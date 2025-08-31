Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Chủ nhật, 07:09 31/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Tháng 7 âm lịch - “tháng cô hồn” luôn gắn liền với nhiều nghi lễ tâm linh và quan niệm dân gian. Ngoài việc cúng lễ để tưởng nhớ tổ tiên, nhiều người còn quan tâm tới các món ăn nên dùng trong tháng này.

Tháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaTháng 7 âm lịch – ‘tháng cô hồn’ 2025 có phải kiêng hết tháng? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

GĐXH – Tháng 7 âm lịch hằng năm thường được gọi là “tháng cô hồn” và nhiều người tin rằng đây là giai đoạn phải kiêng kỵ để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, chia sẻ của chuyên gia dưới đây có thể khiến bạn bất ngờ.

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Những món ăn trong tháng cô hồn mang may mắn lưu truyền trong dân gian

Ăn chay trong ‘tháng cô hồn’

Nhiều người chọn ăn chay vào ‘tháng cô hồn’ với quan niệm từ bi, tránh sát sinh, tạo nghiệp xấu và giúp thanh lọc cơ thể, tâm hồn. Đặc biệt, vào mùng Một và ngày Rằm, nhiều gia đình chọn ăn chay để cầu sự an lành, tịnh hóa thân tâm.

Các món chay như đậu phụ, rau củ, nấm, miến xào chay… vừa làm đơn giản, thanh đạm mà lại tốt cho sức khỏe. Đây cũng là cách thể hiện lòng thành, hướng thiện, mong cầu may mắn cho gia đình.

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia- Ảnh 3.

Ảnh Hồng Quyên.

Món gà

Trong các dịp cúng lễ, gà là một món không thể thiếu ở trong mâm lễ cúng. Theo tín ngưỡng dân gian, gà tượng trưng cho sự phú quý, đại cát, giàu có. Một con gà luộc vàng ươm, trang trọng trên mâm lễ cúng mang ý nghĩa xua đuổi điều xui rủi, rước may mắn về nhà.

Ngoài gà luộc, nhiều gia đình còn chế biến thành gà hấp lá chanh, gà rang gừng, gà nướng mật ong… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, cung cấp nhiều protein tốt cho sức khỏe. Quan niệm dân gian cũng cho rằng, ăn thịt gà giúp xua đuổi điều xui rủi, mang đến tới những điều may.

Xôi gấc – màu đỏ mang tài lộc

Trong các ngày lễ Tết, màu đỏ có ý nghĩa mang đến may mắn, tài lộc. Trong "tháng cô hồn", xôi gấc thường được chọn làm món cúng và cũng là món ăn được nhiều người yêu thích. Màu đỏ tự nhiên của gấc tượng trưng cho sự thuận lợi, dung hòa, nên được coi là món ăn "hút may" trong tháng 7 âm lịch.

Những loại trái cây có màu đỏ

Mâm ngũ quả dâng cúng vào tháng 7 âm lịch nên được chọn kỹ lưỡng, trong đó ưu tiên các loại trái cây màu đỏ hoặc hồng. Các loại quả như dưa hấu, thanh long ruột đỏ, hồng giòn, táo đỏ, lựu hay mận đỏ thường xuất hiện trong "tháng cô hồn". Sau khi hạ lễ, trái cây không chỉ mang tính tượng trưng mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất, giúp thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe.

Ăn gì – kiêng gì trong tháng cô hồn và lời khuyên từ chuyên gia

Cháo trắng là món dân gian quen thuộc trong các lễ cúng cô hồn. Món ăn giản dị này dễ nấu với nguyên liệu chính là gạo tẻ, tượng trưng cho sự thanh tịnh. Nhiều gia đình dùng cháo trắng để cúng ‘cô hồn’ ngoài sân, ngoài ngõ với ý nghĩa bố thí, chia sẻ cho các ‘vong hồn’ trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, không ít người quan niệm không nên ăn cháo trắng trong tháng cô hồn.

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia- Ảnh 4.

Cháo trắng là món được dùng nhiều trong tháng 7 âm lịch.

TS Vũ Thế Khanh- Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho rằng, về phương diện tín ngưỡng mỗi nơi mỗi khác và tùy vào phong tục. Ở các chùa, đồ lễ cúng ‘cô hồn’ vẫn đem dùng như thường vì Đạo Phật không chấp vào hình tướng, cái mà vong hồn chúng sinh nhận được chính là tấm lòng thành của con người, chứ không phải đĩa cháo hay những lễ vật thật. Việc vứt bỏ đồ cúng là lãng phí không nên.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng trước kia, người dân kiêng ăn đồ cúng là do điều kiện vệ sinh kém, thực phẩm đặt ngoài trời dễ bị bụi bẩn, ruồi nhặng… Bởi vậy, dùng lại đồ cúng, gia chủ cần đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

Ngoài những món ăn "cầu may" kể trên, dân gian còn truyền miệng rằng nên kiêng thịt vịt, thịt chó… vì dễ gặp chuyện không may. Tuy nhiên, theo chuyên gia, quan niệm này thiên về mê tín. Ở thời đại hiện nay, chúng ta cần sống khoa học, tỉnh táo thay vì quá tin vào những kiêng kỵ. Ngay cả việc nhiều người cho rằng tháng Bảy âm lịch nên hạn chế ra ngoài cũng chưa hẳn đúng vì xui rủi có thể đến bất kỳ lúc nào, ngay cả khi ở nhà.

Tháng cô hồn là dịp để nhớ về tổ tiên, bày tỏ lòng hiếu kính và hướng thiện. Trong việc lựa chọn các món ăn dâng cúng, điều quan trọng nhất vẫn là ở sự thành tâm, tấm lòng thành kính và tinh thần hướng thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Ngoài chè đậu đỏ, chuyên gia mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp để tình duyên nở rộNgoài chè đậu đỏ, chuyên gia mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp để tình duyên nở rộ

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) được coi là “ngày vàng” để kích hoạt đào hoa khí, giúp tăng duyên lành và vận mệnh tình cảm cho 12 con giáp.

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giápKhông cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

2 điều tuyệt đối không làm trên ban thờ vào nửa đầu tháng 7 âm lịch

Tháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia

Tháng 7 âm 'cô hồn' có kiêng mua đồ? Lời khuyên bất ngờ của chuyên gia

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần đầu của ‘tháng cô hồn’ để có nhiều may mắn

Cùng chuyên mục

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ

Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ Lễ

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Nghỉ Lễ luôn là khoảng thời gian quý để vào bếp nấu cho người thân những món ăn ngon, giúp gia đình gắn kết hơn.

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Dịp lễ 2/9 năm nay, khi Hà Nội rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dạo một vòng qua 5 ngõ ẩm thực náo nhiệt dưới đây sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị truyền thống, vừa cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội là “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam với những món ăn gắn liền cùng lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Nhiều món ăn đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống người Hà Nội.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Ăn - 1 ngày trước

Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.

Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!

Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!

Ăn - 2 ngày trước

Một số thực phẩm vốn không có hại, còn ngon miệng và giàu dinh dưỡng nhưng khi hâm nóng lại "cực độc" nhưng không phải ai cũng biết.

Xem nhiều

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Ăn
Tranh thủ đang mùa quả mận chín, làm ngay món mận ‘ngon bá cháy’ này

Tranh thủ đang mùa quả mận chín, làm ngay món mận ‘ngon bá cháy’ này

Mẹo nấu nướng
Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Ăn
Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top