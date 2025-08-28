Mới nhất
Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Thứ năm, 16:01 28/08/2025
GĐXH – Vào ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch), theo quan niệm nên ăn đậu đỏ để mang lại may mắn. Không chỉ chè đậu đỏ, dưới đây là một số món ăn cầu may hấp dẫn vào ngày Thất tịch, bạn có thể tham khảo.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20kThức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

1. Chè sữa đậu đỏ khoai môn

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 2.

Trong những ngày mưa của Thất tịch, nhâm nhi món chè sữa đậu đỏ khoai môn rất thích hợp. Chè sữa đậu đỏ khoai môn với những viên khoai béo dẻo, đậu đỏ mềm thơm cùng nấu với sữa tươi dậy mùi.

2. Chè đậu đỏ thạch sương sáo

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 3.

Đây là một trong những món được chọn ăn trong những ngày Thất tịch. Chè đậu đỏ thạch sương sáo với đậu được nấu chín mềm, bùi bùi, ngọt ngọt hòa quyện cùng thạch sương sáo mềm mát, trân châu củ năng dai dai, sữa dừa ngọt béo sẽ rất hấp dẫn. Dân gian quan niệm những ai độc thân ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ có nhân duyên tốt. Với những người đã có đôi, ăn đậu đỏ sẽ giúp đường tình cảm gặp nhiều may mắn, bền vững.

3. Sữa đậu đỏ Tây hướng dương

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 4.

Sữa hạt những năm gần đây không còn xa lạ, ngày càng được ưa chuộng nhờ sự nguyên chất, bổ dưỡng. Vào ngày Thất Tịch, bạn có thể chế biến món sữa đậu đỏ Tây hướng dương. Đồ uống này giúp lưu thông khí huyết, làm đẹp da, thanh nhiệt, giúp ngừa các bệnh về tim mạch…

4. Nước đậu đỏ rang dưỡng nhan

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 5.

Nước đậu đỏ rang cũng là một lựa chọn cho bạn trong ngày lễ Thất Tịch. Dùng nước đậu đỏ rang được biết đến là thực phẩm dưỡng nhan tốt, thanh nhiệt, hỗ trợ giảm cân và phòng ngừa nhiều bệnh. Cách chế biến đơn giản, bạn chỉ cần đem đậu đỏ rang lên, nấu thành nước uống hàng ngày.

5. Chè đậu đỏ bánh nếp

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 6.

Chè đậu đỏ bánh nếp cũng là một trong những món chè rất được yêu thích. Đậu đỏ bùi bùi ăn cùng bánh nếp dai mịn, lại được nấu cùng đường phèn. Thất Tịch không có người yêu mà được ăn món chè này cũng rất ngọt ngào.

6. Bánh trung thu nhân đậu đỏ mềm ngọt

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 7.

Không những Thất Tịch mà vào thời điểm này cũng gần đến Trung thu. Bạn có thể thử món bánh trung thu chiên với nhân đậu đỏ. Nếu không có một chiếc lò nướng, bạn thử làm bánh trung thu chiên với vỏ bánh khi chiên giòn rụm, bên trong là nhân đậu đỏ thơm mềm mịn đầy ngọt ngào.

7. Canh củ sen hầm nấm đậu đỏ bổ dưỡng

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 8.

Nếu muốn ăn một món canh có đậu đỏ, bạn có thể chế biến món canh củ sen hầm đậu đỏ bổ dưỡng. Món canh này thích hợp thưởng thức vào những ngày mưa, củ sen hầm nấm đậu đỏ ngon lạ miệng cùng nấm ngọt thanh tao giúp ấm bụng. Món canh này có thể ăn riêng hoặc ăn kèm cơm trắng đều rất ngon.

8. Cháo đậu đỏ

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 9.

Cháo đậu đỏ thường dùng để ăn nhẹ vào bữa sáng, cũng là món ưa thích trong ngày Thất tịch. Cháo đậu đó có hàm lượng dinh dưỡng cao, hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa. Đồng thời, cháo đậu đỏ cũng giúp tăng cường sức đề kháng và giải nhiệt hiệu quả.

9. Xôi đậu đỏ

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 10.

Bên cạnh cháo và chè đậu đỏ thì xôi đậu đỏ cũng được nhiều người lựa chọn. Xôi đậu đỏ thơm ngon mang ý nghĩa cầu mong hạnh phúc lứa đôi. Bạn cũng có thể ăn xôi đậu đỏ thay cơm trong ngày này.

10. Sữa chua đậu đỏ

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon hấp dẫn nên ăn vào ngày Thất tịch 2025 - Ảnh 11.

