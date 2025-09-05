Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt, tròn vị và giàu ý nghĩa
GĐXH – Từ kinh nghiệm bếp núc của mình, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, lại dễ chuẩn bị.
Ý nghĩa mâm lễ cúng Rằm tháng 7
Rằm tháng 7 là dịp quan trọng trong văn hóa Việt Nam, bao gồm Lễ Vu Lan báo hiếu và Lễ Xá tội vong nhân. Để thể hiện lòng hiếu thảo và tưởng nhớ, mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt là điều không thể thiếu trong các gia đình. Đây cũng là thời điểm để cầu nguyện cho những vong hồn lang thang không nơi nương tựa.
Dịp này, hầu hết các gia đình đều chuẩn bị hai mâm cúng: Mâm cúng thần linh và gia tiên thể hiện lòng biết ơn, tri ân tổ tiên. Mâm cúng chúng sinh (cô hồn) bày tỏ lòng từ bi, thương xót những linh hồn chưa siêu thoát.
Mâm lễ cúng dâng lên ban thờ không chỉ đơn thuần là mâm cỗ, mà nó là sự kết tinh của tâm linh và truyền thống, nơi con cháu gửi gắm tình cảm hiếu kính với tổ tiên.
Để làm các món cho mâm cúng ngày Rằm tháng 7 với không ít người cũng sẽ phải đau đầu khi lên danh sách. Chia sẻ với PV chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm cúng rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, lại ăn ngon với các nguyên liệu rất dễ tìm.
Gợi ý mâm cỗ mặn cúng Rằm tháng 7
Với mâm cỗ mặn, chị Hương thường kết hợp giữa các món truyền thống và hiện đại.
Gợi ý mâm cỗ chay thanh tịnh
Ngoài mâm cỗ mặn, nhiều gia đình chuẩn bị mâm chay để thể hiện lòng từ bi và thanh tịnh trong ngày Rằm. Theo chị Hương, mâm chay cần đủ các nhóm món: rau củ, xôi chè, món cuốn, món xào, canh, giò chay…
Để tăng thêm ý nghĩa, chị còn đặt những tên gọi giàu tính biểu tượng cho từng món. Chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy trọn vẹn ý nghĩa cầu may mắn, bình an, sum vầy cho cả gia đình.
Để lễ cúng Rằm tháng 7 diễn ra trọn vẹn với đầy đủ ý nghĩa, có một số lưu ý quan trọng mà các gia đình không nên bỏ qua.
