, không có vi trùng và mùi hôi. Nếu bạn không thể quen với việc cởi giày ở nhà, ít nhất hãy áp dụng quy tắc này cho phòng ngủ.

Đồ ăn nhẹ

Nếu để đồ ăn nhẹ có trong phòng ngủ, bạn sẽ ăn thường xuyên hơn là cất trong bếp. Thói quen này rất mất vệ sinh vì tất cả các mảnh vụn còn sót lại trong phòng của bạn đều mời gọi nhiều vi trùng và vi khuẩn.

Bên cạnh đó, bạn có thể ăn quá nhiều khi nằm dài trên giường, xem một số chương trình trên điện thoại hoặc tivi. Bộ não của bạn bị phân tâm bởi môi trường thoải mái đến nỗi nó không báo hiệu khi nào dạ dày đã no.

Ăn trên giường một cách thường xuyên cũng có thể gây mất ngủ. Khi bộ não của bạn đã quá quen với việc giường là nơi để ăn, đến giờ đi ngủ, nó vẫn sẽ hoạt động hết công suất vì nghĩ bạn lên giường để ăn thay vì để nghỉ ngơi.

Tượng Phật, thần thánh

Cũng theo trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, việc đặt tượng Phật, thần thánh trong phòng ngủ được xem là đại kỵ bởi đây là những vật phẩm tâm linh cần được đặt ở những nơi trang trọng, tôn nghiêm như phòng thờ. Đặt tượng Phật trong phòng ngủ thể hiện sự thiếu tôn kính và có thể ảnh hưởng xấu đến tâm trạng, giấc ngủ của gia chủ.

Việc đặt gương soi đối diện giường ngủ có thể khiến gia chủ gặp phải những hiện tượng tâm linh, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Gương soi

Theo quan niệm phong thủy, gương soi có thể thu hút năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Việc đặt gương soi đối diện giường ngủ có thể khiến gia chủ gặp phải những hiện tượng tâm linh, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Quần áo bẩn

Quần áo bẩn là nơi sinh sôi của vi khuẩn, nấm mốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người ngủ. Nên giặt giũ quần áo thường xuyên và không mang quần áo chưa giặt vào phòng ngủ.

Đồ đạc cũ kỹ, hỏng hóc

Những đồ đạc cũ kỹ, hỏng hóc mang năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Nên dọn dẹp, sửa chữa hoặc thanh lý những đồ đạc cũ kỹ, hỏng hóc trong phòng ngủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Công dụng của việc đốt bồ kết không phải ai cũng biết GĐXH - Xông nhà là một phong tục truyền thống giúp mang lại may mắn, bình an cho gia đình. Hương bồ kết không chỉ có tác dụng làm sạch không khí mà còn tạo nên không gian sống ấm cúng, dễ chịu.

Loại cây ra hoa là nghĩ ngay tiền về lại hợp cả 5 mệnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ GĐXH - Khi nhắc đến loại cây trồng trong nhà, không thể không nhắc đến cây kim tiền. Một loại cây được ưa chuộng bởi vẻ ngoài xanh mướt sang trọng, có tác dụng lọc không khí, đồng thời nhiều người quan niệm mang đến may mắn.