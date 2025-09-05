Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

Thứ sáu, 10:34 05/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhấtCúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025 là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Thân. Ngày này kị tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tuất và người mang thiên can Nhâm (1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002), nhưng hợp những người tuổi Thìn.

Lựa chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người có thể tham khảo các khung giờ hoàng đạo:

+ Giờ Thìn ( 7 - 9 giờ )

+ Giờ Tỵ ( 9 - 11 giờ )

+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ ).

Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch để gia tăng phúc khí, tài lộc - Ảnh 2.

Chọn giờ đẹp lên hương vào ngày Rằm cần lưu ý vào buổi sáng là đẹp nhất.

Ngày Rằm, dân gian vẫn hay gọi là ngày Vọng, là ngày mặt trăng và trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Theo các nhà nghiên cứu về năng lượng, thời điểm này dễ tạo ra trường khí mạnh, ảnh hưởng xấu đến con người. Chính vì vậy, việc chọn hướng xuất hành và thời gian xuất hành tốt là cách để tránh được những bất trắc, đồng thời đón may mắn.

Trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, mọi người nên lưu ý chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc, tránh xuất hành hướng Tây để có nhiều may mắn, tài lộc.

Cùng với đó, mọi người nên chọn giờ xuất hành tốt trong ngày là: Đại An giờ Thìn (7-9) và giờ Tuất (19-21); Tốc Hỷ giờ Tý (23-1) và giờ Ngọ (11-13); Tiểu Cát là giờ Dần (3-5), giờ Thân (15-17).

Điều khác biệt nên làm trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch

Trong năm, người Việt rất coi trọng ngày Rằm tháng Giêng và Rằm tháng 7 âm lịch. Đây cũng là hai ngày Rằm có điều khác biệt khi có tục phóng sinh. Phóng sinh thể hiện lòng từ bi, mong muốn đem lại sự an lạc cho muôn loài. Tích xưa kể lại, khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật từng cứu một con thiên nga bị thương. Sau này khi thành đạo, Ngài luôn đề cao tinh thần từ bi, bất sát và phóng sinh cứu giúp chúng sinh.

Cũng chính vì vậy, vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người thường chọn các loài vật như chim, cá, ốc, lươn, rùa… để phóng sinh. Tùy theo mỗi vùng miền mà chọn các con vật phóng sinh khác nhau, nhưng có ý nghĩa chung thể hiện tấm lòng từ bi bác ái, đánh thức tâm Bồ đề của con người, tâm không mong cầu lợi ích cho riêng bản thân mình.

Đạo Phật dạy rằng, người thường xuyên phóng sinh sẽ tiêu trừ bệnh tật, tránh tai ương, con cháu đông đúc và cuộc sống an lành. Vì thế, bên cạnh việc thắp hương đúng giờ đẹp, chọn hướng xuất hành tốt, một việc làm khác biệt nhưng quan trọng là phóng sinh với tâm thiện.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy nhấn mạnh, nếu phóng sinh chỉ chạy theo phong trào, không xuất phát từ thiện tâm thì dễ vướng vào tham – sân – si, gây phản tác dụng dù bản chất là hành động tốt. Tất cả cần được thực hiện bằng thiện tâm và hiểu biết thì mới có được kết quả tốt đẹp.

Lưu ý nữa, khi lên hương khấn, gia chủ cần giữ tâm trong sáng, nguyện cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình, đồng thời hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên và các vong linh chưa được siêu thoát.

Văn khấn cộng đồng gia tiên ngày Rằm tháng 7 âm lịch

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và cộng đồng chư vị Hương linh.

(nếu là gia đình nam trưởng phải khấn:

Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ ... nguyên quán tại... nay theo địa chỉ mới là ... ( Ví dụ: Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ NGUYỄN nguyên quán tại Thanh Bản thôn Xuân Hòa xã Vũ Thư Huyện Thái Bình tỉnh Việt Nam quốc nay theo địa chỉ mới là Vũ Thư xã Hưng Yên tỉnh Việt Nam quốc).

Tín chủ chúng con là… hiện gia đình đang cư ngụ tại…

Hôm nay là ngày ... tháng Bảy năm 2025, TẾT TRUNG NGUYÊN, Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Dì, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

MỜI ĐỌC THÊM:

Lễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biếtLễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biết

GĐXH - Lễ cúng chúng sinh (hay còn gọi là cúng cô hồn) thường được thực hiện vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm cho các cô hồn, vong linh không nơi nương tựa. Đây là một nghi thức tâm linh phổ biến ở Việt Nam trong tháng 7 âm lịch.

Gà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hươngGà luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cách luộc gà ngon và đẹp để thắp hương

GĐXH - Theo sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam, mâm cúng thần linh, gia tiên Rằm tháng 7 trong nhà gồm lễ vật dâng gia tiên với hương, hoa, rượu, xôi, vàng mã, quần áo giấy, cùng mâm cỗ mặn không thể thiếu gà luộc được chế biến công phu, trình bày đẹp mắt.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao?

Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao?

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp tuần mới 1/9 - 7/9/2025 giúp gia chủ may mắn và nhiều tài lộc

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp tuần mới 1/9 - 7/9/2025 giúp gia chủ may mắn và nhiều tài lộc

Cùng chuyên mục

Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợ

Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợ

- 4 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, khi các cô hồn lang thang đói khát, không người cúng bái từ âm giới trở về dương gian được chia sẻ miếng cháo, đồ cúng thì đó là việc làm tốt.

Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?

Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?

- 16 giờ trước

GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?

Lễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biết

Lễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biết

- 20 giờ trước

GĐXH - Lễ cúng chúng sinh (hay còn gọi là cúng cô hồn) thường được thực hiện vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm cho các cô hồn, vong linh không nơi nương tựa. Đây là một nghi thức tâm linh phổ biến ở Việt Nam trong tháng 7 âm lịch.

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

- 22 giờ trước

GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

- 1 ngày trước

GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.

6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuối

6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuối

- 1 ngày trước

Từ TV, chiếu trúc đến quạt trần, nhiều món đồ từng gắn liền tuổi thơ của thế hệ 7x–8x nay đang biến mất khỏi nhà giới trẻ. Sự thay thế này không chỉ phản ánh nhịp sống mới mà còn khiến nhiều người trung niên bồi hồi tiếc nuối.

Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biết

Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm

- 1 ngày trước

GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

- 1 ngày trước

Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

- 2 ngày trước

GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.

Xem nhiều

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Phong thủy
Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top