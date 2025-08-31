‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia
GĐXH – Tháng 7 âm lịch - “tháng cô hồn” luôn gắn liền với nhiều nghi lễ tâm linh và quan niệm dân gian. Ngoài việc cúng lễ để tưởng nhớ tổ tiên, nhiều người còn quan tâm tới các món ăn nên dùng trong tháng này.
Những món ăn trong tháng cô hồn mang may mắn lưu truyền trong dân gian
Ăn chay trong ‘tháng cô hồn’
Nhiều người chọn ăn chay vào ‘tháng cô hồn’ với quan niệm từ bi, tránh sát sinh, tạo nghiệp xấu và giúp thanh lọc cơ thể, tâm hồn. Đặc biệt, vào mùng Một và ngày Rằm, nhiều gia đình chọn ăn chay để cầu sự an lành, tịnh hóa thân tâm.
Các món chay như đậu phụ, rau củ, nấm, miến xào chay… vừa làm đơn giản, thanh đạm mà lại tốt cho sức khỏe. Đây cũng là cách thể hiện lòng thành, hướng thiện, mong cầu may mắn cho gia đình.
Món gà
Trong các dịp cúng lễ, gà là một món không thể thiếu ở trong mâm lễ cúng. Theo tín ngưỡng dân gian, gà tượng trưng cho sự phú quý, đại cát, giàu có. Một con gà luộc vàng ươm, trang trọng trên mâm lễ cúng mang ý nghĩa xua đuổi điều xui rủi, rước may mắn về nhà.
Ngoài gà luộc, nhiều gia đình còn chế biến thành gà hấp lá chanh, gà rang gừng, gà nướng mật ong… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, cung cấp nhiều protein tốt cho sức khỏe. Quan niệm dân gian cũng cho rằng, ăn thịt gà giúp xua đuổi điều xui rủi, mang đến tới những điều may.
Xôi gấc – màu đỏ mang tài lộc
Trong các ngày lễ Tết, màu đỏ có ý nghĩa mang đến may mắn, tài lộc. Trong "tháng cô hồn", xôi gấc thường được chọn làm món cúng và cũng là món ăn được nhiều người yêu thích. Màu đỏ tự nhiên của gấc tượng trưng cho sự thuận lợi, dung hòa, nên được coi là món ăn "hút may" trong tháng 7 âm lịch.
Những loại trái cây có màu đỏ
Mâm ngũ quả dâng cúng vào tháng 7 âm lịch nên được chọn kỹ lưỡng, trong đó ưu tiên các loại trái cây màu đỏ hoặc hồng. Các loại quả như dưa hấu, thanh long ruột đỏ, hồng giòn, táo đỏ, lựu hay mận đỏ thường xuất hiện trong "tháng cô hồn". Sau khi hạ lễ, trái cây không chỉ mang tính tượng trưng mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất, giúp thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe.
Ăn gì – kiêng gì trong tháng cô hồn và lời khuyên từ chuyên gia
Cháo trắng là món dân gian quen thuộc trong các lễ cúng cô hồn. Món ăn giản dị này dễ nấu với nguyên liệu chính là gạo tẻ, tượng trưng cho sự thanh tịnh. Nhiều gia đình dùng cháo trắng để cúng ‘cô hồn’ ngoài sân, ngoài ngõ với ý nghĩa bố thí, chia sẻ cho các ‘vong hồn’ trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, không ít người quan niệm không nên ăn cháo trắng trong tháng cô hồn.
TS Vũ Thế Khanh- Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho rằng, về phương diện tín ngưỡng mỗi nơi mỗi khác và tùy vào phong tục. Ở các chùa, đồ lễ cúng ‘cô hồn’ vẫn đem dùng như thường vì Đạo Phật không chấp vào hình tướng, cái mà vong hồn chúng sinh nhận được chính là tấm lòng thành của con người, chứ không phải đĩa cháo hay những lễ vật thật. Việc vứt bỏ đồ cúng là lãng phí không nên.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng trước kia, người dân kiêng ăn đồ cúng là do điều kiện vệ sinh kém, thực phẩm đặt ngoài trời dễ bị bụi bẩn, ruồi nhặng… Bởi vậy, dùng lại đồ cúng, gia chủ cần đảm bảo sạch sẽ, an toàn.
Ngoài những món ăn "cầu may" kể trên, dân gian còn truyền miệng rằng nên kiêng thịt vịt, thịt chó… vì dễ gặp chuyện không may. Tuy nhiên, theo chuyên gia, quan niệm này thiên về mê tín. Ở thời đại hiện nay, chúng ta cần sống khoa học, tỉnh táo thay vì quá tin vào những kiêng kỵ. Ngay cả việc nhiều người cho rằng tháng Bảy âm lịch nên hạn chế ra ngoài cũng chưa hẳn đúng vì xui rủi có thể đến bất kỳ lúc nào, ngay cả khi ở nhà.
Tháng cô hồn là dịp để nhớ về tổ tiên, bày tỏ lòng hiếu kính và hướng thiện. Trong việc lựa chọn các món ăn dâng cúng, điều quan trọng nhất vẫn là ở sự thành tâm, tấm lòng thành kính và tinh thần hướng thiện.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Mẹ đảm ở Hà Nội gợi ý 4 món lẩu, kết hợp cùng món ăn phụ, giúp tăng tình thân những ngày nghỉ LễĂn - 14 giờ trước
GĐXH - Nghỉ Lễ luôn là khoảng thời gian quý để vào bếp nấu cho người thân những món ăn ngon, giúp gia đình gắn kết hơn.
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9Ăn - 14 giờ trước
GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.
5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9Ăn - 15 giờ trước
GĐXH - Dịp lễ 2/9 năm nay, khi Hà Nội rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dạo một vòng qua 5 ngõ ẩm thực náo nhiệt dưới đây sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị truyền thống, vừa cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội là “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam với những món ăn gắn liền cùng lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Nhiều món ăn đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống người Hà Nội.
Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.
Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8Ăn - 1 ngày trước
Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.
Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.
Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.
Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.
Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!Ăn - 2 ngày trước
Một số thực phẩm vốn không có hại, còn ngon miệng và giàu dinh dưỡng nhưng khi hâm nóng lại "cực độc" nhưng không phải ai cũng biết.
Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khácĂn
GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.