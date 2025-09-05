Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.
Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 7 âm lịch 2025
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025 là ngày Mậu Dần, tháng Giáp Thân. Ngày này kị tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Tuất và người mang thiên can Nhâm (1942, 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002), nhưng hợp những người tuổi Thìn.
Lựa chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người có thể tham khảo các khung giờ hoàng đạo:
+ Giờ Thìn ( 7 - 9 giờ )
+ Giờ Tỵ ( 9 - 11 giờ )
+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ ).
Ngày Rằm, dân gian vẫn hay gọi là ngày Vọng, là ngày mặt trăng và trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Theo các nhà nghiên cứu về năng lượng, thời điểm này dễ tạo ra trường khí mạnh, ảnh hưởng xấu đến con người. Chính vì vậy, việc chọn hướng xuất hành và thời gian xuất hành tốt là cách để tránh được những bất trắc, đồng thời đón may mắn.
Trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, mọi người nên lưu ý chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc, tránh xuất hành hướng Tây để có nhiều may mắn, tài lộc.
Cùng với đó, mọi người nên chọn giờ xuất hành tốt trong ngày là: Đại An giờ Thìn (7-9) và giờ Tuất (19-21); Tốc Hỷ giờ Tý (23-1) và giờ Ngọ (11-13); Tiểu Cát là giờ Dần (3-5), giờ Thân (15-17).
Điều khác biệt nên làm trong ngày Rằm tháng 7 âm lịch
Trong năm, người Việt rất coi trọng ngày Rằm tháng Giêng và Rằm tháng 7 âm lịch. Đây cũng là hai ngày Rằm có điều khác biệt khi có tục phóng sinh. Phóng sinh thể hiện lòng từ bi, mong muốn đem lại sự an lạc cho muôn loài. Tích xưa kể lại, khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Phật từng cứu một con thiên nga bị thương. Sau này khi thành đạo, Ngài luôn đề cao tinh thần từ bi, bất sát và phóng sinh cứu giúp chúng sinh.
Cũng chính vì vậy, vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, mọi người thường chọn các loài vật như chim, cá, ốc, lươn, rùa… để phóng sinh. Tùy theo mỗi vùng miền mà chọn các con vật phóng sinh khác nhau, nhưng có ý nghĩa chung thể hiện tấm lòng từ bi bác ái, đánh thức tâm Bồ đề của con người, tâm không mong cầu lợi ích cho riêng bản thân mình.
Đạo Phật dạy rằng, người thường xuyên phóng sinh sẽ tiêu trừ bệnh tật, tránh tai ương, con cháu đông đúc và cuộc sống an lành. Vì thế, bên cạnh việc thắp hương đúng giờ đẹp, chọn hướng xuất hành tốt, một việc làm khác biệt nhưng quan trọng là phóng sinh với tâm thiện.
Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy nhấn mạnh, nếu phóng sinh chỉ chạy theo phong trào, không xuất phát từ thiện tâm thì dễ vướng vào tham – sân – si, gây phản tác dụng dù bản chất là hành động tốt. Tất cả cần được thực hiện bằng thiện tâm và hiểu biết thì mới có được kết quả tốt đẹp.
Lưu ý nữa, khi lên hương khấn, gia chủ cần giữ tâm trong sáng, nguyện cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình, đồng thời hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên và các vong linh chưa được siêu thoát.
Văn khấn cộng đồng gia tiên ngày Rằm tháng 7 âm lịch
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).
Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và cộng đồng chư vị Hương linh.
(nếu là gia đình nam trưởng phải khấn:
Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ ... nguyên quán tại... nay theo địa chỉ mới là ... ( Ví dụ: Con kính lạy Cửu huyền thất tổ gia tiên và cộng đồng chư vị Hương linh dòng họ NGUYỄN nguyên quán tại Thanh Bản thôn Xuân Hòa xã Vũ Thư Huyện Thái Bình tỉnh Việt Nam quốc nay theo địa chỉ mới là Vũ Thư xã Hưng Yên tỉnh Việt Nam quốc).
Tín chủ chúng con là… hiện gia đình đang cư ngụ tại…
Hôm nay là ngày ... tháng Bảy năm 2025, TẾT TRUNG NGUYÊN, Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.
Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Dì, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….
Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
