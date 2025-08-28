Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Đây là một trong những món được chọn ăn trong những ngày Thất tịch. Chè đậu đỏ thạch sương sáo với đậu được nấu chín mềm, bùi bùi, ngọt ngọt hòa quyện cùng thạch sương sáo mềm mát, trân châu củ năng dai dai, sữa dừa ngọt béo sẽ rất hấp dẫn. Dân gian quan niệm những ai độc thân ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ có nhân duyên tốt. Với những người đã có đôi, ăn đậu đỏ sẽ giúp đường tình cảm gặp nhiều may mắn, bền vững.