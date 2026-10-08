Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?
GĐXH - Không phải những món ăn cầu kỳ hay bàn tiệc sang trọng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhiều lần chia sẻ những mâm cơm rất đỗi quen thuộc với cá rán, rau luộc, canh bí đỏ, thịt kho… Nàng hậu cũng từng tiết lộ, tình yêu của cô và ông xã Nguyễn Viết Vương bắt đầu từ những điều giản dị, trong đó có những bữa cơm do cô nấu.
Trước khi kết hôn với Tổng giám đốc Sơn Hải Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh vào bếp, tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Sau khi về chung nhà, thói quen này dường như vẫn được nàng hậu duy trì.
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