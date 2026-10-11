Ăn tôm cá hấp bia, có tạo nồng độ cồn trong hơi thở? Câu trả lời nhiều người bất ngờ

Không ít người cho rằng bia dùng để hấp tôm, cá đã được đun nóng nên cồn sẽ bay hết và người ăn hoàn toàn không phải lo. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn. Khi nấu ăn với bia hoặc rượu, ethanol không nhất thiết được loại bỏ hoàn toàn. Lượng cồn còn lại phụ thuộc vào lượng bia/rượu sử dụng, thời gian nấu, nhiệt độ, lượng chất lỏng và cách chế biến. Nghiên cứu về quá trình nấu thực phẩm với đồ uống có cồn cũng cho thấy ethanol giảm trong quá trình gia nhiệt nhưng mức giảm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc cồn biến mất hoàn toàn.

Ăn món hấp bia có thể làm hơi thở xuất hiện cồn?

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng) chia sẻ trên VOV, cần phân biệt cồn còn lưu trong khoang miệng với lượng cồn đã được hấp thu vào máu.

Sau khi ăn thực phẩm có chứa một lượng nhỏ ethanol, đặc biệt ngay trong thời gian ngắn sau ăn, phần cồn còn sót lại trong miệng có thể ảnh hưởng đến kết quả đo hơi thở. Một nghiên cứu về các loại thực phẩm và đồ uống có chứa lượng cồn thấp cho thấy mẫu hơi thở lấy ngay sau khi ăn một số sản phẩm có thể xuất hiện nồng độ cồn thấp; sau khoảng 15 phút không đưa thêm thức ăn hoặc đồ uống vào miệng, ảnh hưởng này được loại bỏ trong điều kiện nghiên cứu.

Điều này không đồng nghĩa với việc cứ ăn tôm cá hấp bia là chắc chắn “lên máy”. Khả năng và mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng ethanol thực tế còn lại trong món ăn, lượng ăn vào và thời điểm kiểm tra.

Đặc biệt, không nên đồng nhất hiện tượng cồn trong khoang miệng với việc cơ thể đã hấp thu một lượng cồn đáng kể. Đây là hai vấn đề khác nhau.

Vì sao không thể nói “ăn xong 30 phút là lái xe được”?

Đây là chi tiết cần đặc biệt lưu ý. Không có một mốc thời gian chung áp dụng cho tất cả mọi người để khẳng định sau khi ăn món có sử dụng bia, rượu thì nồng độ cồn trong cơ thể chắc chắn bằng 0.

Với người thực sự uống rượu bia, tốc độ hấp thu và chuyển hóa ethanol chịu ảnh hưởng bởi lượng uống, thức ăn trong dạ dày, tình trạng sức khỏe, chức năng gan và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, những công thức kiểu “uống nước, súc miệng hoặc chờ 30 phút là hết cồn” không thể được dùng để bảo đảm an toàn khi lái xe.

Súc miệng hay uống nước có thể làm sạch khoang miệng và hạn chế ảnh hưởng của cồn tồn dư trong miệng đối với phép đo trong một số tình huống, nhưng không làm cồn đã được hấp thu vào máu biến mất ngay lập tức. Các nghiên cứu về đo nồng độ cồn trong hơi thở cũng cho thấy cần có khoảng thời gian quan sát trước khi đo để loại trừ ảnh hưởng của “cồn trong miệng”.

Ăn món có bia, rượu rồi lái xe: Đừng đánh cược

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị nghiêm cấm.

Vì vậy, với những món như tôm cá hấp bia, bò sốt vang hay các món được chế biến cùng rượu, người ăn không nên tự tính toán rằng “món đã nấu nên chắc chắn hết cồn” hoặc “chỉ ăn chứ không uống nên không thể có cồn”.

Nếu món ăn chỉ sử dụng một lượng nhỏ bia/rượu làm nguyên liệu, nguy cơ hấp thu một lượng ethanol đáng kể thường không thể đánh đồng với việc uống trực tiếp bia rượu. Tuy nhiên, không thể dựa vào đó để khẳng định một người chắc chắn có thể lái xe mà không bị phát hiện nồng độ cồn.

Cách an toàn nhất, đặc biệt khi đã uống bia rượu hoặc không chắc món ăn còn bao nhiêu ethanol, là không điều khiển phương tiện và lựa chọn phương án di chuyển khác. Với người phải lái xe, nguyên tắc đơn giản nhất vẫn là đã có khả năng có cồn trong cơ thể thì không lái xe. Thông tin trên Lao Động khẳng định.

Thực tế, các loại quả ngọt hoặc quả lên men như nho, sầu riêng, dứa, táo, siro đều chứa cồn nhưng rất ít. Những món ăn như tôm cá hấp bia, bò sốt vang thường trộn lẫn với nhiều loại gia vị khác nên lượng cồn không nhiều như uống trực tiếp.

Việc tiêu thụ những thực phẩm này không ảnh hưởng đến điều khiển phương tiện giao thông, song vẫn khiến hơi thở có cồn. Để tránh việc thổi nồng độ lên cồn, bạn chỉ cần nghỉ ngơi 30 phút, súc miệng, uống thêm nước lọc.

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