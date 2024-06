MC Quyền Linh giờ ra sao sau 3 năm sự cố quảng cáo nhầm thông tin về công dụng sản phẩm?

MC Quyền Linh cách đây 3 năm, đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi giới thiệu sản phẩm trên trang cá nhân. Trong một video trên trang cá nhân, Quyền Linh nói về nhiều tác dụng của sản phẩm như hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư; giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày và điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Tuy vậy, trong giấy xác nhận quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm cấp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe này chỉ có công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh. Chia sẻ với báo chí, nam MC nói: "Tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình".