Tại sao thịt sống càng rửa càng có hại?

Điều đáng lo không nằm ở việc miếng thịt có sạch mắt thường hay không, mà ở những giọt nước li ti có thể bắn ra xung quanh khi rửa. Nếu thịt sống mang theo vi khuẩn gây bệnh, việc xả nước mạnh có thể làm vi khuẩn phát tán sang bồn rửa, mặt bàn, tay, dao thớt và những thực phẩm ăn ngay được đặt gần đó.

Rửa thịt dưới vòi nước: Sạch miếng thịt nhưng bẩn cả căn bếp?

VnExpress dẫn nguồn từ Healthline, cho rằng: Thịt sống, đặc biệt là thịt gia cầm, có thể mang các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Campylobacter và một số chủng E. coli. Đây là lý do an toàn thực phẩm không khuyến khích rửa thịt sống dưới vòi nước trước khi nấu.

Khi nước đập trực tiếp vào bề mặt thịt, những giọt bắn chứa dịch thịt có thể văng ra xung quanh. Bồn rửa và mặt bàn bếp vốn đã là nơi dễ tiếp xúc với thực phẩm sống, nhưng nguy cơ đáng chú ý hơn là rau sống, trái cây, thực phẩm ăn liền hoặc dụng cụ nấu ăn đặt cạnh đó có thể bị nhiễm khuẩn chéo.

Đây cũng là điểm khiến nhiều người hiểu nhầm về việc “rửa cho sạch”. Miếng thịt sau khi rửa có thể trông sạch hơn, nhưng vi khuẩn trên đó không được loại bỏ một cách đáng tin cậy bằng việc xả nước. Trong khi đó, những bề mặt xung quanh nếu bị bắn dịch thịt lại không được nấu chín.

Vì thế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo không cần rửa thịt, gia cầm hoặc trứng sống trước khi nấu. Biện pháp quan trọng để tiêu diệt vi khuẩn trong thịt là nấu chín đến nhiệt độ an toàn.

Với gia cầm, nhiệt độ bên trong miếng thịt nên đạt khoảng 74°C. Với các loại thịt khác, nhiệt độ an toàn cụ thể phụ thuộc vào loại thịt và cách chế biến. Nếu sử dụng nhiệt kế thực phẩm, nên đo ở phần dày nhất của miếng thịt để kiểm tra chính xác hơn.

Nói cách khác, thay vì tìm cách “rửa sạch” vi khuẩn trước khi nấu, hãy tập trung vào hai việc quan trọng hơn: không để vi khuẩn phát tán trong quá trình sơ chế và nấu chín thực phẩm đúng cách.

Thịt có nước đỏ, nhớt hoặc dính bẩn thì xử lý thế nào?

Một trong những lý do khiến người nội trợ thích rửa thịt là cảm giác khó chịu khi thấy nước đỏ, dịch thịt hoặc một chút vụn bám trên bề mặt. Với thịt được đóng gói và bảo quản đúng cách, phần nước này không đồng nghĩa với việc thịt “bẩn” hay cần phải xối nước.

Nếu cần làm khô bề mặt trước khi chế biến, có thể dùng khăn giấy nhà bếp sạch thấm nhẹ rồi bỏ ngay vào thùng rác. Cách này đặc biệt hữu ích khi áp chảo, chiên hoặc nướng vì bề mặt quá ướt còn khiến thịt khó vàng đẹp.

Không nên dùng chanh, giấm hay nước muối như một bước “khử khuẩn” thay cho nấu chín. Axit có thể làm thay đổi bề mặt thịt và trong một số điều kiện có thể làm giảm một phần vi sinh vật trên bề mặt, nhưng không phải phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Nước muối cũng chủ yếu được sử dụng để tạo vị, giữ ẩm hoặc phục vụ một số kỹ thuật chế biến, chứ không thể thay thế nhiệt độ nấu chín.

Nếu thịt có mùi ôi bất thường, bề mặt nhớt rõ rệt hoặc có dấu hiệu hư hỏng, việc rửa bằng nước, muối, chanh hay giấm cũng không biến thực phẩm đó thành an toàn. Khi nghi ngờ thịt đã hỏng, lựa chọn an toàn là bỏ đi.

4 việc nên làm sau khi sơ chế thịt sống

Không rửa thịt không có nghĩa là bỏ qua khâu vệ sinh. Ngược lại, điều quan trọng là kiểm soát nhiễm khuẩn chéo trong toàn bộ quá trình chuẩn bị bữa ăn.

Thịt sống nên được giữ riêng với rau củ, thực phẩm chín và những món có thể ăn ngay. Có thể sử dụng thớt, dao hoặc khu vực sơ chế riêng cho thực phẩm sống; nếu chỉ có một bộ dụng cụ, cần rửa sạch bằng nước rửa chén sau khi dùng cho thịt sống trước khi chuyển sang thực phẩm ăn liền. VOV cho hay.

Sau khi chạm vào thịt sống, cần rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước, đặc biệt trước khi cầm vào thực phẩm đã nấu chín. Đừng quên những vật dụng tưởng như không liên quan như tay cầm tủ lạnh, vòi nước, lọ gia vị hay điện thoại nếu đã chạm vào chúng trong lúc sơ chế.

Bồn rửa, mặt bàn và những khu vực có khả năng bị nước thịt bắn vào cũng cần được làm sạch sau khi chuẩn bị thực phẩm. Khăn lau bếp dùng cho khu vực thịt sống nên được giặt sạch thường xuyên, tránh dùng một chiếc khăn để lau hết từ tay, bàn bếp đến bát đĩa.

Một thay đổi nhỏ như bỏ thói quen rửa thịt sống dưới vòi nước có thể giúp căn bếp giảm đáng kể nguy cơ phát tán vi khuẩn. Với thịt sống, “sạch” không nằm ở việc rửa thật nhiều mà nằm ở cách bảo quản, sơ chế không gây nhiễm chéo và quan trọng nhất là nấu chín đúng cách.

7 mâm cơm gia đình cuối tuần cho người bận rộn GĐXH - 7 mâm cơm gia đình dưới đây của chị Nguyễn Thu đăng tải trong cộng đồng chị em yêu bếp là những gợi ý hữu ích cho những chị em mong một cuối tuần có bữa ăn đầy đủ mà không quá tốn thời gian vào bếp.