‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Những món ăn trong tháng cô hồn mang may mắn lưu truyền trong dân gian

Ăn chay trong ‘tháng cô hồn’

Nhiều người chọn ăn chay vào ‘tháng cô hồn’ với quan niệm từ bi, tránh sát sinh, tạo nghiệp xấu và giúp thanh lọc cơ thể, tâm hồn. Đặc biệt, vào mùng Một và ngày Rằm, nhiều gia đình chọn ăn chay để cầu sự an lành, tịnh hóa thân tâm.

Các món chay như đậu phụ, rau củ, nấm, miến xào chay… vừa làm đơn giản, thanh đạm mà lại tốt cho sức khỏe. Đây cũng là cách thể hiện lòng thành, hướng thiện, mong cầu may mắn cho gia đình.

Ảnh Hồng Quyên.

Món gà

Trong các dịp cúng lễ, gà là một món không thể thiếu ở trong mâm lễ cúng. Theo tín ngưỡng dân gian, gà tượng trưng cho sự phú quý, đại cát, giàu có. Một con gà luộc vàng ươm, trang trọng trên mâm lễ cúng mang ý nghĩa xua đuổi điều xui rủi, rước may mắn về nhà.

Ngoài gà luộc, nhiều gia đình còn chế biến thành gà hấp lá chanh, gà rang gừng, gà nướng mật ong… vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, cung cấp nhiều protein tốt cho sức khỏe. Quan niệm dân gian cũng cho rằng, ăn thịt gà giúp xua đuổi điều xui rủi, mang đến tới những điều may.

Xôi gấc – màu đỏ mang tài lộc

Trong các ngày lễ Tết, màu đỏ có ý nghĩa mang đến may mắn, tài lộc. Trong "tháng cô hồn", xôi gấc thường được chọn làm món cúng và cũng là món ăn được nhiều người yêu thích. Màu đỏ tự nhiên của gấc tượng trưng cho sự thuận lợi, dung hòa, nên được coi là món ăn "hút may" trong tháng 7 âm lịch.

Những loại trái cây có màu đỏ

Mâm ngũ quả dâng cúng vào tháng 7 âm lịch nên được chọn kỹ lưỡng, trong đó ưu tiên các loại trái cây màu đỏ hoặc hồng. Các loại quả như dưa hấu, thanh long ruột đỏ, hồng giòn, táo đỏ, lựu hay mận đỏ thường xuất hiện trong "tháng cô hồn". Sau khi hạ lễ, trái cây không chỉ mang tính tượng trưng mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất, giúp thanh nhiệt, tốt cho sức khỏe.

Ăn gì – kiêng gì trong tháng cô hồn và lời khuyên từ chuyên gia

Cháo trắng là món dân gian quen thuộc trong các lễ cúng cô hồn. Món ăn giản dị này dễ nấu với nguyên liệu chính là gạo tẻ, tượng trưng cho sự thanh tịnh. Nhiều gia đình dùng cháo trắng để cúng ‘cô hồn’ ngoài sân, ngoài ngõ với ý nghĩa bố thí, chia sẻ cho các ‘vong hồn’ trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, không ít người quan niệm không nên ăn cháo trắng trong tháng cô hồn.

Cháo trắng là món được dùng nhiều trong tháng 7 âm lịch.

TS Vũ Thế Khanh- Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA cho rằng, về phương diện tín ngưỡng mỗi nơi mỗi khác và tùy vào phong tục. Ở các chùa, đồ lễ cúng ‘cô hồn’ vẫn đem dùng như thường vì Đạo Phật không chấp vào hình tướng, cái mà vong hồn chúng sinh nhận được chính là tấm lòng thành của con người, chứ không phải đĩa cháo hay những lễ vật thật. Việc vứt bỏ đồ cúng là lãng phí không nên.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng trước kia, người dân kiêng ăn đồ cúng là do điều kiện vệ sinh kém, thực phẩm đặt ngoài trời dễ bị bụi bẩn, ruồi nhặng… Bởi vậy, dùng lại đồ cúng, gia chủ cần đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

Ngoài những món ăn "cầu may" kể trên, dân gian còn truyền miệng rằng nên kiêng thịt vịt, thịt chó… vì dễ gặp chuyện không may. Tuy nhiên, theo chuyên gia, quan niệm này thiên về mê tín. Ở thời đại hiện nay, chúng ta cần sống khoa học, tỉnh táo thay vì quá tin vào những kiêng kỵ. Ngay cả việc nhiều người cho rằng tháng Bảy âm lịch nên hạn chế ra ngoài cũng chưa hẳn đúng vì xui rủi có thể đến bất kỳ lúc nào, ngay cả khi ở nhà.

Tháng cô hồn là dịp để nhớ về tổ tiên, bày tỏ lòng hiếu kính và hướng thiện. Trong việc lựa chọn các món ăn dâng cúng, điều quan trọng nhất vẫn là ở sự thành tâm, tấm lòng thành kính và tinh thần hướng thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

