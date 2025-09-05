Mới nhất
Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt, tròn vị và giàu ý nghĩa

Thứ sáu, 19:28 05/09/2025
GĐXH – Từ kinh nghiệm bếp núc của mình, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, lại dễ chuẩn bị.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 1.Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.

Ý nghĩa mâm lễ cúng Rằm tháng 7

Rằm tháng 7 là dịp quan trọng trong văn hóa Việt Nam, bao gồm Lễ Vu Lan báo hiếu và Lễ Xá tội vong nhân. Để thể hiện lòng hiếu thảo và tưởng nhớ, mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt là điều không thể thiếu trong các gia đình. Đây cũng là thời điểm để cầu nguyện cho những vong hồn lang thang không nơi nương tựa. 

Dịp này, hầu hết các gia đình đều chuẩn bị hai mâm cúng: Mâm cúng thần linh và gia tiên thể hiện lòng biết ơn, tri ân tổ tiên. Mâm cúng chúng sinh (cô hồn) bày tỏ lòng từ bi, thương xót những linh hồn chưa siêu thoát.

Mâm lễ cúng dâng lên ban thờ không chỉ đơn thuần là mâm cỗ, mà nó là sự kết tinh của tâm linh và truyền thống, nơi con cháu gửi gắm tình cảm hiếu kính với tổ tiên.

Để làm các món cho mâm cúng ngày Rằm tháng 7 với không ít người cũng sẽ phải đau đầu khi lên danh sách. Chia sẻ với PV chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm cúng rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, lại ăn ngon với các nguyên liệu rất dễ tìm.

Gợi ý mâm cỗ mặn cúng Rằm tháng 7

Với mâm cỗ mặn, chị Hương thường kết hợp giữa các món truyền thống và hiện đại. 

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 2.

Mâm cỗ mặn cúng Rằm tháng 7 gồm: Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng; Nem công; Chả phượng; Xôi gấc hoa sen; Bánh bao sen vàng kim sa; Tôm hấp nước dừa; Nem hải sản; Bò xào khoai tây; Nộm đu đủ bò khô; chả quế; canh bóng thả.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 3.

Mâm lễ mặn cúng Rằm tháng 7 (2): Gà luộc cánh tiên, xôi gấc, tôm hùm hấp sả bia, chim quay, nộm đu đủ bò khô, chả Ước Lễ, bóng xào thập cẩm, bánh bao hoa sen, canh mọc ngũ sắc.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 4.

Mâm lễ mặn 3: Gà luộc, xôi vò, nem rán, thịt quay, gỏi tôm cuốn, nộm rau củ, chả quế, canh bóng thả, chè kho.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 5.

Mỗi mâm cỗ đều có đủ hương – vị – sắc, vừa tôn nghiêm trên bàn thờ, vừa ngon miệng khi hạ lễ dùng trong gia đình.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 6.

Mâm lễ mặn 4: Xôi cốm hạt sen dừa xào bọc trong cánh sen; Giò lụa cuộn hoa hồng; Gà hấp lá sen; Nem nhân hạt sen tôm thịt; Phở cuốn ngó sen thịt bò xào; Gỏi củ sen tôm thịt tai heo; Tôm sú hấp lá sen nước dừa; Canh nấm kim châm củ sen.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 7.

Mâm cỗ mặn 5 cúng Rằm tháng 7

Gợi ý mâm cỗ chay thanh tịnh

Ngoài mâm cỗ mặn, nhiều gia đình chuẩn bị mâm chay để thể hiện lòng từ bi và thanh tịnh trong ngày Rằm. Theo chị Hương, mâm chay cần đủ các nhóm món: rau củ, xôi chè, món cuốn, món xào, canh, giò chay…

Để tăng thêm ý nghĩa, chị còn đặt những tên gọi giàu tính biểu tượng cho từng món. Chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy trọn vẹn ý nghĩa cầu may mắn, bình an, sum vầy cho cả gia đình.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 8.

Mâm lễ chay 1

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 9.

Mâm lễ chay 2: Giờ nấm hạnh phúc; Nem rán như ý; Cuốn ngũ sắc cát tường; xiên nướng BBQ an lạc; Cơm cuộn rong biển; Phở cuốn an yên; Salad nhiệt đới sốt chanh leo diệu lạc; Canh nấm đậu hũ ngũ sắc đoàn viên; Xôi hoa sen phúc đức; Bánh bao hoa sen cát tường; Chè bưởi; Thạch hoa sen và bánh xu xê tâm đức; Trà ướp hoa sen trường thọ.

Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 10.

Cuốn ngũ sắc được chị Thu Hương khéo léo làm từ những nguyên liệu truyền thống


Mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt và ý nghĩa cho gia đình bạn - Ảnh 11.Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.

Hà My
