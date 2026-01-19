Mới nhất
MaiQuin là ai, tài năng ra sao?

Thứ hai, 09:30 19/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MaiQuinn mới đây đã vướng phải tin đồn liên quan đến hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver. Dù đã lên tiếng khẳng định không liên quan nhưng nữ ca sĩ gen Z vẫn bị khán giả tò mò về thân thế lẫn nhan sắc.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 1.Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 2.
MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 3.

MaiQuinn khi bị kéo vào những tin đồn bất lợi liên quan đến việc ly hôn của Tóc Tiên và Hoàng Touliver, cô đã ngay lập tức lên tiếng. Nữ ca sĩ sinh năm 1998 chia sẻ: "Tôi đã đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến bản thân, và nhân đây tôi xin khẳng định là mình không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim... Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật. Mỗi lời nói đều có giá của nó. Mong các bạn sớm dừng lại, để chuyện gia đình của người khác được êm đẹp".

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 4.

Trước khi vướng phải tin đồn bất lợi về mình, MaiQuinn đã nổi tiếng với vai trò Á quân The Voice 2017 và gần đây là gương mặt nổi bật trong show "Em xinh say hi".

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 5.
MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 6.

MaiQuinn được biết đến với giọng hát nội lực, khả năng chơi nhiều nhạc cụ, sáng tác và phong cách R&B hiện đại, cá tính.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 7.

Ngoài giọng hát hay, có cá tính, MaiQuinn còn được khán giả ấn tượng khi xuất hiện trên sân khấu "Em xinh say hi" với phong cách biểu diễn sexy và gợi cảm.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 8.

Cô đã mang đến một làn gió mới cho khán giả khi thể hiện được sức mạng lẫn nguồn năng lượng căng tràn sức sống của tuổi trẻ.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 9.

Học trò Noo Phước Thịnh trong "The Voice 2017" đã có những bước chuyển biến trong âm nhạc với những màn "lột xác" khoe vũ đạo trên sân khấu.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 10.

Trên sân khấu, MaiQuinn là một nữ ca sĩ phá cách và nổi loại, tuy nhiên thực tế ngoài đời cô sống trong một gia đình bình yên. Thời điểm ban đầu, gia đình không hoàn toàn ủng hộ cô nhưng sau nhiều lần thấy cô đạt được thành tích trong âm nhạc và thật sự nghiêm túc theo đuổi nên gia đình mới đồng ý cho cô theo đuổi ước mơ.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 11.

Để đi đường dài với nghệ thuật, MaiQuinn đã học tập, trưởng thành từ Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội. Tuy nhiên, để phát triển đam mê của mình, cô đã Nam tiến và ngày càng thành công hơn với những chương trình âm nhạc được tổ chức chuyên nghiệp.

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 12.

Nhờ "Em xinh say hi", MaiQuinn ngày càng tỏa sáng và nhận được sự yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên, những ngày qua, cô vướng vào tin đồn tiêu cực liên quan đến cuộc ly hôn của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Chính thông tin này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nữ ca sĩ gen Z và buộc cô phải lên tiếng khẳng định "không liên quan".

Ảnh: FBNV

MaiQuinn là ai, tài năng ra sao? - Ảnh 13.Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại 'trong vai trò vợ chồng'

GĐXH - Tóc Tiên đã chính thức thông báo cô và Hoàng Touliver đã chính thức chia tay sau 10 năm ở bên nhau. Cả 2 đã trải qua những tháng ngày khó khăn và thử thách để đưa ra quyết định này.

Cùng chuyên mục

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Tin vui của Hoàng Thùy Linh

Giải trí - 43 phút trước

GĐXH - Hoàng Thùy Linh chia sẻ niềm vinh dự và tự hào là một trong số ít nghệ sĩ được tham gia biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ.

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, MC Đan Lê chọn cho mình một tâm thế chủ động để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, sau một năm rời công việc quen thuộc, nữ MC sinh năm 1984 có cuộc sống ra sao?

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Kiều Minh Tuấn nhận tin vui với 'Con kể ba nghe'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - "Con kể ba nghe" mở màn với doanh thu hơn 33 tỷ đồng, giúp Kiều Minh Tuấn có sự trở lại ấn tượng sau thời gian dừng đóng điện ảnh.

Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Thị Thu Hằng - nữ sinh quê Thanh Hóa đang là thí sinh gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với vóc dáng ấn tượng, thành tích học tập xuất sắc.

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Jun Phạm, Duy Khánh tự tin là 'nông dân chuyên nghiệp' khi trở lại bản Liền

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Chặng đặc biệt của chương trình "Gia đình Haha" đã chính thức bắt đầu với hành trình trở về bản Liền.

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) phát hiện con trai đang cưu mang bé Nhi

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Bà Ánh đã phát hiện ra bé Nhi đang được Đức và Vân cưu mang tại kho hàng, trong khi đó ông Phi vẫn mong ngóng được vợ tha thứ.

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Gala Cười 2026" lên sóng dịp Tết Nguyên đán, quy tụ nhiều nghệ sĩ hài sẽ mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho khán giả.

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026

Thu Ngân nhận sash Việt Nam, khởi động hành trình tại Miss Intercontinental 2026

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Á hậu Thu Ngân nhận sash Miss Intercontinental Vietnam, sẵn sàng chinh phục hành trình Hoa hậu Liên lục địa, tiếp nối dấu ấn của Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh.

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.

Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách trong phim 'Lằn ranh' ở đời thực đã lên chức bà ngoại

Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách trong phim 'Lằn ranh' ở đời thực đã lên chức bà ngoại

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã hóa thân vào vai bà Tứ - vợ ông Sách (NSND Trung Anh thủ vai) trong phim "Lằn ranh". Ở trên phim lẫn đời thực, nữ nghệ sĩ gạo cội của làng kịch đất Bắc đều hết lòng cho gia đình.

Á hậu Cẩm Ly: Nàng thơ khiến cộng đồng mạng gọi tên Đình Bắc nhiều nhất lúc này

Á hậu Cẩm Ly: Nàng thơ khiến cộng đồng mạng gọi tên Đình Bắc nhiều nhất lúc này

Giải trí

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly – cái tên đang bất ngờ "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz

