Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng im

Thứ ba, 07:06 02/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Có bà hàng xóm còn nói bóng gió: "Lạ nhỉ, bà nội gì chẳng bế cháu bao giờ!".

Ngày tôi sinh con đầu lòng, ai cũng mừng rỡ. Chồng hạnh phúc, nhà nội tưng bừng, chỉ có một điều khiến tôi băn khoăn mãi: Mẹ chồng tôi, bà chưa một lần bế cháu.

Những ngày đầu, tôi nghĩ bà sợ làm đau bé sơ sinh nên chỉ đứng nhìn. Nhưng rồi khi con lớn dần, biết lẫy, biết bò, bà vẫn chỉ lặng lẽ ngắm từ xa, đôi khi mỉm cười nhưng tuyệt nhiên không đưa tay đón lấy cháu.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Hay bà không ưa tôi nên không thương cháu? Hay bà chê tôi sinh con gái?". Càng nghĩ, tôi càng tủi thân. Có lần tôi còn òa khóc trước mặt chồng: "Anh nhìn đi, mẹ anh chẳng bao giờ gần gũi con bé, khác hẳn với những bà nội khác".

Chồng tôi chỉ an ủi: "Em nghĩ nhiều quá. Mẹ thương con lắm đấy, chỉ là bà có lý do riêng". Nhưng lý do gì mà khiến một bà nội lại chẳng muốn bế đứa cháu ruột mình?

Người ngoài cũng bắt đầu xì xào. Có bà hàng xóm còn nói bóng gió: "Lạ nhỉ, bà nội gì chẳng bế cháu bao giờ". Những câu ấy càng khiến lòng tôi rối bời, đôi khi còn chực trách móc mẹ chồng trong đầu.

Mãi cho đến một buổi chiều, sự thật mới lộ ra. Hôm ấy, con tôi đang lon ton tập đi, bỗng vấp phải mép thảm suýt ngã. Tôi hoảng hốt hét lên: "Mẹ, mẹ đỡ cháu với!".

Mẹ chồng không bao giờ bế cháu, cho đến lúc bà ngồi xuống nói 1 câu khiến cả nhà lặng im- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng vội vàng đưa tay ra nhưng đôi bàn tay bà run bần bật, không giữ nổi. Cả người bà cứng đờ, khuôn mặt căng thẳng, còn cháu thì may mắn ngã vào lòng tôi kịp lúc.

Tôi sững sờ. Một lúc sau bà mới bình tâm lại tâm sự nỗi lòng: "Mẹ bị run tay, bác sĩ bảo có dấu hiệu Parkinson. Mẹ sợ bế cháu không vững, nhỡ làm bé ngã thì ân hận cả đời".

Nghe đến đây, tôi chết lặng. Mẹ chồng nhìn xuống, khẽ thở dài kể chuyện ngày trước từng lỡ tay làm thằng bé nhà anh cả ngã, để lại cái sẹo ở trán. Bà day dứt đến giờ. Giờ có cháu, bà chỉ dám ngắm từ xa. Bà thương cháu nhiều lắm nhưng tay bà… không nghe lời nữa.

Nước mắt tôi trào ra. Bao nhiêu ngày tháng trách móc, nghi ngờ, tủi thân… hóa ra đều sai. Mẹ chồng không phải không thương cháu, mà thương đến mức sợ làm hại, sợ đôi bàn tay yếu ớt này làm đau giọt máu của mình.

Tối hôm đó, tôi ôm mẹ, xin lỗi rối rít. Từ hôm sau, tôi chủ động tạo cơ hội cho con gần bà hơn. Không bắt bà bế, nhưng để bé ngồi cạnh, đưa đồ chơi cho bà hoặc hai bà cháu cùng nhau trò chuyện. Con bé ríu rít gọi "bà nội, bà nội", còn mẹ chồng tôi thì cười mà mắt ngân ngấn nước.

Đôi khi, yêu thương không thể hiện bằng vòng tay siết chặt, mà lại nằm trong sự hy sinh thầm lặng, thậm chí là giữ khoảng cách để bảo vệ. Tôi đã hiểu điều đó, muộn màng nhưng may mắn vẫn kịp.

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn độngSau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

GĐXH - Trong căn phòng nhỏ, khi lật tấm đệm cũ, tôi không ngờ lại tìm thấy một bí mật mà mẹ chồng đã cất giữ suốt nhiều tháng cuối đời.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

27 năm lưu lạc, chàng trai bất ngờ tìm lại gia đình nhờ ký ức kỳ lạ về cây lê

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Ngày sinh Âm lịch của người có vận may nổi bật, tiền tài vượng phát

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Cùng chuyên mục

Nhờ mẹ chồng giữ hộ của hồi môn, lúc đòi lại bà nói câu khiến tôi đứng hình

Nhờ mẹ chồng giữ hộ của hồi môn, lúc đòi lại bà nói câu khiến tôi đứng hình

Gia đình - 11 giờ trước

Trời đất quanh tôi như sụp đổ. Tôi đứng hình, tai ù đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng và có sự quyết đoán, song đằng sau họ có một trái tim nồng ấm, luôn quan tâm đến người khác.

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Nàng dâu hào môn với siêu đám cưới 2,6 nghìn tỷ, cuộc sống hôn nhân khó tin với những bất ngờ từ bố mẹ chồng

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Không chỉ thế, quà cưới dành cho nàng dâu mới cũng gây choáng ngợp.

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng. Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Gia đình - 1 ngày trước

Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là ai có thể nhận ra và phát huy sở trường ấy để biến nó thành "vũ khí" giúp bản thân tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Gia đình - 2 ngày trước

Chỉ một tấm ảnh đã đủ làm rõ mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể khi con gái mang bầu.

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Gia đình - 2 ngày trước

Cuối năm 1994, tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, một mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ dẫn đến bi kịch kéo dài hàng thập kỷ.

Xem nhiều

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Bước sang tuổi 50 tôi mới hiểu vì sao mình giàu mà vẫn khổ, xinh đẹp mà chồng vẫn hờ hững

Chuyện vợ chồng

Có lúc, tôi ghen với cả… vợ chồng người giúp việc.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng
Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình
Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng

Chuyện vợ chồng
Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top