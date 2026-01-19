MaiQuin là ai, tài năng ra sao?

MaiQuinn khi bị kéo vào những tin đồn bất lợi liên quan đến việc ly hôn của Tóc Tiên và Hoàng Touliver, cô đã ngay lập tức lên tiếng. Nữ ca sĩ sinh năm 1998 chia sẻ: "Tôi đã đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến bản thân, và nhân đây tôi xin khẳng định là mình không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim... Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật. Mỗi lời nói đều có giá của nó. Mong các bạn sớm dừng lại, để chuyện gia đình của người khác được êm đẹp".