Sự kết hợp giữa đậu đỏ và sữa chua tạo nên món ăn tráng miệng mới lạ, độc đáo cho người độc thân vào ngày lễ Thất tịch. Ngoài ăn sữa chua đậu đỏ, bạn có thể thử trà sữa đậu đỏ cũng rất ngon.

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thểChưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

GĐXH - Không cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm, những món ăn vừa dễ chế biến, vừa ấm bụng và có thể dự trữ được 1 - 2 ngày này sẽ là “cứu cánh” cho cả gia đình trong những ngày mưa gió.

Hà My
Tin liên quan

Loại củ được người Nhật ưa thích giúp thải độc gan có nhiều ở chợ Việt, giá siêu rẻ, ngày mưa thử ngay những món này ngon khó cưỡng

Loại củ được người Nhật ưa thích giúp thải độc gan có nhiều ở chợ Việt, giá siêu rẻ, ngày mưa thử ngay những món này ngon khó cưỡng

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Ra chợ thấy 6 thực phẩm này nên mua ngay, đây đều là siêu thực phẩm thải độc gan cực tốt, làm nhiều món ngon mà ít người biết

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Được ví như ‘hải sản của đất’, đây là siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt giúp kiểm soát đường huyết tốt, chế biến được nhiều món ngon

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Ăn - 1 phút trước

GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.

Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!

Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!

Ăn - 4 giờ trước

Một số thực phẩm vốn không có hại, còn ngon miệng và giàu dinh dưỡng nhưng khi hâm nóng lại "cực độc" nhưng không phải ai cũng biết.

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Ẩm thực 360 - 5 giờ trước

GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.

Điều ai cũng cần ghi nhớ khi đi ăn uống dịp nghỉ lễ 2/9

Điều ai cũng cần ghi nhớ khi đi ăn uống dịp nghỉ lễ 2/9

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân cần lưu ý đến vấn đề thực phẩm. Đặc biệt, sau khi trải qua một kỳ nghỉ lễ dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và khó bắt nhịp với công việc. Vì vậy, chế độ ăn uống rất quan trọng.

Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn với nước dùng thanh ngọt từ rau củ, hương vị giản dị mà tinh tế, nay đã vượt khỏi phạm vi Việt Nam để được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Cách nấu chè đậu đỏ cho lễ Thất tịch chuẩn theo chuyên gia ẩm thực

Cách nấu chè đậu đỏ cho lễ Thất tịch chuẩn theo chuyên gia ẩm thực

Ăn - 1 ngày trước

Vào ngày lễ Thất tịch, giới trẻ ăn chè đậu đỏ để cầu tình duyên. Dưới đây là cách nấu món chè đậu đỏ chuẩn theo chuyên gia ẩm thực.

Chỉ cần dùng thứ này thả vào chậu nước, đảm bảo bạn có thể làm sạch lông măng vịt rất nhanh, vịt hết sạch mùi hôi

Chỉ cần dùng thứ này thả vào chậu nước, đảm bảo bạn có thể làm sạch lông măng vịt rất nhanh, vịt hết sạch mùi hôi

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ với một vài mẹo hay, bạn có thể nhổ lông vịt một cách nhanh chóng, lại khử mùi hôi hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đến bạn cách thực hiện chi tiết.

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm, những món ăn vừa dễ chế biến, vừa ấm bụng và có thể dự trữ được 1 - 2 ngày này sẽ là “cứu cánh” cho cả gia đình trong những ngày mưa gió.

Đi xem diễu binh 2/9 nên và không nên mang đồ ăn gì?

Đi xem diễu binh 2/9 nên và không nên mang đồ ăn gì?

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không khí lễ hội thường kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nếu không muốn bị đói hoặc mất sức trong lúc chờ đợi, việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ là vô cùng cần thiết. Dưới đây là những món bạn nên và không nên cần cân nhắc.

Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đa

Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đa

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Trong bữa cơm Việt, một tô canh thanh mát luôn là lựa chọn giúp cân bằng vị giác và bổ sung dưỡng chất.

Gia vị hay dùng trong kho cá lại giúp tăng chuyển hóa, giảm mỡ nội tạng hiệu quả

Gia vị hay dùng trong kho cá lại giúp tăng chuyển hóa, giảm mỡ nội tạng hiệu quả

Mẹo nấu nướng
Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn
Loại củ được người Nhật ưa thích giúp thải độc gan có nhiều ở chợ Việt, giá siêu rẻ, ngày mưa thử ngay những món này ngon khó cưỡng

Loại củ được người Nhật ưa thích giúp thải độc gan có nhiều ở chợ Việt, giá siêu rẻ, ngày mưa thử ngay những món này ngon khó cưỡng

Ăn
Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Ăn

